বিশ্বজুড়ে একইদিনে রথযাত্রা সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিল ইসকন
ইসকন অবশ্য ভারত ও বিদেশের সমস্ত মন্দিরে নির্ধারিত তিথিতে (জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা) জগন্নাথের স্নানযাত্রা উদযাপন করতে সম্মত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
Published : October 22, 2025 at 1:52 PM IST
ভুবনেশ্বর, 22 অক্টোবর: পুরীর শ্রীজগন্নাথ মন্দির পরিচালনা কমিটি (SJTMC)-কে চিঠি দিয়ে ইসকনের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হল, বিশ্বজুড়ে একটি নির্দিষ্ট তারিখে রথযাত্রা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এর আগে পুরীর রাজা এবং SJTMC চেয়ারম্যান গজপতি মহারাজা দিব্যসিংহ দেব গত সেপ্টেম্বরে ইসকনকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, শাস্ত্র এবং ঐতিহ্যের নীরিখে নির্ধারিত নির্দিষ্ট তিথি অনুযায়ী বিশ্বজুড়ে শ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা এবং রথযাত্রা উদযাপন করতে হবে ৷
ইসকন অবশ্য ভারত এবং বিদেশের সমস্ত মন্দিরে নির্ধারিত তিথিতে (জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা) জগন্নাথের স্নানযাত্রা উদযাপন করতে সম্মত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ যদিও শাস্ত্র অনুযায়ী নির্ধারিত তিথিতে ভারতের বাইরের দেশগুলিতে রথযাত্রা উদযাপনের ক্ষেত্রে পুরীর সিদ্ধান্তের সঙ্গে তারা সহমত নয়। গজপতি মহারাজের কার্যালয় থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "ইসকন চেয়ারম্যান গোবর্ধন দাস গত 19 অক্টোবর চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে, তারা ভারত ও বিদেশের সমস্ত মন্দিরে নির্ধারিত তিথি অর্থাৎ, জ্যেষ্ঠ-পূর্ণিমার দিন জগন্নাথের স্নানযাত্রা উদযাপন করতে সম্মত হলেও, শাস্ত্র দ্বারা নির্ধারিত তিথিতে ভারতের বাইরের দেশগুলিতে রথযাত্রা উদযাপনের SJTMC-এর সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে পারছে না ৷"
ইসকনের তরফে বলা হয়েছে, "পুরীর তিথিতে আন্তর্জাতিক রথযাত্রার তারিখের ক্ষেত্রে, আমরা বেশ কয়েকটি অপ্রতিরোধ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি ৷ যার ফলে একই ধরণের প্রোটোকল অনুসরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে ।" তাদের তরফে আরও বলা হয়েছে যে, বেশিরভাগ দেশে ভগবান জগন্নাথের পুজো জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র বা সংখ্যালঘুদের দ্বারা পরিচালিত হয় ৷ সে ক্ষেত্রে তারা অবাধে রথযাত্রার অনুমতি পেতে পারে না ৷ ইসকনের চিঠিতে বলা হয়েছে, "পশ্চিমের বেশিরভাগ দেশে সরকার বা কর্তৃপক্ষ শহরগুলিতে বাণিজ্যিক কাজকর্মে যাতে অসুবিধা না-হয়, তাই কেবল সপ্তাহান্তে শোভাযাত্রার অনুমতি দিয়ে থাকে ৷"
ইসকন জানিয়েছে, "কাঙ্ক্ষিত দিনে অনুমতি পাওয়া গেলেও, রথযাত্রার আয়োজনকারী বেশিরভাগ স্বেচ্ছাসেবক এবং অংশগ্রহণকারীরা সপ্তাহের কাজের দিনে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না ৷" আরও বলা হয়েছে যে, পশ্চিমের দেশগুলির বেশিরভাগ মন্দিরের নিজস্ব রথ নেই, তাই একই রথ প্রায়শই উৎসবের সুবিধার্থে এক শহর থেকে শহরে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ চিঠিতে আরও বলা হয়েছে যে, জলবায়ুর তারতম্যের কারণে, বিশ্বের কিছু শহরে রথযাত্রা তিথি যে মাসগুলিতে পড়ে সেই মাসগুলিতে তীব্র শীত থাকে। যদি সারা বিশ্বে রথযাত্রা একই তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে অনেক ভক্ত শ্রীধাম জগন্নাথ পুরীর পবিত্র উৎসবে যোগদান থেকেও বঞ্চিত হবেন ৷
অন্যদিকে, মঙ্গলবার এসজেটিএমসি চেয়ারম্যান ইসকনের বিভিন্ন তারিখে রথযাত্রা আয়োজনের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ৷ একই সঙ্গে তাদের ফের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য অনুরোধও করেছেন। মহারাজ ইসকনকে লেখা এক চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, "আমি আন্তরিকভাবে আপনাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করছি ৷ ইসকন মন্দিরগুলিকে শাস্ত্র এবং প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী কেবল আষাঢ় মাসে শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়া তিথিতে শুরু হওয়া 9 দিনের বিশ্বজুড়ে জগন্নাথ রথযাত্রা উদযাপন করার পরামর্শ দিচ্ছি ।"
চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যখন মহাশিবরাত্রি, শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, রামনবমী, গণেশ চতুর্থী, হোলি, দীপাবলি, দুর্গাপুজো, বসন্ত পঞ্চমী, মকর-সংক্রান্তি, গুরু পূর্ণিমা এবং অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব ঐতিহ্য মেনে রীতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট তিথিতে বিশ্বজুড়ে পালিত হয়, তবে জগন্নাথের রথযাত্রা ভিন্ন ভিন্ন তারিখে পালন করার কোনও যুক্তি নেই।
তিনি আরও বলেন, "এই উৎসবগুলি উদযাপনের তারিখগুলি জলবায়ু পরিস্থিতি, স্থানীয় রীতিনীতি, বৃহত্তর ধর্মীয় প্রচার, গুরু বা আচার্যের পরামর্শ মেনে বা অন্য কোনও কারণে কখনও পরিবর্তন করা হয় না। তাই বছরের প্রায় যেকোনও দিন এক বা অন্য অজুহাতে রথযাত্রা উদযাপনের কোনও বৈধ যুক্তি থাকতে পারে না ৷"