আমার ও পড়ুয়াদের বিষয়, BCI হস্তক্ষেপ করার কে ? নালসার ইস্যুতে ফতোয়ায় ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত

আমার ও পড়ুয়াদের বিষয়, BCI হস্তক্ষেপ করার কে ? নালসার ইস্যুতে ফতোয়ায় ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত
শুধু তা-ই নয়, BCI বা কোনও রাজ্য বার কাউন্সিলের তরফে নালসারের পড়ুয়া কিংবা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা যাবে না বলেও নির্দেশ দিয়েছে আদালত।
Published : August 14, 2026 at 12:49 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 অগস্ট: একান্তই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া এবং প্রধান বিচারপতির বিষয়। সেখানে হস্তক্ষেপ করার অধিকার বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার (BCI) নেই । নালসার বিশ্ববিদ্যালয়ের 2026 ব্যাচের পড়ুয়াদের আইনজীবী হিসেবে নথিভুক্তি নিয়ে বিতর্কে শুক্রবার কার্যত এই বার্তাই দিল সুপ্রিম কোর্ট । BCI-এর নির্দেশে অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের মন্তব্য, "ছাত্রদের প্রতিবাদ করার অধিকার রয়েছে । কে তাদের আটকাবে ? এটা ছাত্রদের সঙ্গে আমার কথোপকথন । BCI এখানে হস্তক্ষেপ করবে কেন ?"
নালসার ইউনিভার্সিটি অফ ল-এর 2026 ব্যাচের স্নাতকদের আইনজীবী হিসেবে নথিভুক্তি আটকে দেওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল BCI । দেশের সমস্ত স্টেট বার কাউন্সিলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের 2026 ব্যাচের কোনও পড়ুয়াকে অ্যাডভোকেট হিসাবে নথিভুক্ত করা যাবে না । তা ঘিরেই তৈরি হয় তীব্র বিতর্ক ।
সেই বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয় । শুক্রবার জরুরি ভিত্তিতে মামলাটি শুনানির জন্য উল্লেখ করা হলে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বিষয়টি নিয়ে কড়া অবস্থান নেয় । বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনা ।
শুনানিতে প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট করে দেন, পড়ুয়াদের প্রতিবাদ বা মতপ্রকাশের বিষয়টি নিয়ে BCI-এর এমন হস্তক্ষেপ আদালত ভালো চোখে দেখছে না । তাঁর প্রশ্ন, "ওদের প্রতিবাদ করার অধিকার রয়েছে । কে আটকাবে ?: এর পরেই সুর আরও চড়িয়ে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, "এটা ছাত্রদের সঙ্গে আমার কথোপকথন । BCI এখানে হস্তক্ষেপ করবে কেন ?"
শুধু তা-ই নয়, BCI বা কোনও রাজ্য বার কাউন্সিলের তরফে নালসারের পড়ুয়া কিংবা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা যাবে না বলেও নির্দেশ দিয়েছে আদালত । ফলে আপাতত ওই পড়ুয়াদের আইনজীবী হিসেবে নথিভুক্তির পথে কোনও বাধা থাকবে না ।
শুনানিতে BCI-এর আইনজীবী আদালতকে জানান, বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তিটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে । এর পর মামলাটি দু'সপ্তাহ পরে শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করেছে শীর্ষ আদালত ।
ঘটনার সূত্রপাত নালসারের সমাবর্তন অনুষ্ঠানকে ঘিরে । প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে অংশগ্রহণ নিয়ে পড়ুয়াদের একাংশের আপত্তি বা প্রতিবাদ নিয়ে অভিযোগ ওঠে । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেয় BCI । BCI-এর চেয়ারম্যান মানন কুমার মিশ্র জানান, কারা ওই প্রচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের চিহ্নিত করতে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে ।
প্রাথমিক নির্দেশে বলা হয়েছিল, 2026 সালের নালসার স্নাতকদের আইনজীবী হিসাবে নথিভুক্তি পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে । 19 অগস্ট অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথাও জানানো হয়েছিল ।
কিন্তু নির্দেশ প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শুরু হয় তীব্র প্রতিক্রিয়া । সমাজমাধ্যমেও বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয় । শেষ পর্যন্ত BCI নিজেদের অবস্থান সংশোধন করে নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করে । সেখানে জানানো হয়, নালসারের 'বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ' পড়ুয়া কোনও অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত নন । কয়েক জনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের জন্য তাঁদের শাস্তি দেওয়া উচিত নয় । তাই 2026 ব্যাচের পড়ুয়াদের আইনজীবী হিসেবে নথিভুক্তির অনুমতি দেওয়া হয় ।
অবশ্য BCI-এর সেই সংশোধিত অবস্থানের পরেও আদালতের অসন্তোষ স্পষ্ট । পড়ুয়াদের প্রতিবাদ করার অধিকার এবং তাঁদের সঙ্গে আদালতের সংলাপে বাইরের কোনও প্রতিষ্ঠানের হস্তক্ষেপের প্রশ্নটি যে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে শীর্ষ আদালত, প্রধান বিচারপতির মন্তব্যে তা স্পষ্ট হয়েছে ।
এখন দু'সপ্তাহ পরে মামলাটির পরবর্তী শুনানিতে আদালত কী নির্দেশ দেয়, সেদিকেই নজর আইনজীবী মহলের । সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, নালসার-কাণ্ডে BCI-এর ভূমিকা নিয়েও সেই শুনানিতে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা চাওয়া হতে পারে ।