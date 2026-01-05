রেল-দুর্নীতি মামলায় চাপে লালুরা, বিচার প্রক্রিয়া স্থগিত করল না দিল্লি হাইকোর্ট

রেল-দুর্নীতি মামলায় চাপে লালুরা, বিচার প্রক্রিয়া স্থগিত করল না দিল্লি হাইকোর্ট
লালু ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল নিম্ন আদালত ৷ স্থগিতাদেশ চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ তবে খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে লালুকে ৷
Published : January 5, 2026 at 6:18 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 জানুয়ারি: দুর্নীতির মামলায় আরও অস্বস্তি বাড়ল দেশের প্রাক্তন রেলমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ৷ বিহারের এই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) সুপ্রিমোর বিরুদ্ধে চলতে থাকা বিচার প্রক্রিয়ার উপর কোনও স্থগিতাদেশ দিল না দিল্লি হাইকোর্ট ৷ একই সঙ্গে, আইআরসিটিসি কেলেঙ্কারির মামলায় লালুর বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া আবেদন নিয়ে তারা কী ভাবছে তা জানাতে সিবিআই-কে সোমবার নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷
ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন (আইআরসিটিসি)-এর হোটেল টেন্ডার কেলেঙ্কারিতে ট্রায়াল কোর্টের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন লালু ৷ সোমবার সেই আবেদনের শুনানিতে সিবিআইকে নোটিশ জারি করে দিল্লি হাইকোর্ট । লালুর দায়ের করা আবেদনের প্রেক্ষিতে বিচারপতি স্মরণকান্ত শর্মার বেঞ্চ সিবিআইকে তাদের জবাব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি 14 জানুয়ারি ৷ লালুর বিরুদ্ধে ট্রায়াল কোর্ট চার্জ গঠনের যে আদেশ দিয়েছে তার উপর কোনও অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেনি হাইকোর্ট ৷ মানে মামলার বিচার প্রক্রিয়া থেকে এখনই মুক্তি পাচ্ছেন না লালু ৷
আদালতের সওয়াল জবাব
শুনানির সময় লালুর আইনজীবী কপিল সিবাল এবং মনিন্দর সিং জানান, তাঁরা ট্রায়াল কোর্টের আদশের উপর স্থগিতাদেশ চাইছেন ৷ এক মাসে দুই সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়েছে। বিচারপতি স্মরণ শর্মা বলেন, "সিবিআই জবাব দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আপনাদের আরও আগে আবেদন করা উচিত ছিল ৷ কিন্তু সেটা আপনারা করেননি। ট্রায়াল কোর্টের আদেশ আগেই দেওয়া হয়েছিল।"
গত অক্টোবর মাসে ট্রায়াল কোর্ট চার্জ গঠন করার আদেশ দেয় ৷ 2025 সালের 13 অক্টোবর রাউস অ্যাভিনিউ আদালত লালু প্রসাদ যাদব, তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবী এবং তাঁদের ছেলে তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে। এই মামলায় অন্য অভিযুক্তদের নামও পাওয়া গিয়েছে। অভিযোগের মধ্যে রয়েছে প্রতারণা থেকে শুরু করে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের একাধিক ধারা ৷
চার্জ গঠনের সময় ট্রায়াল কোর্টের পর্যবেক্ষণ ছিল, লালু রেলমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর পদের অপব্যবহার করেছেন। টেন্ডার প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। এর ফলে সরকারি কোষাগারের ক্ষতি হয়েছে। আদালত জমি এবং শেয়ার লেনদেনকে 'ক্রনি ক্যাপিটালিজমের' উদাহরণ হিসাবেও বর্ণনা করেছে ৷ এই লেনদেনে রাঁচির পাশাপাশি পুরীর কয়েকটি হোটেলের নাম জড়িয়েছিল।
মামলাটির সূত্রপাত 2017 সালের সিবিআই দায়ের করা একটি এফআইআর থেকে। অভিযোগ, 2004 থেকে 2009 সালের মধ্যে রেলমন্ত্রী থাকাকালীন লালু একটি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র করেছিলেন। আইআরসিটিসির হোটেলের টেন্ডারগুলি পছন্দের সংস্থাগুলিকে দিয়েছিলেন তিনি। তার বিনিময়ে জমি থেকে শুরু করে শেয়ার-সহ নানাভাবে মোটা অঙ্কের ঘুষ নিয়েছেন ৷ তদন্তের পর এজেন্সি 16 জনের নাম উল্লেখ করে চার্জশিট দাখিল করে। এতে লালু প্রসাদ যাদব, রাবড়ি দেবী এবং তেজস্বী যাদবের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এর আগে এই বিষয়ে চার্জশিট দাখিল করেছিল।
ট্রায়াল কোর্টে লালুর আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন, মামলার ন্যায্যতা প্রমাণ করার মতো কোনও তথ্য বা প্রমাণ তদন্তকারীদের হাতে নেই। বিরোধিতা করে সিবিআই। তাদের পাল্টা দাবি, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রমাণ রয়েছে। এর আগে, 2019 সালের জানুয়ারিতে, ট্রায়াল কোর্ট ইডি এবং সিবিআই উভয় মামলার ক্ষেত্রেই লালু প্রসাদ যাদব, রাবড়ি দেবী এবং তেজস্বী যাদবকে জামিন দেয়।