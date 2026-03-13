ETV Bharat / bharat

'চললাম প্রেমানন্দ মহারাজের শিষ্য হতে', চিঠি লিখে বাড়ি থেকে উধাও নাবালক

ক্রিকেট খেলতে যাচ্ছি, এই বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল বছর ষোলোর ছেলেটি ৷ আর ফেরেনি ৷ খোঁজ শুরু হতেই স্কুলব্যাগ থেকে মেলে একটি চিঠি ৷

minor boy left home in indore
প্রেমানন্দ মহারাজ (ফাইল ছবি)
Published : March 13, 2026 at 6:30 PM IST

ইন্দোর, 13 মার্চ: প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু প্রেমানন্দ জি মহারাজ ৷ বৃন্দাবনের রাধা কেলি কুঞ্জে তাঁর আশ্রম ৷ ভক্তকুলের সংখ্য়া হাতে গোনা অসম্ভব ৷ সেই মহারাজের শিষ্য হতে ঘর ছাড়ল এক নাবালক ৷ মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের 16 বছরের ওই নাবালক বাড়ি থেকে বলে বেরোয়, ক্রিকেট খেলতে যাচ্ছি ৷ পরে ফিরে না-আসায় চিন্তিত হয়ে ছেলেটির পরিবারের সদস্য়রা তার স্কুলব্যাগ থকে একটি চিঠি মেলে ৷ আর তা হাতে পেয়ে দিশেহারা ছেলেটির বাড়ির লোকজন ৷

নাবালকের হাতের লেখা চিঠিতে লেখা, "প্রেমানন্দ মহারাজের শিষ্য হতে আমি বাড়ি ছাড়লাম ৷ ইন্দোরের খাজরানা থানা এলাকার ওই নাবালক চিঠিতে আরও যোগ করে লেখে, "জীবনের আসল অর্থ বুঝতে পেরেছি আমি। আমি প্রেমানন্দ মহারাজের সেবা করতে এবং তাঁর শিষ্য হতে বৃন্দাবনে যাচ্ছি ৷ সঙ্গে করে মায়ের ব্যাগ থেকে 500 টাকা নিয়ে যাচ্ছি ৷ এই টাকা আমার বন্ধুরা তোমাকে ফেরত দেবে মা ৷" নিখোঁজ নাবালকের পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, ছেলেটি ছোট থেকেই অত্যন্ত ধার্মিক।

চিঠি লিখে বাড়ি থেকে উধাও নাবালক (ইটিভি ভারত)

ইন্দোরের অ্যাডিশনাল ডিসিপি রাজেশ দন্ডোটিয়া বলেছেন, "খাজরানা থানা এলাকা থেকে একটি শিশু নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা জানা গিয়েছে ৷ পরিবারের তরফে ছেলেটির লেখা একটি চিঠিও পাওয়া গিয়েছে ৷ আমরাও তা হাতে পেয়েছি ৷ পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে ওই লেখা নাবালকেরই ৷ খাজরানা থানায় নিখোঁজ নাবালকের এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ শিশুটিকে ইতিমধ্যেই খোঁজাখুঁজি শুরু হয়েছে ৷ আমরা বেশকিছু সিসিটিভি ফুটেজও হাতে পেয়েছি ৷"

এনিয়ে নাবালকের দাদা বলেন, "ভাই বেশ কিছুদিন ধরে বিখ্যাত সাধু প্রেমানন্দ মহারাজের ভিডিয়ো দেখছিল ৷ সে খুব ধার্মিক ৷ ওর আচরণ স্বভাবও খুব ধীর ৷ আমার বাবা, মা ও আমাকে ভাই এর আগে বলেছিল, সে জীবনের সত্য শিখেছে, তাই প্রেমানন্দ মহারাজের কাছে যাচ্ছি ৷ বেরনোর দিন ও বাড়ি থেকে বলে বেরোয়, ক্রিকেট খেলতে যাচ্ছে ৷ পরে ফিরে না-আসায় আমরা ওর ব্যাগ খুঁজি ৷ তখনই চিঠিটা হাতে পাই ৷ এরপরই আমরা চমকে যায় ৷ ভাই সঙ্গে কিছু টাকাও নিয়ে গিয়েছে ৷ যা নাকি ফেরত দেবে ওর বন্ধুরা ৷ পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছি ৷ তারা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আমার ভাইকে খুঁজছে ৷

প্রেমানন্দ মহারাজ কে ?

ধর্মগুরু প্রেমানন্দ জি মহারাজ। বৃন্দাবনের রাধা কেলি কুঞ্জে তাঁর আশ্রম। সন্ন্যাস জীবনের পূর্বে, তাঁর নাম ছিল অনিরুদ্ধ কুমার পাণ্ডে। উত্তরপ্রদেশের কানপুরে জন্ম। মাত্র 13 বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন। তখনই যোগ দেন বৃন্দাবনের রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ে। সেই থেকেই তিনি ভগবান রাধাকৃষ্ণের সেবায় নিজেকে সমর্পণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি বারাণসীর গঙ্গাতীরে ধ্যান করতেন। সন্ন্যাসী ও সাধুদের সংস্পর্শে থেকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ হন। পরে বৃন্দাবনে এসে স্থায়ী আশ্রম গড়ে তোলেন। তাঁর মূলমন্ত্র হল ভালোবাসা, সাধারণ জীবনযাপন আর ভগবানের প্রতি নিজেকে সম্পূর্ণ সমপর্ণ।

