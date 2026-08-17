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ইসকন বনাম ইসকন: মন্দির বেঙ্গালুরুর না মুম্বইয়ের, সিদ্ধান্ত নেবে সুপ্রিম কোর্ট

ইসকন মুম্বইয়ের আইনজীবী প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে আবেদন জানান, দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত এই বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য নতুন বেঞ্চ গঠন করা হোক।

ISKCON VS ISKCON SC
ইসকন বনাম ইসকন (এএনআই)
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By PTI

Published : August 17, 2026 at 2:19 PM IST

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নয়াদিল্লি, 17 অগস্ট: বেঙ্গালুরুর 'হরে কৃষ্ণ মন্দির' ইসকন বেঙ্গালুরুর (ISKCON Bangalore) অধীন , 2025 সালের 16 মে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া সেই রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি দায়ের হয় ৷ মামলা শোনার জন্য নতুন বেঞ্চ গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করতে সোমবার সম্মত হয়েছে শীর্ষ আদালত ।

বেঙ্গালুরুর মন্দির ও শিক্ষাঙ্গনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কর্ণাটক হাইকোর্ট ইসকন মুম্বইয়ের (ISKCON Mumbai) পক্ষেই রায় দিয়েছিল । সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে পাল্টা মামলা দায়ের করে ইসকন বেঙ্গালুরু ৷ সেই আবেদনের শুনানি শুনতে রাজি হয় শীর্ষ আদালত ৷ 2025 সালের নভেম্বরে বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী এবং বিচারপতি এজি মসিহের বেঞ্চ ইসকন মুম্বইয়ের পুনর্বিবেচনার আর্জির বিষয়ে পৃথক রায় (split verdict) দেয়।

সোমবার, ইসকন মুম্বইয়ের আইনজীবী প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহন-এর ডিভিশন বেঞ্চের কাছে আবেদন জানান যে, দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত এই বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য নতুন বেঞ্চ গঠন করা হোক। আইনজীবী জানান, পুনর্বিবেচনার আর্জিটি এর আগে বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের নেতৃত্বাধীন দুটি পৃথক বেঞ্চের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

তিনি আরও বলেন, "এরপর থেকে পুনর্বিবেচনার আর্জিটি আর কোনও বেঞ্চের তালিকায় ওঠেনি।" প্রধান বিচারপতি বলেন, "আমরা বিষয়টি বিবেচনা করে দেখব।" 2025 সালের 16 মে, বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মসিহের বেঞ্চ কর্ণাটক হাইকোর্টের আদেশ খারিজ করে রায় দিয়েছিল, সম্পত্তিটি ইসকন বেঙ্গালুরুর মালিকানাধীন । বেঞ্চ উল্লেখ করেছিল, ট্রায়াল কোর্টও পর্যবেক্ষণ করে যে 'শিডিউল-এ' ভুক্ত সম্পত্তির উপর নিজেদের দখলের সপক্ষে ইসকন মুম্বই কোনও প্রমাণ দাখিল করতে পারেনি এবং তাদের দাবির সমর্থনে বিন্দুমাত্র কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণও ছিল না।

পরবর্তীতে, বিচারপতি ওকার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের সদস্য বিচারপতি মাহেশ্বরী ও বিচারপতি মসিহ 16 মে-র রায় পুনর্বিবেচনার জন্য ইসকন মুম্বইয়ের আবেদনের বিষয়ে ভিন্ন রায় দেন ৷ বিচারপতি মাহেশ্বরী মত দেন, রায় পুনর্বিবেচনার জন্য ইসকন মুম্বই উপযুক্ত যুক্তি উপস্থাপন করতে পেরেছে। দুই বাক্যের আদেশে তিনি বলেন, "পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি তালিকাভুক্ত করার আবেদন মঞ্জুর করা হলো। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে নোটিশ জারি করা হোক।" এর অর্থ হলো, বিচারপতি মহেশ্বরী মনে করেছিলেন, মুম্বই শাখার উচিত ছিল প্রকাশ্য আদালতে তাদের যুক্তি তুলে ধরা এবং মূল রায়ে থাকা "সুস্পষ্ট ত্রুটি" নির্দেশ করা।

2011 সালের 23 মে হাইকোর্টের একটি রায়ের বিরুদ্ধে ইসকন (ISKCON) বেঙ্গালুরু শীর্ষ আদালতে আবেদন করেছিল । তাদের প্রতিনিধি কোদণ্ডরাম দাস হাইকোর্টের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানান, যে রায়ের মাধ্যমে বেঙ্গালুরুর একটি স্থানীয় আদালতের 2009 সালের আদেশ বাতিল করা হয়েছিল।

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SC ON ISKCON
ISKCON
সুপ্রিম কোর্ট ইসকন
ISKCON VS ISKCON SC

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