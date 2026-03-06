'এই লড়াই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার', ইজরায়েল-মার্কিন হামলা নিয়ে দিল্লিতে মন্তব্য ইরানের মন্ত্রীর

'এই লড়াই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার', ইজরায়েল-মার্কিন হামলা নিয়ে দিল্লিতে মন্তব্য ইরানের মন্ত্রীর
গত 27 ফেব্রুয়ারি ইরানে হামলা চালায় ইজরায়েল-আমেরিকা ৷ জবাব দিয়েছে ইরানও ৷ এখন এই লড়াই আন্তর্জাতিক আইনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে, জানাল ইরান ৷
Published : March 6, 2026 at 5:07 PM IST
গৌতম দেবরায়
নয়াদিল্লি, 6 মার্চ: অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই লড়ছে ইরান ৷ শুক্রবার জানালেন ইরানের ডেপুটি বিদেশ মন্ত্রী সৈয়দ খাতিবজাদেহ ৷ শুক্রবার নয়াদিল্লিতে রাইজ়িনা ডায়লগে তিনি বলেন, "আমাদের জন্য এই যুদ্ধ অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার ৷ পাল্টা জবাব দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই, এটাই বিশ্বাস করে ইরান ৷"
গত 27 ফেব্রুয়ারি ইরানে যৌথ হামলা চালায় ইজরায়েল-আমেরিকা ৷ এরপর মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিবেশী দেশগুলিতে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান ৷ সব মিলিয়ে উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য ৷ এই সংঘাত প্রসঙ্গে ইরানের ডেপুটি বিদেশ মন্ত্রী বলেন, "এই মুহূর্তে ইরান প্রতিরোধের ভূমিকায় দেখছে ৷ যারা এই আগ্রাসনের সূচনা করেছিল তারা যদি থামতে চায়, আমরাও একই কাজ করতে প্রস্তুত ৷ শাসনের পরিবর্তে কূটনীতি ও সংলাপ সমঝোতার উপর প্রতিষ্ঠিত ৷ দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কের উপর ৷ শাসন করার বিষয়টা আলাদা ৷"
#WATCH | Delhi: Dr Saeed Khatibzadeh, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran, says, " for us, we are resisting, and this is a resistance for the history, for the region, for the world, for the principles of international law, for ethics, for morality.… pic.twitter.com/bMTp7CHU4Z— ANI (@ANI) March 6, 2026
মন্ত্রী সৈয়দ খাতিবজাদেহ ইরানের রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ৷ ইজরায়েল-আমেরিকা হামলার প্রতিশোধে আমেরিকার সেনাঘাঁটিগুলিকে নিশানা করেছে ইরান ৷ এই সংঘাতে নাগরিকের বসবাসের জায়গাগুলিতেও ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়েছে ৷ ডেপুটি বিদেশ মন্ত্রীর কথায়, "আমাদের জন্য এই লড়াই বাঁচা-মরার লড়াই ৷ ইরান মনে করে, পাল্টা প্রত্যাঘাত করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই ৷ যুদ্ধ শুরুর আগে আমরা তো একসঙ্গে ছিলাম ৷ ইজরায়েল আর আমেরিকা বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ ইরানের প্রতিবেশী হিসাবে আমেরিকা থাকবে কি না, তা পুনর্বিবেচনা করতে দেখতে হচ্ছে ইরানকে ৷ এছাড়া কিছু করার নেই ৷"
#WATCH | Delhi | " we have not yet closed the strait of hormuz. if we are going to close it, we are going to announce it...it has not been closed by us. we have no intention to do it until further notice," says dr saeed khatibzadeh, iran's deputy minister of foreign affairs. pic.twitter.com/13zzXLYINc— ANI (@ANI) March 6, 2026
তিনি আরও বলেন, ইরানকে দানবীয় হিসেবে দেখানো জন্য প্রায়শ ‘শাসন’ শব্দটি ব্যবহার করা হয় ৷ মন্ত্রীর কথায়, "যদি এটি শুধু একটি শাসনব্যবস্থা হত, তাহলে শীর্ষ নেতাদের হত্যার পরেই ব্যবস্থা ভেঙে পড়ত ৷ বরং, ইরান একটি সরকার, একটি সমাজ এবং একটি অস্তিত্বের লড়াই চালাতে থাকা দেশ হিসেবে কাজ করে চলেছে ৷"
ইরানের ডেপুটি বিদেশ মন্ত্রী খাতিবজাদেহ জানান, এই সংঘাত এখন একটি আঞ্চলিক যুদ্ধে পরিণত হয়েছে ৷ তিনি বলেন, “ইজরায়েল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই যুদ্ধে টেনে এনেছে ৷ আমরা সংঘাতের এই ছড়িয়ে পড়া আটকানোর চেষ্টা করলেও, এখন এই সংঘর্ষ আন্তর্জাতিক আইনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রূপান্তরিত হয়েছে ৷"