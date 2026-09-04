চোখ রাখবে আকাশ থেকে ! GSLV রকেটে চেপে ইতিহাস 2300 কেজির ভারতীয় উপগ্রহের

চোখ রাখবে আকাশ থেকে ! GSLV রকেটে চেপে ইতিহাস 2300 কেজির ভারতীয় উপগ্রহের
উৎক্ষেপণের প্রায় 18 মিনিট পর EOS-05 স্যাটেলাইটটিকে সফলভাবে 'সাব-জিওসিনক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিট'-এ স্থাপন করা হয়। 36 হাজার কিমি উঁচু থেকে চালাবে নজরদারি ৷
By PTI
Published : September 4, 2026 at 8:51 AM IST
শ্রীহরিকোটা (অন্ধ্রপ্রদেশ), 4 সেপ্টেম্বর : দেশের প্রথম ইমেজিং স্যাটেলাইট সফলভাবে উৎক্ষেপণ করে (ISRO) ইতিহাসে নাম লেখাল ইসরো। জিএসএলভি (GSLV) রকেট ব্যবহার করে 2300 কেজির এই স্যাটেলাইটটিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছে ৷
ইসরো জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত 2টা 55 মিনিটে উৎক্ষেপণের প্রায় 18 মিনিট পর EOS-05 স্যাটেলাইটটিকে সফলভাবে 'সাব-জিওসিনক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিট'-এ স্থাপন করা হয়। অনেক আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট সাধারণত 'লো আর্থ অরবিট' (LEO) বা পৃথিবীর খুব কাছের কক্ষপথ থেকে কাজ করে, কিন্তু EOS-5 স্যাটেলাইটটি পৃথিবী থেকে প্রায় 36 হাজার কিলোমিটার উচ্চতায়, অর্থাৎ 'জিওসিনক্রোনাস অরবিট' -এ অবস্থান করবে। এই উচ্চতায় পৃথিবীর ঘূর্ণন গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবে স্যাটেলাইটটি। এটি জিএসএলভি-র সাহায্যে নিয়ে যাওয়া সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে ভারী স্যাটেলাইট ৷
GSLV-F17 carrying EOS-05 was moved from the Vehicle Assembly Building (VAB) to the Umbilical Tower (UT) on 28th August 2026 at Satish Dhawan Space Centre, SHAR, Sriharikota, as preparations continue for the scheduled launch on:— ISRO (@isro) September 1, 2026
🗓️ 04 Sept 2026 | ⏰ 02:55 AM IST
Livestreaming… pic.twitter.com/4nW2MUgeYh
ইসরোর সাফল্যের পর এক্স' (X)-এ এক পোস্টে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি লিখেছেন, "ইসরোর আরও একটি অসাধারণ সাফল্য এবং আমাদের জাতির জন্য গর্বের মুহূর্ত। ভারতের প্রথম 'ইমেজিং স্যাটেলাইট' EOS-05-কে জিওসিনক্রোনাস কক্ষপথে GSLV-F17-এর সফল উৎক্ষেপণ ভারতের মহাকাশ গবেষণার উৎকর্ষ, উদ্ভাবনের ক্রমবর্ধমান সক্ষমতার প্রতিফলন ৷"
এই মিশনের সঙ্গে যুক্ত একজন প্রবীণ বিজ্ঞানী স্যাটেলাইটটিকে 'আকাশের চোখ' (eye in the sky) হিসেবে বর্ণনা করেছেন ৷ এটি রিয়েল-টাইম ছবি সরবরাহ এবং কৃষি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মতো ক্ষেত্রে দেশকে সহায়তা করবে।
এর আগে কয়েকবার ব্যর্থতার পর এই মিশনের সাফল্য নিঃসন্দেহে ইসরোর কাছে বড় প্রাপ্তি ৷ উচ্ছ্বসিত ইসরো প্রধান ভি. নারায়ণন বলেন, "অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি , জিএসএলভি এফ-17 (GSLV F-17) উন্নত EOS-05 জিও ইমেজিং স্যাটেলাইটটিকে সফল এবং নিখুঁতভাবে কক্ষপথে স্থাপন করেছে।"
"এটি শ্রীহরিকোটা থেকে 107 তম উৎক্ষেপণ এবং জিএসএলভি (GSLV)-র 19 তম মিশন," উৎক্ষেপণের পর মিশনের সঙ্গে যুক্ত প্রধান বিজ্ঞানীদের উপস্থিতিতে এ কথা বলেন মহাকাশ বিভাগের সচিব।
Yet another outstanding achievement by ISRO and a proud moment for our nation.— Narendra Modi (@narendramodi) September 4, 2026
