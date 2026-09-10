গান্ধিনগরে ভাঙল নির্মীয়মাণ ভবনের লোহার স্ল্যাব, আটকে পড়া শ্রমিকদের নিরাপদে উদ্ধার

গান্ধিনগরে ভাঙল নির্মীয়মাণ ভবনের লোহার স্ল্যাব, আটকে পড়া শ্রমিকদের নিরাপদে উদ্ধার
আটকে পড়া কোনও শ্রমিকের অবস্থা গুরুতর নয় ৷ এমনটাই জানান গুজরাতের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সাংঘভি ।
By PTI
Published : September 10, 2026 at 12:26 PM IST
আহমেদাবাদ, 10 সেপ্টেম্বর: দিল্লির পর এবার ঘটনাস্থল গান্ধিনগর ৷ নির্মীয়মাণ ভবনে বিশাল এক লোহার স্ল্যাব ধসে পড়ল ৷ অন্তত 15 জন শ্রমিক ধ্বংস্তুপের নীচে আটকা পড়েছিলেন ৷ বেশ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় তাঁদের নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে গুজরাতের গান্ধিনগরের কুদাসান এলাকায় ৷
দু'টি ভবনের মাঝখানে বসানো হচ্ছিল লোহার স্ল্যাব ৷ রাত প্রায় 9টার দিকে এমনই একটি লোহার স্ল্যাবের অংশ হঠাৎ ধসে পড়ে ৷ আর তার নীচে আটকা পড়েন শ্রমিকরা ৷ ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ ও দমকল বাহিনী দ্রুত সেখানে পৌঁছয় এবং শ্রমিকদের উদ্ধার অভিযান শুরু করে ৷
উদ্ধার হওয়া শ্রমিকদের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সহায়তা দেওয়ার জন্য ঘটনাস্থলে অ্যাম্বুলেন্সও মোতায়েন করা হয় । গান্ধিনগর পুরসভা, দমকল বাহিনী এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দলের উদ্ধারকর্মীরা ক্রেন ও অন্যান্য আধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে আটকা পড়া শ্রমিকদের কাছে পৌঁছন এবং তাঁদের সকলকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য অ্যাম্বুলেন্সে করে গান্ধিনগর সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
গুজরাতের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সাংঘভি ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান তদারকি করেন ৷ পরে তিনি গান্ধিনগর সিভিল হাসপাতালও পরিদর্শন করে শ্রমিকদের খোঁজখবর নেন ৷ গুজরাতের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সাংঘভি বলেন, "যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার অভিযান চালানো হয়েছে এবং আটকা পড়া সমস্ত শ্রমিককে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ এই ঘটনায় প্রাথমিকভাবে প্রায় 15 জন শ্রমিক আহত হয়েছেন ৷ তাদের মধ্যে দু'জনকে নিরাপদ অবস্থায় পাওয়ার পর ছেড়ে দেওয়া হয় এবং বাকি আহত শ্রমিকরা সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ।"
উপ-মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "সময়মতো উদ্ধার অভিযানের ফলে এই ঘটনায় কোনও প্রাণহানি ঘটেনি । স্বরাষ্ট্র দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব সঞ্জীব কুমার, ডিজিপি জ্ঞানেন্দ্র সিং মালিক, জেলাশাসক, পুর কমিশনার এবং পুলিশ আধিকারিক-সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই অভিযান পর্যবেক্ষণ করেন ।"
বিজেপি বিধায়ক রিতা প্যাটেল বলেন, "স্থানীয় বাসিন্দারা আমাকে জানিয়েছে যে সাধারণত প্রতিদিন প্রায় 20 থেকে 22 জন শ্রমিক ওই নির্মাণস্থলে কাজ করতেন । ধ্বংসস্তূপ থেকে সমস্ত শ্রমিককে উদ্ধার করে সিভিল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে কারও অবস্থাই গুরুতর নয় । সকলের চিকিৎসা চলছে । সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসকদের একটি বিশেষ দল উপস্থিত থেকে তাঁদের যথাযথ যত্ন নিচ্ছে ৷" স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রফুল পানশেরিয়াও ঘটনার পরপরই গান্ধিনগর সিভিল হাসপাতালে পৌঁছে আহতদের চিকিৎসা নিয়ে পর্যালোচনা করেন । শ্রমিকরা যাতে সময়মতো চিকিৎসা সেবা পান, তা নিশ্চিত করতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মোতায়েন করা হয়েছে ৷
নির্মাণস্থলে নির্ধারিত সুরক্ষা বিধি মানা হয়েছিল কি না, সেন্টারিং ও স্ল্যাবের কাজে কোনও গুণগত সমস্যা বা অন্য কোনও ত্রুটি এই ধসের কারণ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা । উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে । জেলা প্রশাসন, পুর কর্তৃপক্ষ এবং ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রেখেছেন ।"