কুয়েতের এলএনজি শোধনাগারে হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

কুয়েতের এলএনজি শোধনাগারে হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি
পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি দিনে দিনে আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে ৷
Published : March 19, 2026 at 4:15 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 মার্চ: হরমুজ প্রণালী এখনও বন্ধ ৷ গতকাল রাতে কুয়েতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় এলএনজি শোধনাগারকে নিশানা করে হামলা চালিয়েছে ইরান ৷ এই সঙ্কটকালে কুয়েতের ক্রাউন প্রিন্সের কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বৃহস্পতিবার বিকেলে আন্তঃমন্ত্রক সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ৷
তিনি বলেন, "গতকালই আমাদের প্রধানমন্ত্রী কুয়েতের ক্রাউন প্রিন্সের সঙ্গে কথা বলেছেন ৷ পশ্চিম এশিয়ার পরিবর্তিত পরিস্থিতি নিয়ে তাঁদের মধ্যে মত বিনিময় হয়েছে ৷ তাঁরা দু'জনের এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ৷ কুয়েতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার উপর হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ হরমুজ প্রণালী দিয়ে নিরাপদ ও মুক্ত যাতায়াত নিশ্চিত করাই এই মুহূর্তে আমাদের কাছে অগ্রাধিকার, জোর দিয়ে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিরতার জন্য দীর্ঘস্থায়ী কূটনৈতিক আলোচনায় সম্মত হয়েছেন দুই রাষ্ট্রনেতা ৷"
Yesterday, our Prime Minister spoke with the Crown Prince of #Kuwait. The two leaders exchanged views on the evolving situation in #WestAsia and shared their concerns over recent developments— PIB India (@PIB_India) March 19, 2026
কুয়েতে থাকা ভারতীয়দের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ক্রাউন প্রিন্সকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, জানিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ৷ তিনি আরও বলেন, "বহু ভারতীয় নাগরিক কুয়েতে বসবাস করে ৷ আসন্ন ঈদে ক্রাউন প্রিন্সকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷"
মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তির পর হরমুজ প্রণালীতে ট্যাঙ্কারের পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ করছে ইরান প্রশাসন ৷ এর মধ্যে ভারতে এসেছে দু'টি এলপিজি বোঝাই জাহাজ শিবালিক ও নন্দাদেবী ৷