নালন্দার 'লাল' নীতীশ ! তাঁর নামেই পড়ে ভোট
রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশের দাবি, কল্যাণবিঘা গ্রামের সবাই নীতীশ কুমারকে দেখে ভোট দেন ৷ আর কারও কথা ভেবে নিজেদের মত পরিবর্তন করেন না ৷
Published : November 1, 2025 at 3:52 PM IST
প্রণব চৌধুরির প্রতিবেদেন
আশি পেরিয়ে যাওয়া কৃষক রামস্বরথ সিং এখন থেকেই বলে দিতে পারেন হারনথ বিধানসভায় কে জিতবে ৷ কল্যাণবিঘা গ্রামের এই বাসিন্দা স্পষ্ট জানালেন, গ্রামের সবাই নীতীশ কুমারকে দেখে ভোট দেন ৷ আর কারও কথা ভেবে নিজেদের মত পরিবর্তন করেন না ৷ তাই হারনথ বিধানসভা কেন্দ্রে নীতীশের আশীর্বাদ যাঁর উপর থারকবে তিনিই জিতবেন ৷
নালন্দা জেলার এই আসনের সম্ভাব্য ফলাফল কী হতে চলেছে তা রামের কথা থেকেই স্পষ্ট ৷ বর্তমানে হারনথ বিধানসভার বিধায়ক নীতীশের দল জেডিইউয়ের প্রবীণ নেতা হরিনারায়ণ সিং ৷ ইটিভি ভারতকে গ্রামের বাসিন্দারা জানালেন জীবনের আশিটি বসন্ত পার করে আসা নেতা নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে বড় একটা আসেন না ৷ এ নিয়ে ন'বার ভোটে দাঁড়ালেন হরিনারায়ণ ৷ স্থানীয় বাসিন্দা চাঁদরাদেও রাম এবং সঞ্জীত কুমার বলেন, "নীতীশ তাঁকে প্রার্থী করেন বলেই বারবার হরিনায়াণ জেতেন ৷ এবারও জিতবেন ৷ নীতীশের প্রার্থী ছাড়া আর কাউকে ভোট দেওয়ার কথা এখানকার ভোটারদের মাথাতেও আসে না ৷"
কল্যাণবিঘা গ্রাম থেকে শুরু করে আশপাশের এলাকা নীতীশের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ৷ একাধিক নয়া জোট এবং দীর্ঘ সময় ধরে বদলাতে থাকা রাজনৈতিক সমীকরণ কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি নীতীশের জনপ্রিয়তায় ৷ চার দশক আগে 1985 সালে হারনথ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রথমবার নির্বাচিত হন নীতীশ ৷ 1995 সালে আবারও এখান থেকেই বিহার বিধানসভার সদস্য হয়েছিলেন ৷ তারপর থেকে তাঁর বেছে নেওয়া প্রার্থীকেই বিধানসভায় পাঠিয়েছে হারনথ ৷
প্রগতি ও রাজনীতী
অতি সম্প্রতি দুটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে নীতীশ কুমারের সরকার ৷ বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি 75 লক্ষ মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 10 হাজার টাকা করে পাঠিয়েছে রাজ্য প্রশাসন ৷ নীতীশের নেতৃত্বে থাকা এনডিএ যে এই সিদ্ধান্তের ফলে বিপুল লাভবান হতে চলেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷
গতমাসে সরকারের দেওয়া দশ হাজার টাকা পেয়েছেন কল্যাণবিঘা বাসিন্দা দয়সী দেবী ৷ তিনি জানালেন, সরকারের দেওয়া টাকার সঙ্গে নিজের সঞ্চয়ের একটা অংশ যোগ করে বাড়ি থেকে মুদিখানার ব্যবসা শুরু করেছেন তিনি ৷ তাঁর আশা, এবার সুদিনের মুখ দেখবে তাঁর পরিবার ৷ দয়সী একা নন তাঁর মতো বহু মহিলা সরকারের দেওয়া অনুদানকে কাজে লাগিয়ে নানা ধরনের কারবার শুরু করেছেন ৷ কেউ পশুপালন করছেন ৷ কেউ আবার খুলেছেন দর্জির দোকান ৷ কেউ আবার শুরু করেছেন খাবারের ব্যবসা ৷ গত একমাসে বিহারের অনান্য অংশের মতো কল্যাণবিঘা গ্রামও একাধিক ছোট ছোট ব্যবসা শুরু হতে দেখেছে ৷
