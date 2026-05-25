হরমুজ প্রণালী ইস্যুতে ইরান-মার্কিন আলোচনায় ইতিবাচক অগ্রগতি, তবু সতর্ক ট্রাম্প

আগ্রায় রওনা হওয়ার আগে সাংবাদিকদের রুবিয়ো জানান, একটি পূর্ণাঙ্গ শান্তিচুক্তি চূড়ান্ত করার আগেই আমেরিকা-ইরান হরমুজ প্রণালী ফের চালু করতে একটি প্রাথমিক চুক্তি বিবেচনা করছে।

মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো (ছবি: এপি)
By PTI

Published : May 25, 2026 at 4:22 PM IST

নয়াদিল্লি, 25 মে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়া বিষয়ক আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে৷ তবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ ক্ষেত্রে সতর্ক অবস্থান বজায় রেখেছেন এবং কোনও ‘খারাপ চুক্তি’ তিনি মেনে নেবেন না— সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো।

বর্তমানে ভারত সফরে থাকা মার্কিন বিদেশ সচিবের এই মন্তব্য এমন এক প্রেক্ষাপটে এল, যখন এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে— একটি পূর্ণাঙ্গ শান্তিচুক্তি চূড়ান্ত করার আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান ওই নৌপথটি পুনরায় চালু করার লক্ষ্যে একটি প্রাথমিক চুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করছে।

আগ্রার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে সাংবাদিকদের রুবিয়ো বলেন, "কাজ এখনও চলছে। আমরা ভেবেছিলাম গত রাতে, কিংবা হয়তো আজই আমরা কোনও খবর পাব৷ তাই আমার মতে, আমাদের সামনে এখন বেশ জোরালো একটি প্রস্তাব রয়েছে— যার লক্ষ্য হল হরমুজ প্রণালী উন্মুক্ত করা এবং পারমাণবিক বিষয়গুলি নিয়ে একটি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত, তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়সীমা-বেঁধে দেওয়ার আলোচনায় প্রবেশ করা ৷ আশা করি আমরা এতে সফল হতে পারব৷"

মার্কিন বিদেশ সচিব জানান, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত অবসানে চলমান প্রচেষ্টার প্রতি বিশ্বজুড়েই সমর্থন রয়েছে৷ তবে তিনি এ-ও যোগ করেন যে, শান্তির পথটি খুব একটা সহজ নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার শান্তি আলোচনার মূল অচলাবস্থাগুলো হলো ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এবং হরমুজ প্রণালীর ওপর নিয়ন্ত্রণ— যে হরমুজ প্রণালী দিয়ে স্বাভাবিক সময়ে বিশ্বের মোট জ্বালানি সরবরাহের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ পরিবাহিত হয়।

গত 28 ফেব্রুয়ারি থেকে এই হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে; ওই দিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল ইরানের ওপর যৌথ হামলা চালায়, যার জেরে ইরানও পাল্টা হামলা চালায়। গত 8 এপ্রিল থেকে একটি ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি কার্যকর থাকা সত্ত্বেও জাহাজ চলাচলে এই বিঘ্ন অব্যাহত রয়েছে।

মার্কিন বিদেশ সচিব বলেন, "আমরা যেসব দেশের মধ্য দিয়ে গিয়েছি, তাদের প্রতিটি দেশই এটি বোঝে যে— এটি কেবল অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতই নয়, বরং বিশ্বের স্বার্থে এটি সম্পন্ন হওয়াটাই সঠিক কাজ। প্রেসিডেন্ট যেমনটি বলেছেন, তিনি কোনও তাড়াহুড়োর মধ্যে নেই; তিনি কোনও ক্ষতিকর চুক্তি করবেন না৷ বিকল্প পথ খোঁজার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কূটনীতিকে সফল হওয়ার প্রতিটি সুযোগ দেবে ৷"

তিনি বলেন, "প্রেসিডেন্ট কোনও বাজে চুক্তি করবেন না। পারমাণবিক ইরানের হুমকি নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চেয়ে বেশি আন্তরিক আর কেউ হননি। আর তাই আমি অত্যন্ত নিশ্চিত এবং আমাদের সবারই নিশ্চিত হওয়া উচিত—যে, আমরা হয় একটি ভালো চুক্তিতে পৌঁছাব, নয়তো আমাদের ভিন্ন কোনও উপায়ে বিষয়টি মোকাবিলা করতে হবে৷"

