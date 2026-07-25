অমরনাথ যাত্রা কি ক্রমশ বিপজ্জনক ? সতর্ক করলেন আইআইটি খড়গপুরের বিজ্ঞানী
দ্রুত উষ্ণ হচ্ছে জম্মু-কাশ্মীর ! ইটিভি ভারতের মুখোমুখি আইআইটি খড়গপুরের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. জয়নারায়ণন কুট্টিপুরাথ । লিখছেন সৌমিতা ভট্টাচার্য্য ৷
Published : July 25, 2026 at 4:23 PM IST
কলকাতা, 25 জুলাই: 3 জুলাই থেকে শুরু হয়েছে অমরনাথ যাত্রা । চলবে 57 দিন। অমরনাথের পথে হাঁটা শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষয় নয়, প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষের কাছে এটি কঠিন শারীরিক ও মানসিক সাধনার নাম । বরফঢাকা পাহাড়, খাড়া পথ, অক্সিজেনের ঘাটতি ! হাজারো প্রতিকূলতাকে সঙ্গী করেই শিবভক্তরা পৌঁছে যান 3 হাজার 880 মিটার উচ্চতায় অমরনাথ গুহায় । কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই যাত্রার সঙ্গে আরও একটি শব্দ বারবার জুড়ে যাচ্ছে- 'বিপর্যয়' ।
আকস্মিক মেঘভাঙা বৃষ্টি, পাহাড় ধস, হড়পা বান, কখনও রাস্তা ভেঙে যাওয়া । এসব কারণে গত কয়েক বছরে একাধিকবার অমরনাথ যাত্রা থমকে গিয়েছে মাঝপথে । প্রাণ হারিয়েছেন বহু তীর্থযাত্রী । বারবার যাত্রা স্থগিত করতে হয়েছে প্রশাসনকে । প্রশ্ন উঠছে, এই বিপর্যয়গুলি কি শুধুই বিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা ? নাকি নেপথ্যে রয়েছে আরও গভীর কোনও সংকেত ?
সেই প্রশ্নেরই বিজ্ঞানসম্মত উত্তর খুঁজেছে আইআইটি খড়গপুরের এক সাম্প্রতিক গবেষণা । এর সঙ্গে যুক্ত অন্যতম গবেষক আইআইটি খড়গপুরের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. জয়নারায়ণন কুট্টিপুরাথ ইটিভি ভারতকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক দ্রুত উষ্ণ হচ্ছে । আর এই পরিবর্তন শুধু পাহাড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, প্রভাব পড়বে নদী, কৃষি, পানীয় জল, পর্যটন এবং অমরনাথ যাত্রার নিরাপত্তার উপরও !
ইটিভি ভারত: আপনার গবেষণার মূল ফলাফল কী ? সাধারণ মানুষের কি উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত ?
ড. জয়নারায়ণন কুট্টিপুরাথ: অবশ্যই উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ রয়েছে । তবে, আতঙ্কিত নয়, সচেতন হওয়ার সময় এসেছে । আমাদের গবেষণায় ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের (IMD) দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষণ এবং ইউরোপীয় রি-অ্যানালিসিস (Reanalysis) ডেটা ব্যবহার করা হয়েছে । সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখেছি, জম্মু ও কাশ্মীরের তাপমাত্রা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক দ্রুত বাড়ছে ।
গত প্রায় 50 বছরে বিশ্বে গড় উষ্ণায়নের হার প্রতি দশকে প্রায় 0.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস । কিন্তু হিমালয়ের বিভিন্ন অংশে সেই হার আরও বেশি । আমাদের গবেষণায় দেখা গিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরের বহু এলাকায় উষ্ণায়নের হার ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় দুই থেকে তিন গুণ বেশি ।
এটি শুধু একটি পাহাড়ি অঞ্চলের সমস্যা নয় । হিমালয়ের হিমবাহ থেকে গলে আসা জল গঙ্গা, যমুনা-সহ অসংখ্য নদীর প্রধান উৎস । এই নদীগুলির উপর নির্ভর করে প্রায় 200 কোটিরও বেশি মানুষের জীবন ও জীবিকা । ফলে এই পরিবর্তন সমগ্র উত্তর ভারতের জন্য একটি বড় সতর্কবার্তা ।
ইটিভি ভারত: পাহাড়ি এলাকায় উষ্ণায়ন এত দ্রুত বাড়ছে কেন ?
