বন্ধ ইরান আকাশসীমা; এয়ার ইন্ডিয়া-ইন্ডিগো-স্পাইসজেটের একাধিক ফ্লাইট বাতিলের আশঙ্কা

বন্ধ ইরান আকাশসীমা; এয়ার ইন্ডিয়া-ইন্ডিগো-স্পাইসজেটের একাধিক ফ্লাইট বাতিলের আশঙ্কা
ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা সঙ্কটের জেরে ইরান তার আকাশসীমা বন্ধ করে দেওয়ার পর ভারতের বিমান পরিষেবা সংস্থাগুলি তাদের যাত্রীদের জন্য সতর্কতা জারি করেছে।
Published : January 15, 2026 at 5:43 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 জানুয়ারি: ইরানের পরিস্থিতির অবনতি এবং এর আকাশসীমা বন্ধের কারণে, ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলি ভ্রমণ সতর্কতা এবং ভ্রমণ পরামর্শ জারি করেছে। এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো এবং স্পাইসজেট তাদের এক্স হ্যান্ডেলের মাধ্যমে যাত্রীদের জানিয়েছে যে, কিছু ফ্লাইট অন্য রুট দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া (ডাইভার্ট) হচ্ছে, আবার ফ্লাইট কিছু সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছে। যাত্রীদের তাদের ফ্লাইটের অবস্থা পরীক্ষা করে প্রয়োজনে যথাযথ পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
এয়ার ইন্ডিয়ার পরামর্শ
এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, ইরানের আকাশসীমা বন্ধ থাকার কারণে এবং নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিত করার জন্য, ফ্লাইটগুলি এখন বিকল্প রুটে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে ফ্লাইট বিলম্বিত হতে পারে। যেসব ফ্লাইটের 'ডাইভারশন' বর্তমানে সম্ভব নয়, সেগুলি বাতিল করা হয়েছে। এয়ারলাইন যাত্রীদের এয়ার ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে তাদের ফ্লাইটের স্থিতি পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেছে। এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে যে, যাত্রী এবং ক্রুদের নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে এই অসুবিধার জন্য ক্ষমা চেয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া।
Due to the emerging situation in Iran, the subsequent closure of its airspace, and in view of the safety of our passengers, Air India flights overflying the region are now using an alternative routing, which may lead to delays. Some Air India flights where…
যাত্রীদের ইন্ডিগোর পরামর্শ
ইন্ডিগো তার যাত্রীদের জানিয়েছে যে, ইরানের আকাশসীমা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের কিছু আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের উপর প্রভাব পড়েছে। বিমান সংস্থা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রীদের সহজে পুনঃবুকিং বা টিকিটের অর্থ ফেরতের বিকল্প প্রদান দিয়েছে। ইন্ডিগো আরও জানিয়েছে, এই পরিস্থিতি বিমান সংস্থার নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং যাত্রীদের সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
Due to the sudden airspace closure by Iran, some of our international flights are impacted. Our teams are working diligently to assess the situation and support affected customers by offering the best possible alternatives.
যাত্রীদের স্পাইসজেট-এর পরামর্শ
স্পাইসজেট তাদের এক্স হ্যান্ডেলের মাধ্যমে যাত্রীদের সংস্থার ওয়েবসাইট থেকে অথবা 24x7 হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে তাদের ফ্লাইটের স্থিতি জেনে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। আকাশসীমা বন্ধ থাকার কারণে কিছু ফ্লাইটের রুট পরিবর্তন হতে পারে এবং প্রয়োজনে যাত্রীদের পুনরায় বুকিং বা ফ্লাইট বাতিলের ক্ষেত্রে সহায়তা করা হচ্ছে।
যাত্রীদের কাছ থেকে অনুরোধ
ভূ-রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে এবং পরিস্থিতি দুই দেশের মধ্যে বড়সড় সংঘাতে রূপ নিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ইরানের আকাশসীমা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে ভারত থেকে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলা আন্তর্জাতিক ফ্লাইটগুলি প্রভাবিত হতে পারে, যার ফলে ফ্লাইটের বিলম্ব এবং রুট ডাইভার্শন কয়েক আগামী কয়েকদিন স্থায়ী হতে পারে। তাই ভ্রমণকারীদের ভ্রমণের আগে অবশ্যই তাদের ফ্লাইটের বর্তমান স্থিতি এবং বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত থাকা জরুরি।