ধান দিয়ে তৈরি দেব-দেবীর মূর্তি ! আন্তর্জাতিক গীতা উৎসব মাতাচ্ছেন বাংলার কৃষ্ণ

প্রতি বছরই গীতা জয়ন্তীতে নিজের শিল্পকর্ম প্রদর্শন করতে আসেন বাংলার শিল্পী কৃষ্ণ সিং। এবার চাল দিয়ে তৈরি দেবী দুর্গার মূর্তি গড়েছেন তিনি ৷

International Gita Festival
ধান দিয়ে তৈরি দেব-দেবীর মূর্তি নিয়ে আন্তর্জাতিক গীতা উৎসবে হাজির বাংলার শিল্পী (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 19, 2025 at 4:38 PM IST

করনল (হরিয়ানা), 19 নভেম্বর: মাটি দিয়ে তৈরি দেবতার মূর্তির দেখা মেলে হামেশাই ৷ এবার চাল দিয়ে মূর্তি গড়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন বাংলার শিল্পী ৷ তাঁর সৃষ্টি নিয়ে আন্তর্জাতিক গীতা মহোৎসবে হাজির এই বঙ্গসন্তান ৷

কুরুক্ষেত্রের ব্রহ্ম সরোবরে আন্তর্জাতিক গীতা মহোৎসব 2025 অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৷ সেখানে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের শিল্পীরা তাঁদের হাতের কাজ নিয়ে হাজির হয়েছেন ৷ এমনই একজন কৃষ্ণ সিং ৷ পশ্চিমবঙ্গ থেকে আন্তর্জাতিক গীতা মহোৎসবে হাজির হয়েছেন তিনি। কৃষ্ণ সিং ধান এবং ধানের শীষ থেকে দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করেছেন ৷ তাঁর এই মূর্তি উৎসবে অংশ নেওয়া ভক্তদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে।

কৃষ্ণ জানিয়েছেন, এটি কেবল একটি কাজ নয়, বরং এমন বিশেষ এক ঐতিহ্য যা তাঁর পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বহন করে আসছে ৷ তাঁর বাড়ি শান্তিনিকেতন। কয়েক দশক ধরে, তিনি টেরাকোটা এবং চাল দিয়ে তৈরি অনন্য হস্তশিল্পের মাধ্যমে নিজের জন্য একটি স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করেছেন। পরিবারের চতুর্থ প্রজন্ম হিসেবে এই শিল্প চর্চায় মগ্ন কৃষ্ণ। তাঁর বাবা এবং দাদাও এই কাজ করে আসছেন করেছেন।

International Gita Festival 2025
ধান এবং ধানের শীষ থেকে দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করেছেন কৃষ্ণ সিং (ইটিভি ভারত)

কৃষ্ণ আরও জানান, প্রতি বছরই গীতা জয়ন্তীতে এখানে শিল্পকর্ম প্রদর্শন করতে আসেন। দেবী দুর্গা, কৃষ্ণ এবং গণেশের সুন্দর মূর্তি দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করেছে ৷ তবে সবচেয়ে অনন্য এবং আকর্ষণীয় হল চাল দিয়ে তৈরি শিল্পকর্ম। দর্শনার্থীরাও তাঁর এই শিল্পকার্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন ৷ দাম 450 টাকা থেকে শুরু করে 700 টাকার মধ্যে।

দুর্গাপুজো পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় উৎসব ৷ আর গোটা দেশের মতো বাংলাতেও চালকেও শুভ বলে মনে করা হয়। কৃষ্ণ সিং জানিয়েছেন, তাঁর পরিবার ধানের শীষ ব্যবহার করে দেবীর মূর্তি তৈরির ধারণা প্রথম নিয়ে আসে ৷ এরপর অন্যরাও এই শিল্পের উপর কাজ শুরু করেন। দেবী দুর্গার মূর্তির মুখমণ্ডল টেরাকোটা দিয়ে তৈরি, বাকি অংশ চালের তৈরি।

International Gita Festival
কুরুক্ষেত্রের ব্রহ্ম সরোবরে আন্তর্জাতিক গীতা মহোৎসব 2025 অনুষ্ঠিত হচ্ছে (ইটিভি ভারত)

কৃষ্ণ সিং জানিয়েছেন, তিনি গত 18 বছর ধরে গীতা জয়ন্তী উৎসবে তাঁর শিল্প প্রদর্শন করে আসছেন ৷ এখানে তিনি প্রতিবারই ইতিবাচক সাড়া পান। এর পাশাপাশি তামিলনাড়ু, পঞ্জাব এবং রাজস্থান-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে তাঁর শিল্প প্রদর্শনের জন্য যান। তিনি জানান, যখন কোনও বড় অনুষ্ঠানের জন্য 20-25টি মূর্তি তৈরি করতে হয়, তখন পুরো পরিবার একসঙ্গে কাজ করে ৷ এই শিল্পের জন্য তাঁকে রাজ্য-স্তরে পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে।

INTERNATIONAL GITA FESTIVAL 2025
ধান দিয়ে তৈরি দেবদেবীর মূর্তি
CRAFT MADE FROM PADDY
BENGAL CRAFTSMEN SELLING IDOLS
INTERNATIONAL GITA FESTIVAL

