'এই লড়াই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার', ইজরায়েল-মার্কিন হামলা নিয়ে দিল্লিতে মন্তব্য ইরানের মন্ত্রীর

গত 27 ফেব্রুয়ারি ইরানে হামলা চালায় ইজরায়েল-আমেরিকা ৷ জবাব দিয়েছে ইরানও ৷ এখন এই লড়াই আন্তর্জাতিক আইনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে, জানাল ইরান ৷

ইরানের ডেপুটি বিদেশ মন্ত্রী (ছবি: ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 6, 2026 at 5:07 PM IST

গৌতম দেবরায়

নয়াদিল্লি, 6 মার্চ: অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই লড়ছে ইরান ৷ শুক্রবার জানালেন ইরানের ডেপুটি বিদেশ মন্ত্রী সৈয়দ খাতিবজাদেহ ৷ শুক্রবার নয়াদিল্লিতে রাইজ়িনা ডায়লগে তিনি বলেন, "আমাদের জন্য এই যুদ্ধ অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার ৷ পাল্টা জবাব দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই, এটাই বিশ্বাস করে ইরান ৷"

গত 27 ফেব্রুয়ারি ইরানে যৌথ হামলা চালায় ইজরায়েল-আমেরিকা ৷ এরপর মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিবেশী দেশগুলিতে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান ৷ সব মিলিয়ে উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য ৷ এই সংঘাত প্রসঙ্গে ইরানের ডেপুটি বিদেশ মন্ত্রী বলেন, "এই মুহূর্তে ইরান প্রতিরোধের ভূমিকায় দেখছে ৷ যারা এই আগ্রাসনের সূচনা করেছিল তারা যদি থামতে চায়, আমরাও একই কাজ করতে প্রস্তুত ৷ শাসনের পরিবর্তে কূটনীতি ও সংলাপ সমঝোতার উপর প্রতিষ্ঠিত ৷ দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কের উপর ৷ শাসন করার বিষয়টা আলাদা ৷"

মন্ত্রী সৈয়দ খাতিবজাদেহ ইরানের রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ৷ ইজরায়েল-আমেরিকা হামলার প্রতিশোধে আমেরিকার সেনাঘাঁটিগুলিকে নিশানা করেছে ইরান ৷ এই সংঘাতে নাগরিকের বসবাসের জায়গাগুলিতেও ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়েছে ৷ ডেপুটি বিদেশ মন্ত্রীর কথায়, "আমাদের জন্য এই লড়াই বাঁচা-মরার লড়াই ৷ ইরান মনে করে, পাল্টা প্রত্যাঘাত করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই ৷ যুদ্ধ শুরুর আগে আমরা তো একসঙ্গে ছিলাম ৷ ইজরায়েল আর আমেরিকা বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ ইরানের প্রতিবেশী হিসাবে আমেরিকা থাকবে কি না, তা পুনর্বিবেচনা করতে দেখতে হচ্ছে ইরানকে ৷ এছাড়া কিছু করার নেই ৷"

তিনি আরও বলেন, ইরানকে দানবীয় হিসেবে দেখানো জন্য প্রায়শ ‘শাসন’ শব্দটি ব্যবহার করা হয় ৷ মন্ত্রীর কথায়, "যদি এটি শুধু একটি শাসনব্যবস্থা হত, তাহলে শীর্ষ নেতাদের হত্যার পরেই ব্যবস্থা ভেঙে পড়ত ৷ বরং, ইরান একটি সরকার, একটি সমাজ এবং একটি অস্তিত্বের লড়াই চালাতে থাকা দেশ হিসেবে কাজ করে চলেছে ৷"

ইরানের ডেপুটি বিদেশ মন্ত্রী খাতিবজাদেহ জানান, এই সংঘাত এখন একটি আঞ্চলিক যুদ্ধে পরিণত হয়েছে ৷ তিনি বলেন, “ইজরায়েল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই যুদ্ধে টেনে এনেছে ৷ আমরা সংঘাতের এই ছড়িয়ে পড়া আটকানোর চেষ্টা করলেও, এখন এই সংঘর্ষ আন্তর্জাতিক আইনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রূপান্তরিত হয়েছে ৷"