The successful launch of GSLV-F17 carrying EOS-05, India’s first-ever imaging satellite from Geosynchronous orbit is a reflection of the excellence, innovation and growing capabilities that define… https://t.co/fXzwnSmwAF
তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, জিএসএলভি (D1)-এর প্রথম উৎক্ষেপণটি 1536 কেজি পে-লোড বা বোঝা দিয়ে করা হয়েছিল। এরপর থেকে ইসরো ধীরে ধীরে কাঠামোগত ওজন (স্ট্রাকচারাল মাস) অপ্টিমাইজ করে এবং প্রপালশন বা চালিকাশক্তি ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে জিএসএলভি-র কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। সচিব বলেন, "আজ আমরা এই উৎক্ষেপণ যানের (লঞ্চ ভেহিকেল) মাধ্যমে 2367 কেজি ওজনের সবচেয়ে ভারী উপগ্রহটি মহাকাশে পাঠালাম।" তিনি জানান, কক্ষপথে EOS-05 সক্রিয় হওয়ার পর এটিই হবে ভারতের প্রথম বিশেষ ইমেজিং উপগ্রহ যা জিও-অরবিট (ভূ-স্থির কক্ষপথ) থেকে দেশের জন্য "কৌশলগত তথ্য" সরবরাহ করবে।
উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তিনি নিশ্চিত করেন , সমস্ত ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে কাজ করছে এবং সৌর প্যানেলটিও সফলভাবে খুলে কাজ শুরু করেছে ৷
মিশন ডিরেক্টর থমাস কুরিয়েন জানান, এই মিশনে এমন এক অনন্য গঠনের EOS উপগ্রহ পাঠানো হয়েছে, যা 'নিয়ার-রিয়েল টাইম' ছবি তোলার ক্ষমতা রাখে। তিনি যোগ করেন, "GSLV-এর মাধ্যমে GTO বা সাব-GTO কক্ষপথে উৎক্ষেপণ করা এটিই সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে ভারী উপগ্রহ।"
প্রজেক্ট ডিরেক্টর (স্যাটেলাইট) ইমতিয়াজ আহমেদ EOS-05-কে মাল্টি-ব্যান্ড কার্যক্ষমতা সম্পন্ন এক অনন্য উপগ্রহ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "গঠনশৈলী, বিষয়বস্তু এবং সক্ষমতার দিক থেকে এটি একটি জটিল উপগ্রহ।"
বুধবার রাত 11.30 মিনিটে শুরু হওয়া 27 ঘণ্টার কাউন্টডাউন শেষে সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারের দ্বিতীয় লঞ্চ প্যাড থেকে বৃহস্পতিবার রাত 2টা 55 মিনিটে রকেটটি নির্ধারিত সময়ে যাত্রা শুরু করে। গভীর রাত এবং বৃষ্টিও সাধারণ মানুষের উদ্দীপনায় প্রভাব ফেলতে পারেনি ৷ উৎক্ষেপণ দেখা ও উদযাপন করতে বহু মানুষ ছাতা মাথায় সেখানে ভিড় জমিয়েছিলেন।
51.7 মিটার দীর্ঘ ও তিন-ধাপ বিশিষ্ট এই জিওসিনক্রোনাস লঞ্চ ভেহিকেল (GSLV)-এর তৃতীয় ধাপটি ক্রায়োজেনিক প্রযুক্তির ৷ উৎক্ষেপণের সময় এর ওজন 420.5 টন এবং ভারী উপগ্রহটি রকেটের সামনের অংশে (নোজ কোনে) স্থাপন করা হয়েছিল। GSLV-F17/EOS-05 মিশনটিকে 2021 সালের ব্যর্থ GSLV-F-10/EOS-03 মিশনের বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে ৷ সেবার উৎক্ষেপণের 307 সেকেন্ডের মাথায় অনবোর্ড কম্পিউটার মিশনটি বাতিল করে দিয়েছিল। ইসরোর (ISRO) তথ্য অনুযায়ী, বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা গিয়েছিল ক্রায়োজেনিক আপার স্টেজে (Cryogenic Upper Stage) কোনও ত্রুটির কারণেই মিশনটি ব্যর্থ হয়েছিল।
প্রায় আট মাসের বিরতির পর এই উৎক্ষেপণ সফল হওয়ার মাধ্যমে ইসরো এ বছর প্রথম সাফল্য অর্জন করল। এর আগে 12 জানুয়ারি 16টি উপগ্রহ বহনকারী ইসরোর PSLV-C62 রকেটটি উৎক্ষেপণের গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় পর্যায়ে 'ত্রুটি' ধরা পড়ায় উপগ্রহগুলিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছিল।