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হাসপাতাল নয়, যেন জেলখানা ! সফদরজং থেকে ছাড়া পেতেই বিস্ফোরক সোনম ওয়াংচুক

ওয়াংচুকের কথায়, ওটা কোনও হাসপাতাল ছিল না, ছিল সেনা শিবির বা জেলখানা ! ঘরের বাইরে পা রাখারও অনুমতি ছিল না আমার, যেন আমি কোনও অপরাধী।

Sonam Wangchuk
সোনম ওয়াংচুক (নিজস্ব চিত্র)
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By PTI

Published : July 25, 2026 at 6:23 PM IST

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নয়াদিল্লি, 25 জুলাই: 26 দিনের অনশন শেষ হয়েছে । কিন্তু, বিতর্কের শেষ হয়নি । বরং অনশন প্রত্যাহারের পরই দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক । তাঁর দাবি, চিকিৎসার নামে তাঁকে কার্যত 'নজরবন্দি' করে রাখা হয়েছিল । হাসপাতালের পরিবেশকে তিনি তুলনা করেছেন 'জেলখানা', এমনকি 'উত্তর কোরিয়ার বন্দিদশা'র সঙ্গে ।

যদিও তাঁর সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে সফদরজং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আদালতের লিখিত নির্দেশ হাতে পাওয়ার পরই নিয়ম মেনে তাঁকে মেদান্ত হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল ।

শুক্রবার গভীর রাতে ইউটিউবে প্রকাশিত 24 মিনিটের একটি ভিডিওয় গত কয়েক দিনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন ওয়াংচুক । ভিডিওর একাধিক অংশে তাঁকে হাসপাতালের নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ে জড়াতেও দেখা যায় ।

'আমাকে হয় গ্রেফতার করুন, নয়তো যেতে দিন'

ভিডিওতে ওয়াংচুকের অভিযোগ, দিল্লি হাইকোর্ট তাঁকে গুরুগ্রামের মেদান্ত হাসপাতালে স্থানান্তরের অনুমতি দেওয়ার পরেও সফদরজং হাসপাতাল থেকে বেরোতে বাধা দেওয়া হয় । ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "আমাকে হয় গ্রেফতার করুন, নয়তো যেতে দিন । এ ভাবে আমাকে হয়রানি করবেন না । আমি যদি এই মানসিক চাপে মারা যাই, তার দায় আপনাদের ।" অন্য একটি অংশে তিনি বলেন, "গ্রেফতার করতে চাইলে করুন, কিন্তু আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি ।"

'চিকিৎসা নয়, যেন একাকী বন্দিদশা'

শুধু হাসপাতাল ছাড়ার ঘটনাই নয়, সেখানে কাটানো কয়েক দিনের অভিজ্ঞতা নিয়েও একের পর এক অভিযোগ করেছেন ওয়াংচুক । তাঁর দাবি, হাসপাতালে তাঁর কোনও আত্মীয়, বন্ধু বা সহকর্মীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি ছিল না । মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ বা অন্য কোনও যোগাযোগের মাধ্যমও ব্যবহার করতে দেওয়া হয়নি ।

ওয়াংচুকের কথায়, "ওটা কোনও হাসপাতাল ছিল না, যেন সেনা শিবির বা জেলখানা ! আমার ঘরের বাইরে পা রাখারও অনুমতি ছিল না । এমন কড়া নিরাপত্তা ছিল, যেন আমি কোনও অপরাধী ।"

এমনকি বিদেশ থেকে দেখা করতে আসা আত্মীয়দেরও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি ।

কেন হাসপাতালে?

নিট-ইউজি পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ, পরীক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার এবং শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ-সহ একাধিক দাবিতে ককরোচ জনতা পার্টির (CJP) আন্দোলনের সমর্থনে গত 28 জুন থেকে যন্তর মন্তরে অনশন শুরু করেছিলেন ওয়াংচুক ।

18 জুলাই সকালে দিল্লি পুলিশ তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করায় । পরে দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশে 21 জুলাই তাঁকে গুরুগ্রামের মেদান্ত হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় । বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সরকার ও একাধিক সাংসদের কাছ থেকে পরীক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের সুরক্ষা সংক্রান্ত আশ্বাস পাওয়ার পর তিনি অনশন প্রত্যাহার করেন ।

হাসপাতালের পাল্টা দাবি

ওয়াংচুকের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর বিবৃতি দিয়ে সফদরজং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর তরফে জানানো হয়, ভাইরাল হওয়া ভিডিওটি 21 জুলাই হাসপাতালের 'নো-ভিডিওগ্রাফি জোন'-এ তাঁর সহযোগীরা রেকর্ড করেছিলেন । সেই সময় পর্যন্ত দিল্লি হাইকোর্টের লিখিত নির্দেশ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছায়নি ।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর দাবি, সংবাদমাধ্যমে আদালতের নির্দেশের খবর দেখেই ওয়াংচুক হাসপাতাল ছাড়ার জন্য জোরাজুরি শুরু করেন । কিন্তু লিখিত নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁকে ছাড়া সম্ভব ছিল না । কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, আদালতের নির্দেশ হাতে পাওয়ার পরই ওই দিন সন্ধে 6টা 40 মিনিটে তাঁকে মেদান্ত হাসপাতালের চিকিৎসক দলের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয় ।

নতুন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু

ওয়াংচুকের ভিডিও এবং হাসপাতালের পাল্টা ব্যাখ্যার পর নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে । আন্দোলনকারীদের একাংশের দাবি, একজন অনশনরত সমাজকর্মীর সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত । অন্যদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, আদালতের নির্দেশ এবং প্রশাসনিক নিয়ম মেনেই প্রতিটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ।

এখন প্রশ্ন, ওয়াংচুকের অভিযোগ নিয়ে প্রশাসনিক তদন্ত হবে কি না এবং এই বিতর্কের পর কেন্দ্র বা দিল্লি প্রশাসন কোনও আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দেয় কি না । সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহল থেকে নাগরিক সমাজ, সকলের ।

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