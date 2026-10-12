নেপাল সীমান্তে সক্রিয় আন্তর্জাতিক নারী পাচার চক্র, পানিট্যাঙ্কিতে উদ্ধার মিজোরামের 2 নাবালিকা

নেপাল সীমান্তে সক্রিয় আন্তর্জাতিক নারী পাচার চক্র, পানিট্যাঙ্কিতে উদ্ধার মিজোরামের 2 নাবালিকা
women's trafficking ring active: সীমা সুরক্ষা বল (এসএসবি) এবং একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের যৌথ তৎপরতায় ভেস্তে গিয়েছে বড়সড় পাচারের ছক । ধৃত পাচারকারী ভুটানের বাসিন্দা ৷
Published : October 12, 2026 at 5:12 PM IST
দার্জিলিং, 12 অক্টোবর: পুজোর আগে শিলিগুড়ি সংলগ্ন খড়িবাড়ি ব্লকের ইন্দো-নেপাল সীমান্তে নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক নারী পাচার চক্র । শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ি ব্লকের পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত পাচারকারীদের জন্য ধীরে ধীরে এক নিরাপদ পথ বা 'সেফ করিডর' হয়ে উঠছে কিনা প্রশ্ন উঠেছে ৷ সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক পাচারচক্র প্রকাশ্যে আসায় এবং পাচারকারী গ্রেফতারের ঘটনায় এখন এই প্রশ্নই ভাবাচ্ছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকদের ।
সম্প্রতি সীমান্তে সীমা সুরক্ষা বল (এসএসবি) এবং একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের যৌথ তৎপরতায় ভেস্তে গিয়েছে এমনই এক বড়সড় পাচারের ছক । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে এক নাবালিকাকে পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত পার করিয়ে নেপালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল এক পাচারকারী । সেই সময় সীমান্তে টহলরত এসএসবি জওয়ানেরা সন্দেহভাজন ব্যক্তির নথিপত্র খতিয়ে দেখতেই একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ে । সীমান্ত পারাপারের মুখে তাকে ও নাবালিকাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতেই বেরিয়ে আসে আসল তথ্য ।
আটক নাবালিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ ও এসএসবি জানতে পারে যে, এই চক্রের হাতে আরও এক নাবালিকা আটক রয়েছে । এরপরই কালবিলম্ব না করে এসএসবি, পুলিশ এবং ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানা এলাকায় এক বিশেষ অভিযান চালান এবং সেখান থেকে দ্বিতীয় নাবালিকাকে সফলভাবে উদ্ধার করেন ।
এসএসবি সূত্রে খবর, মিজোরামের বাসিন্দা এই দুই নাবালিকাকে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে সীমান্ত পার করে নেপালে পাচার করার ছক কষেছিল অভিযুক্ত । পুলিশ এই ঘটনায় যুক্ত থাকা পাচারকারী মহেশ ভূরালাল তান্নাকে গ্রেফতার করেছে । ধৃত ব্যক্তি ভুটানের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ । তাকে খড়িবাড়ি থানার হাতে তুলে দেওয়ার পর পুলিশ ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারা এবং পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে ।
আন্তর্জাতিক এই পাচার চক্রের নেপথ্যে আর কারা জড়িয়ে রয়েছে, তা জানতে অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করছে পুলিশ । এই বিষয়ে নকশালবাড়ির এসডিপিও সৌম্যজিৎ রায় বলেন, "ঘটনায় আরও কেউ যদি জড়িত রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
তবে এটা কোনও বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। এর আগেও গত 8 অগস্ট এক নাবালিকাকে উদ্ধারের পাশাপাশি 3 পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল । পরবর্তীতে 28 অগস্ট আবারও অভিযান চালিয়ে 4 নাবালিকা ও 2 মহিলাকে উদ্ধার করার পাশাপাশি গ্রেফতার করা হয় 3 মানব পাচারকারীকে ।
মাত্র 2 মাসের মধ্যে পরপর একই সীমান্ত ব্যবহার করে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মেয়েদের নেপালে পাচারের চেষ্টার ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই গোয়েন্দাদের চিন্তায় ফেলেছে । আন্তর্জাতিক পাচারকারীরা কেন বারে বারে পানিট্যাঙ্কি সীমান্তকেই বেছে নিচ্ছে, তা অনুসন্ধানে নেমেছেন গোয়েন্দারা এবং সীমান্তে নজরদারি আরও বহুগুণ বাড়ানো হয়েছে ।