শুধু নালন্দা জেলায় এই ধরনের জীবিকা গোষ্ঠীর সংখ্যা 3.6 লক্ষ ৷ মঞ্জু ও সুনীতার মতো কল্যাণবিঘা গ্রামের অনেক মহিলা এই টাকা পাওয়ার পর শ্রম কার্ড পাওয়ার জন্যও আবেদন জানিয়েছেন ৷ বিহার সরকার সেপ্টেম্বর মাসে 75 লক্ষ মহিলার অ্যাকাউন্টে 10 হাজার টাকা করে অনুদান দিয়েছে ৷ ছোট ছোট ব্যবসায় জোয়ার আনতে মুখ্যমন্ত্রী রোজগার যোজনা প্রকল্পের অধীনে এই টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার ৷ পটনায় কর্মরত সরকারি আধিকারিকদের একটা বড় অংশই মনে করেন, এই অনুদান দিয়ে কতটা লাভ হল তা পরে খতিয়ে দেখবে সরকার ৷ ফলাফল ইতিবাচক হলে ধাপে ধাপে 2 লক্ষ টাকা পর্যন্ত সাহায্য করবে প্রশাসন ৷ নীতীশ সরকারের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা সম্রাট চৌধুরি মনে করেন, এই সিদ্ধান্তের ফলে মহিলাদের স্বপ্ন পূরণ হবে ৷ বিরোধী আরজেডি অবশ্য মনে করে অনুদান দিয়ে মহিলাদেল ক্ষমতায়ন করতে সরকার চায় না, চায় ভোট কিনতে ৷ আর তাই নির্বাচনের ঠিক আগে মহিলাদের ঘুষ দিয়েছে সরকার ৷
বিনা খরচে বিদ্যুৎ
ভোটারদের মন জয় করতে বিনা খরচে বিদ্যুৎ সরবরাহের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নীতীশ কুমারের সরকার ৷ বিহারের গ্রামাঞ্চলে এই সিদ্ধান্তের ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে ৷ গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকই মেনে নিয়েছেন বিনা খরচে বিদ্যুৎ পাচ্ছেন বলে তাঁদের বিশেষ সুবিধে হচ্ছে ৷ আর এই সিদ্ধান্তের প্রভাবে বিহারের বিভিন্ন অংশে এলইডি টিভি থেকে শুরু করে ফ্রিজের বিক্রি বেড়ে গিয়েছে অনেকটাই ৷ তার ফলে ছোট ছোট দোকান মালিকরাও উপকৃত হচ্ছেন ৷
অগস্ট থেকে প্রতি মাসে বিনা খরচে 125 ইউনিট করে বিদ্যুৎ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিহার সরকার ৷ ফলে 1.67 কোটি পরিবারের খরচ কমে গিয়েছে ৷ যারা মাসে 125 ইউনিটের বেশি বিদ্যুৎ খরচ করেন তাঁদের খরচও আগের থেকে বেশ কিছুটা কমে গিয়েছে ৷
নীতীশদের এই সিদ্ধান্ত বিরোধী আরজেডি থেকে শুরু করে কংগ্রেস এবং বামেদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে ৷ এতদিন তারা দাবি করত বিদ্যুতের জন্য বিহারের বাসিন্দাদের অতিরিক্ত খরচ করতে হচ্ছে ৷ শুধু তাই নয়, বাড়ি বাড়ি সরকর যে প্রিপেড মিটার বসিয়েছে সেগুলি খুলে নেওয়ার দাবিও তুলেছিল বিরোধী শিবির ৷ কল্যাণবিঘি গ্রামের এক বাসিন্দা জানালেন, নীতীশ এতদিন বিদ্যুতের বিলের ব্যাপারে কোনও রকম ছাড় দিতে রাজি ছিলেন না ৷ এখন মনে হয় তিনি আমাদের সমস্যা বুঝতে পেরেছেন ৷
উন্নয়নের উৎসব
2006 সালে কল্যাণবিঘাকে আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন নীতীশ কুমার ৷ গত 20 বছরে পরিকাঠামোর দিক থেকে এই গ্রাম আরও বেশ খানিকটা এগিয়েছে ৷ রাস্তার মান আগের থেকে ভালো হয়েছে ৷ কোনও একটি বিশেষ সময় নয়, এখন বিদ্যুৎ পাওয়া যায় 24 ঘণ্টা ৷ পুকুর থেকে শুরু করে পার্ক-সবই হয়েছে ৷ তৈরি হয়েছে ব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে নতুন স্কুল ৷ টাটা টেকের সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে উৎকর্ষ কেন্দ্রও ৷ 2024 সালের এপ্রিল থেকে কাজ শুরু করা এই কেন্দ্র থেকে এখনও পর্যন্ত চারটি ব্যাচ পাশ করে বেরিয়েছে বলে জানালেন প্রশিক্ষক রাকেশ কুমার ৷ 20 জন ছাত্রী-সহ মোট 80 পড়ুয়া এখান থেকে বিভিন্ন বিষয়ের প্রশিক্ষণ নিয়েছে ৷ রাকেশ জানালেন বিহারের 60টি কলেজে এই ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে ৷ উন্নয়নের নানা কাজ এবং মহিলাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা চলে যাওয়া নীতীশকে নালন্দায় শান্তি দেবে তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই ৷ তবে নালন্দার বাইরের সমীকরণ অবশ্য আলাদা ৷