পুজোর জন্য রাখা জবা ফুল মুখে দিতেই বিপত্তি, মৃত্যু একরত্তির
বাড়িতে বাচ্চা থাকলে সাবধান হোন ৷ এই ঘটনা আপনাকে সতর্ক হওয়ার কথা মনে করাবে ৷ দাদার সঙ্গে খেলতে খেলতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল শিশু ৷
Published : March 31, 2026 at 8:50 AM IST
মাইসুরু (কর্ণাটক), 31 মার্চ: খেলাচ্ছলে জবা ফুল খেয়ে ফেলায় প্রাণ গেল দুধের শিশুর ৷ ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটকের মাইসুরু জেলার হুনসুর তালুকের দোদ্দা হেজ্জুর এলাকায় ৷
জবা ফুল গিলে ফেলার পর শ্বাসকষ্টজনিত কারণে সাড়ে ছয় মাসের এক শিশুর মৃত্যু হয় ৷ সোমবার এমনটাই জানিয়েছে পুলিশ ৷ মৃত শিশুটির নাম চিন্ময় গৌড়া ৷ সে সুদর্শন ও নব্যা গৌড়া দম্পতির দ্বিতীয় সন্তান ছিল ।
পুলিশ জানায়, রবিবার দাদার সঙ্গে খেলা করার সময় চিন্ময় প্রতিদিনের পুজোর জন্য রাখা একটি জবা ফুলের কিছুটা অংশ ছিঁড়ে ফেলে ৷ এরপরই ভুলবশত তা মুখে পুরে দেয় । তার দাদা বিষয়টি লক্ষ্য করে ফুলটি বের করে আনার চেষ্টা করে । কিন্তু ততক্ষণে শিশুটি ফুলটা গিলে ফেলেছিল এবং সেটি তার শ্বাসনালীতে (ফুসফুসের পথে) আটকে যায় । এর ফলে তীব্র শ্বাসকষ্ট শুরু হয় । ততক্ষণে বাড়ির সবাই বিষয়টি টের পায় ৷
আতঙ্কিত হয়ে বাবা-মা শিশুটিকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দ্রুত হানাগোদের একটি হাসপাতালে নিয়ে যান । যেহেতু তার শারীরিক অবস্থা গুরুতর ছিল, তাই উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে মাইসুরুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । তবে সেখানে কোনও চিকিৎসাতেই সাড়া না দিয়ে শিশুটি মারা যায় ।
দোদ্দা হেজ্জুরের বাসিন্দা মহাদেব ইটিভি ভারত-কে বলেন, "ফুলটি গিলে ফেলার পরপরই শিশুটি শ্বাস নেওয়ার জন্য ছটফট করতে শুরু করে । তার বাবা-মা তাকে দ্রুত স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান । সেখানে চিকিৎসা করা কঠিন হবে বুঝতে পেরে শিশুটিকে অবিলম্বে মাইসুরুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । তবে শিশুটির মৃত্যুর খবর শুনে পুরো গ্রামবাসী শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছে । ছোট শিশুদের ব্যাপারে অভিভাবকদের সর্বদা অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত ।"
এই ঘটনা ফের অভিভাবক ও শিশুর পরিবারকে সতর্ক হওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয় ৷ বাড়ির বাচ্চা অনেক সময়ই খেলতে খেলতে অজান্তে কিছু জিনিস মুখে পুরে ফেলে ৷ অনেকক্ষেত্রে চিকিৎসায় শিশু সুস্থ হলেও সময় সময় সেগুলোই প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে ৷ তাই যতদিন না বুঝতে শিখছে ততদিন বাড়ির খুদে সদস্যটিকে প্রতি মুহূর্তে নজরে রাখুন ৷ সকলের মনোযোগ তাকে একটা সুস্থ সুন্দর জীবন দিতে সহায়ক হয় ৷