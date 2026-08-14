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আমার ও পড়ুয়াদের বিষয়, BCI হস্তক্ষেপ করার কে ? নালসার ইস্যুতে ফতোয়ায় ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত

শুধু তা-ই নয়, BCI বা কোনও রাজ্য বার কাউন্সিলের তরফে নালসারের পড়ুয়া কিংবা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা যাবে না বলেও নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

CJI Surya Kant
প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত (ফাইল ছবি- এএনআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 14, 2026 at 12:49 PM IST

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নয়াদিল্লি, 14 অগস্ট: একান্তই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া এবং প্রধান বিচারপতির বিষয়। সেখানে হস্তক্ষেপ করার অধিকার বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার (BCI) নেই । নালসার বিশ্ববিদ্যালয়ের 2026 ব্যাচের পড়ুয়াদের আইনজীবী হিসেবে নথিভুক্তি নিয়ে বিতর্কে শুক্রবার কার্যত এই বার্তাই দিল সুপ্রিম কোর্ট । BCI-এর নির্দেশে অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের মন্তব্য, "ছাত্রদের প্রতিবাদ করার অধিকার রয়েছে । কে তাদের আটকাবে ? এটা ছাত্রদের সঙ্গে আমার কথোপকথন । BCI এখানে হস্তক্ষেপ করবে কেন ?"

নালসার ইউনিভার্সিটি অফ ল-এর 2026 ব্যাচের স্নাতকদের আইনজীবী হিসেবে নথিভুক্তি আটকে দেওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল BCI । দেশের সমস্ত স্টেট বার কাউন্সিলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের 2026 ব্যাচের কোনও পড়ুয়াকে অ্যাডভোকেট হিসাবে নথিভুক্ত করা যাবে না । তা ঘিরেই তৈরি হয় তীব্র বিতর্ক ।

সেই বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয় । শুক্রবার জরুরি ভিত্তিতে মামলাটি শুনানির জন্য উল্লেখ করা হলে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বিষয়টি নিয়ে কড়া অবস্থান নেয় । বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনা ।

শুনানিতে প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট করে দেন, পড়ুয়াদের প্রতিবাদ বা মতপ্রকাশের বিষয়টি নিয়ে BCI-এর এমন হস্তক্ষেপ আদালত ভালো চোখে দেখছে না । তাঁর প্রশ্ন, "ওদের প্রতিবাদ করার অধিকার রয়েছে । কে আটকাবে ?: এর পরেই সুর আরও চড়িয়ে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, "এটা ছাত্রদের সঙ্গে আমার কথোপকথন । BCI এখানে হস্তক্ষেপ করবে কেন ?"

শুধু তা-ই নয়, BCI বা কোনও রাজ্য বার কাউন্সিলের তরফে নালসারের পড়ুয়া কিংবা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা যাবে না বলেও নির্দেশ দিয়েছে আদালত । ফলে আপাতত ওই পড়ুয়াদের আইনজীবী হিসেবে নথিভুক্তির পথে কোনও বাধা থাকবে না ।

শুনানিতে BCI-এর আইনজীবী আদালতকে জানান, বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তিটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে । এর পর মামলাটি দু'সপ্তাহ পরে শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করেছে শীর্ষ আদালত ।

ঘটনার সূত্রপাত নালসারের সমাবর্তন অনুষ্ঠানকে ঘিরে । প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে অংশগ্রহণ নিয়ে পড়ুয়াদের একাংশের আপত্তি বা প্রতিবাদ নিয়ে অভিযোগ ওঠে । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেয় BCI । BCI-এর চেয়ারম্যান মানন কুমার মিশ্র জানান, কারা ওই প্রচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের চিহ্নিত করতে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে ।

প্রাথমিক নির্দেশে বলা হয়েছিল, 2026 সালের নালসার স্নাতকদের আইনজীবী হিসাবে নথিভুক্তি পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে । 19 অগস্ট অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথাও জানানো হয়েছিল ।

কিন্তু নির্দেশ প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শুরু হয় তীব্র প্রতিক্রিয়া । সমাজমাধ্যমেও বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয় । শেষ পর্যন্ত BCI নিজেদের অবস্থান সংশোধন করে নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করে । সেখানে জানানো হয়, নালসারের 'বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ' পড়ুয়া কোনও অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত নন । কয়েক জনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের জন্য তাঁদের শাস্তি দেওয়া উচিত নয় । তাই 2026 ব্যাচের পড়ুয়াদের আইনজীবী হিসেবে নথিভুক্তির অনুমতি দেওয়া হয় ।

অবশ্য BCI-এর সেই সংশোধিত অবস্থানের পরেও আদালতের অসন্তোষ স্পষ্ট । পড়ুয়াদের প্রতিবাদ করার অধিকার এবং তাঁদের সঙ্গে আদালতের সংলাপে বাইরের কোনও প্রতিষ্ঠানের হস্তক্ষেপের প্রশ্নটি যে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে শীর্ষ আদালত, প্রধান বিচারপতির মন্তব্যে তা স্পষ্ট হয়েছে ।

এখন দু'সপ্তাহ পরে মামলাটির পরবর্তী শুনানিতে আদালত কী নির্দেশ দেয়, সেদিকেই নজর আইনজীবী মহলের । সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, নালসার-কাণ্ডে BCI-এর ভূমিকা নিয়েও সেই শুনানিতে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা চাওয়া হতে পারে ।

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BAR COUNCIL OF INDIA
CHIEF JUSTICE OF INDIA SURYA KANT
NALSAR UNIVERSITY ROW
নালসার কাণ্ড
SC SEEKS RESPONSE FROM BCI

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