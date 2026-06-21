হিমালয়ের কোলে 14 হাজার ফুট উচ্চতায় যোগ দিবস পালন 'হিমবীর' জওয়ানদের

হিমালয়ের কোলে 14 হাজার ফুট উচ্চতায় যোগ দিবস পালন 'হিমবীর' জওয়ানদের
শারীরিক সহনশক্তি ও মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন আইটিবিপি-র জওয়ানরা ৷ দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় টিকে থাকার মানসিকতা তৈরি করতে সাহায্য করবে, জানালো আইটিবিপি ৷
By ANI
Published : June 21, 2026 at 1:48 PM IST
লেহ (লাদাখ), 21 জুন: সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 14 হাজার ফুট উচ্চতায় হিমালয়ের কোলে 12তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করলেন আইটিবিপি অর্থাৎ, ইন্দো-টিবেটিয়ান বর্ডার পুলিশের জওয়ানরা ৷ রবিবার পূর্ব লাদাখে যোগব্যায়ামের মাধ্যমে দেশের অন্যতম কঠিন ভূখণ্ডে শারীরিক সহনশক্তি ও মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন তাঁরা ৷
লেহ-লাদাখে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 4 হাজার 359 মিটার (14,270 ফুট) উচ্চতায় অবস্থিত লবণাক্ত জলের হ্রদ 'প্যাংগং সো'-র পাড়ে আইটিবিপি (ITBP)-র 47 নম্বর ব্যাটালিয়ন এই যোগব্যায়াম পর্বের আয়োজন করেছিল ৷ হিমালয়ের রুক্ষ ভূপ্রকৃতি ও কঠোর আবহাওয়ার মাঝে অবস্থিত এই স্থানটি আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের জন্য এক চমৎকার ও আকর্ষণীয় স্থান ছিল ৷
এ দিনের যোগব্যায়াম কর্মসূচি সম্পর্কে আইটিবিপি (ITBP)-র তরফে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "14 হাজার ফুট উচ্চতায় শরীর, মন ও আত্মাকে শক্তিশালী করে তোলা। 2026 সালের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে, লেহ-লাদাখের প্যাংগং সো হ্রদের তীরে আইটিবিপি (ITBP)-র 47 নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা (হিমবীর) যোগব্যায়াম করেন এবং শারীরিক সক্ষমতা, সহনশীলতা ও মানসিক দৃঢ়তার প্রতি তাঁদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন ৷"
আইটিবিপি (ITBP) জওয়ানরা, যাঁরা 'হিমবীর' নামেও পরিচিত, তাঁরা এই যোগব্যায়াম কর্মসূচিতে অংশ নেন ৷ চরম প্রতিকূল পরিবেশে শারীরিক সুস্থতা, মানসিক দৃঢ়তা এবং কর্মতৎপরতা বা অভিযানের জন্য যে বাহিনী সদা প্রস্তুত, তারই অংশ হিসাবে এ দিনের এই যোগব্যায়াম কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল ৷
উল্লেখ্য, আইটিবিপি-র জওয়ানরা, যাঁরা 'লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল' (LAC) বরাবর ভারত-চিন সীমান্তে পাহারা দেন, তাঁরা বিশ্বের অন্যতম কঠোর জলবায়ু ও ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করেন ৷ বরফে ঢাকা পার্বত্য অঞ্চল, হিমবাহ এবং দুর্গম ও অত্যধিক উচ্চতায় ছাউনি তৈরি করে সীমান্তরক্ষার কাজ করে চলেছেন আইটিবিপি-র জওয়ানরা ৷
আর সেই কারণে, যোগব্যায়াম ক্রমশই এই বাহিনীর শারীরিক সুস্থতা ও সামগ্রিকভাবে ভালো থাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে ৷ সেই সঙ্গে সেনাকর্মীদের তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক চাপ সামলাতেও সাহায্য করছে ৷
বিগত কয়েক বছর ধরে, আইটিবিপি প্রত্যন্ত ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে যোগব্যায়াম সেশনের আয়োজন করছে ৷ তাঁরা নিয়মিতভাবে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করে আসছেন ৷ এর আগের সবক’টি যোগ দিবসের কর্মসূচির আয়োজনে আইটিবিপি-র জওয়ানদের হিমবাহ অঞ্চল ও সীমান্তের সম্মুখবর্তী চৌকি-সহ 18,000 ফুটেরও বেশি উচ্চতায় যোগব্যায়াম করতে দেখা গেছে ৷
নিরাপত্তা বাহিনীর মতে, এই ধরনের উদ্যোগের লক্ষ্য হল সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে যোগব্যায়ামের সুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং একই সঙ্গে ভারতের ঐতিহ্যবাহী সুস্বাস্থ্যের চর্চাকে তাঁদের সামনে তুলে ধরা ৷