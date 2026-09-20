সোশাল মিডিয়া অফ, আধ্যাত্মিকতা অন: জৈন উৎসবে ট্রেন্ডিং ‘ই-উপবাস’

সোশাল মিডিয়া অফ, আধ্যাত্মিকতা অন: জৈন উৎসবে ট্রেন্ডিং ‘ই-উপবাস’
E-Upvas During Paryushan In Chhindwara: দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের 'দশলক্ষণ পর্যূষণ' উৎসব চলছে ৷ মন দিয়ে ধর্মীয় অভ্যাস পালন করতে বিশেষ সংযম করছেন তাঁরা ৷
Published : September 20, 2026 at 10:37 AM IST
ছিন্দওয়াড়া, 20 সেপ্টেম্বর: সকাল থেকে শুধু ক'টা ফোনের জন্য মোবাইলটা খুলে রেখেছেন শ্বেতা পত্নি ঘেই ৷ কিন্তু ইন্টারনেট সংযোগ নেই ৷ তাই সোশাল মিডিয়ার নোটিফিকেশনের উৎপাতও নেই ৷ দশ দিন এভাবেই চলবে ৷ জৈন সম্প্রদায়ের 'দশলক্ষণ পর্যূষণ' উৎসব চলছে ৷ এই ডিজিটাল নৈঃশব্দের ফলে তিনি এই ক'দিন ধর্মীয় অভ্যাসে মন দেবেন ৷
এই ধরনের ডিজিটাল কৃচ্ছ্রসাধন সারা মধ্যপ্রদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ৷ ছিন্দওয়াড়ার জৈন সম্প্রদায়ের মানুষ আধ্যাত্মিক শান্তি খুঁজে নিতে মোবাইল ও সোশাল মিডিয়া থেকে দূরে থাকার অভ্যাস রপ্ত করছেন ৷ এই কৃচ্ছ্রসাধনকে 'ই-উপবাস' বা ইলেক্ট্রনিক উপবাস বলা হয় ৷ উৎসবের সময় স্বেচ্ছায় সোশাল মিডিয়া এবং ইন্টারনেট বন্ধ রাখা ৷
দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের 10 দিন ব্যাপী 'দশলক্ষণ পর্যূষণ' 16 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে ৷ এই উৎসবের অংশ হিসাবে তাঁরা উপোস ও পুজো করছেন ৷ সংযমী থাকাও এর আরেকটি পর্ব ৷ অনেক ভক্ত এই সংযমের মধ্যে ডিজিটাল শৃঙ্খলাকে যুক্ত করেছেন, যাতে আধ্যাত্মিক কাজকর্ম আরও ভালোভাবে করা যায়, মনোযোগ ব্যাহত না হয় ৷
যেমনটা করছেন সমাজকর্মী শ্বেতা ৷ তিনি গত পাঁচ দিন ধরে ডিজিটাল উপোস করে চলেছেন ৷ ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "পর্যূষণ মহাপরবের সময় আমি ফোনের ইন্টারনেট অফ করে রাখি ৷ ফোন করা বা এলে তা ধরার জন্য মোবাইলটা রয়েছে ৷ অখিল ভারতীয় জৈন যুব ফেডারেশনের তরফে এই আবেদন করা হয়েছিল ৷ আর এখন সারা দেশে শ'য়ে শ'য়ে তরুণ জৈন নারী-পুরুষ ই-উপবাস পালন করছেন ৷"
শ্বেতা জানালেন, ইন্টারনেট সংযোগ থাকলে সারাক্ষণ মনটা ওর মধ্যে ডুবে থাকে ৷ তাতে প্রার্থনা, আধ্যাত্মিক কাজকর্ম ব্যাহত হয় ৷ তিনি বলেন, "ইন্টারনেট সংযোগ থাকলে মানুষ সোশাল মিডিয়ায় সক্রিয় থাকে ৷ এতে মন বিক্ষিপ্ত হয় এবং নানারকম চিন্তাভাবনার উদয় হয় ৷ 10 দিন ধরে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ রাখার ফলে আমি মন দিয়ে পুজো আর আধ্যাত্মিকতার নানাবিধ অভ্যাস নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পারি ৷"
এই ধরনের অভ্যাসের ফলে মনে ইতিবাচক ভাবনা তৈরি হয় বলেও ব্যাখ্যা করেছেন শ্বেতা ৷ ফলে, অশুভ ইচ্ছাগুলি জন্ম নেয় না ৷ শ্বেতার সংযোজন, "জৈন দর্শন আমাদের শেখায় 'বাঁচো এবং বাঁচতে দাও' ৷ কারও সম্পর্কে খারাপ ভাবনা মনে স্থান দিও না ৷ পর্যূষণ মহাপরবের সময় সচেতনভাবে এই নীতিগুলি মেনে চলার চেষ্টা করি আমরা ৷"
এর জন্য ডিজিটাল যন্ত্রটি সম্পূর্ণ ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই ৷ বরং, মোবাইলে কয়েকটি জরুরি যোগাযোগ চালু রাখলে ধর্মীয় কাজকর্ম মন দিয়ে সারা যাবে ৷
অখিল ভারতীয় জৈন যুব ফেডারেশন-এর রাজ্য মিডিয়া ইন-চার্জ দীপক রাজ জৈন জানান, তরুণরা দিনে পাঁচ-ছ'ঘণ্টা সোশাল মিডিয়ায় কাটিয়ে দেন ৷ পর্যূষণের সময় অনেকেই ডিজিটাল মিডিয়ার ব্যবহার কমিয়ে সারাদিনে খুব বেশি হলে এক ঘণ্টা সোশাল মিডিয়ায় সক্রিয় থাকেন ৷ তিনি বলেন, "মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ এবং কম্পিউটার ব্যবহার হয় শুধু অবশ্য প্রয়োজনীয় ধর্মীয় কাজকর্মের জন্য ৷ যে সময়টা বেঁচে যায়, তা নিজের পড়াশোনা, মন্ত্রপাঠ এবং আধ্যাত্মিক অভ্যাসের জন্য খরচ করা যায় ৷"
তিনি আরও জানান, এই উৎসবের সময় শহরে অবস্থিত দিগম্বর জৈন মন্দিরগুলিই নানাবিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ৷ তাই ই-উপবাস পালন করতে পারলে ভক্তরা এইসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবেন এবং অনেক বেশি মনোযোগ দিয়ে অভ্যাস করতে পারবেন ৷