ড. কুট্টিপুরাথ: এর অন্যতম প্রধান কারণ হল Elevation Dependent Warming বা উচ্চতার সঙ্গে সম্পর্কিত দ্রুত উষ্ণায়ন ।
বরফে ঢাকা পাহাড় সূর্যের বিকিরণের প্রায় 90 থেকে 100 শতাংশ প্রতিফলিত করে দেয় । ফলে সেখানে তাপ জমতে পারে না । কিন্তু বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে যখন বরফ গলতে শুরু করে, তখন নীচের কালো পাথর ও মাটি উন্মুক্ত হয়ে পড়ে ।
এই কালো পাথর ও মাটি সূর্যের তাপ অনেক বেশি শোষণ করে । ফলে চারপাশের তাপমাত্রা আরও বেড়ে বেশি বরফ গলে কালো ভূমি প্রকাশ্যে আসে । এভাবেই একটি স্বয়ংক্রিয় চক্র তৈরি হয়, যাকে বিজ্ঞানীরা Snow Albedo Feedback বলেন । এই চক্র একবার শুরু হলে উষ্ণায়নের গতি ক্রমশ বেড়েই চলে ।
ইটিভি ভারত: এই উষ্ণায়নে গ্রিনহাউস গ্যাসের ভূমিকা কতটা ?
ড. কুট্টিপুরাথ: এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ওজোন- এই সমস্ত গ্রিনহাউস গ্যাস পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে নির্গত তাপকে বায়ুমণ্ডলে আটকে রাখে । ফলে পৃথিবী সহজে ঠান্ডা হতে পারে না । তাপমাত্রা যত বাড়বে, বরফ দ্রুত গলবে । বরফ গলে যাওয়ার ফলে নতুন ভূমি উন্মুক্ত হবে । সেই ভূমি আরও বেশি তাপ শোষণ করবে । অর্থাৎ, একটি পরিবর্তন আরেকটিকে আরও ত্বরান্বিত করছে । বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে Positive Feedback Loop বলা হয় ৷
ইটিভি ভারত: জলীয় বাষ্পও কি এই উষ্ণায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ?
ড. কুট্টিপুরাথ: অবশ্যই । অনেকেই মনে করেন, শুধু কার্বন ডাই-অক্সাইডই প্রধান গ্রিনহাউস গ্যাস । কিন্তু জলীয় বাষ্পও অত্যন্ত শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস । বরফ ও হিমবাহ গললে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে আরও বেশি তাপ আটকে রাখে । ফলে তাপমাত্রা আরও বৃদ্ধি পায় । এর ফলে বরফ আরও দ্রুত গলতে শুরু করে । অর্থাৎ বরফ গলছে, জলীয় বাষ্প বাড়ছে ৷ সেই জলীয় বাষ্প আবার উষ্ণায়ন বাড়াচ্ছে ! এটিও একটি বিপজ্জনক ফিডব্যাক প্রক্রিয়া ।
ইটিভি ভারত: এই উষ্ণায়নের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কী হতে পারে?
ড. কুট্টিপুরাথ: প্রথম দিকে হিমবাহ দ্রুত গলতে থাকলে সাময়িক বাড়তে পারে নদীতে জলের পরিমাণ । এমনকি আকস্মিক বন্যার ঘটনাও বাড়তে পারে । কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উলটো হবে । হিমবাহ ছোট হয়ে গেলে নদীর জলের উৎসই কমে যাবে । তখন পানীয় জলের সংকট, কৃষিতে সমস্যা, নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ কমে যাওয়া এবং কোটি কোটি মানুষের জীবন-জীবিকার উপর তার প্রভাব পড়বে । এই দীর্ঘমেয়াদি সংকটই আমাদের সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন করছে ।
ইটিভি ভারত: গত কয়েক বছরে অমরনাথ যাত্রার সময় বারবার মেঘভাঙা বৃষ্টি, ভূমিধস এবং দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে । অমরনাথ যাত্রা কি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে ?
ড. কুট্টিপুরাথ: এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঝুঁকি নির্ভর করবে ওই অঞ্চলের আবহাওয়া এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের উপর । তবে, সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ । আমরা দেখছি, অল্প সময়ের মধ্যে একাধিক মেঘভাঙা বৃষ্টির ঘটনা ঘটছে । তাপমাত্রা বাড়লে বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পও বেড়ে যায় । পরে সেই জলীয় বাষ্প অল্প সময়ে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির আকারে নেমে আসে ।
পাহাড়ি এলাকায় এই ধরনের বৃষ্টি হলেই ভূমিধস, পাথর গড়িয়ে পড়া, রাস্তা ধসে যাওয়া এবং আকস্মিক বন্যার ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায় । অমরনাথ যাত্রার পুরো পথই দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল। হাজার হাজার তীর্থযাত্রীকে এই পথ দিয়ে চলতে হয় । ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যদি এই ধরনের চরম আবহাওয়ার ঘটনা আরও ঘন ঘন ঘটতে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে অমরনাথ যাত্রা ক্রমশ কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে ।
ইটিভি ভারত: এই ঝুঁকি কমানোর উপায় কী ?
ড. কুট্টিপুরাথ: মেঘভাঙা বৃষ্টি বা ভূমিধসের নির্ভুল পূর্বাভাস দেওয়া এখনও অত্যন্ত কঠিন । শুধু ভারতে নয়, বিশ্বের সব দেশেই এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ । তাই শুধু দৈনিক আবহাওয়ার পূর্বাভাসের উপর নির্ভর করলে হবে না । দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ুর তথ্য বিশ্লেষণ করে একটি Climate Risk Calendar তৈরি করা জরুরি । কোন সময় ঝুঁকি কম, কখন বেশি, বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে তা নির্ধারণ করে তীর্থযাত্রার পরিকল্পনা করলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব ।
ইটিভি ভারত: আপনার গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দিনের তুলনায় রাতের তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ছে । এর তাৎপর্য কী ?
ড. কুট্টিপুরাথ: এটি জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূচক । দিনে সূর্যের তাপে পৃথিবী গরম হয় । রাতে সেই তাপ মহাকাশে বেরিয়ে যাওয়ার কথা । কিন্তু বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস বেড়ে যাওয়ায় সেই তাপ সহজে বেরোতে পারছে না । অনেক সময় মেঘও কম্বলের মতো কাজ করছে ।
পাহাড়ি এলাকায় বাতাসের চলাচল তুলনামূলক কম হওয়ায় তাপ আরও বেশি আটকে থাকে । ফলে রাতের তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ছে । মনে রাখতে হবে, রাতে সূর্যের কোনও ভূমিকা থাকে না । তবুও যদি রাতের তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়ে, তাহলে বুঝতে হবে পৃথিবী আর আগের মতো ঠান্ডা হতে পারছে না । এটিই বিশ্ব উষ্ণায়নের অন্যতম স্পষ্ট প্রমাণ ।
ইটিভি ভারত: পর্যটনের উপর এর কী প্রভাব পড়তে পারে ?
ড. কুট্টিপুরাথ: কাশ্মীরের পর্যটনের মূল আকর্ষণই হল তার শীতল আবহাওয়া, বরফ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য । কিন্তু যদি গ্রীষ্মে তাপমাত্রা 37 থেকে 42 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাহলে সেই আকর্ষণ অনেকটাই কমে যাবে । একই সঙ্গে বৃষ্টির ধরনও বদলাচ্ছে । আগে দীর্ঘ সময় ধরে মাঝারি বৃষ্টি হত । এখন অল্প সময়ে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে । এতে শুধু পর্যটন নয়, বন, নদী, উদ্ভিদ, জীববৈচিত্র্য এবং স্থানীয় মানুষের জীবন-জীবিকাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে ।
ইটিভি ভারত: এখনই কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে কী হতে পারে ?
ড. কুট্টিপুরাথ: খুব স্পষ্টভাবে বললে, আমাদের আরও বড় বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে । কার্বন ডাই-অক্সাইড একবার বায়ুমণ্ডলে গেলে তা প্রায় 100 বছর পর্যন্ত থেকে যেতে পারে । ফলে আজ যে দূষণ হচ্ছে, তার প্রভাব আগামী বহু দশক ধরে থাকবে । জলবায়ুর কোনও সীমানা নেই । পৃথিবীর এক প্রান্তে নির্গত গ্রিনহাউস গ্যাস অন্য প্রান্তের জলবায়ুকেও প্রভাবিত করে । তাই এটি কোনও একটি রাজ্য বা দেশের সমস্যা নয়, বিশ্বজুড়ে একটা সঙ্কট ৷
ইটিভি ভারত: সাধারণ মানুষ কী করতে পারেন ?
ড. কুট্টিপুরাথ: জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই শুধু সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় । সাধারণ মানুষেরও সমান দায়িত্ব রয়েছে । 'Reduce, Reuse, Recycle'- এই তিনটি নীতি মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি । অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ব্যবহার কমানো, শক্তির অপচয় রোধ করা, পুনর্ব্যবহারযোগ্য জিনিস ব্যবহার করা- এই ছোট ছোট পদক্ষেপও দীর্ঘমেয়াদে বড় পরিবর্তন আনতে পারে ।
ভাবুন, যদি দেশের 140 কোটির মানুষ প্রতিদিন সামান্য করে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করেন, তাহলে কতটা কার্বন নিঃসরণ কমবে ! জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয় ব্যক্তিগত সচেতনতা থেকেই । সরকার যেমন কাজ করবে, তেমনই প্রতিটি নাগরিককে নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে ।
ড. জয়নারায়ণন কুট্টিপুরাথের মতে, জম্মু ও কাশ্মীরের দ্রুত উষ্ণায়ন শুধু একটি বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ নয়, ভবিষ্যতের এক স্পষ্ট সতর্কবার্তা । হিমবাহ গলে যাওয়া, চরম আবহাওয়ার ঘটনা বৃদ্ধি, মেঘভাঙা বৃষ্টি, ভূমিধস, পানীয় জলের সংকট, কৃষির অনিশ্চয়তা এবং অমরনাথ যাত্রার নিরাপত্তা- সবই একই সুতোয় বাঁধা । এখনই কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে আগামী দিনে এই সংকট আরও গভীর হতে পারে ।