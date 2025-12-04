নিয়ম উপেক্ষা করার জেরেই ব্যাহত ইন্ডিগোর উড়ান পরিষেবা, দাবি পাইলট সংস্থার

নিয়ম উপেক্ষা করার জেরেই ব্যাহত ইন্ডিগোর উড়ান পরিষেবা, দাবি পাইলট সংস্থার
পাইলটদের সংগঠন অভিযোগ করেছে, ককপিট ক্রুদের জন্য নতুন ফ্লাইট ডিউটি এবং বিশ্রাম সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের আগে ইন্ডিগো তা নিয়োগ স্থগিত করেছে।
By PTI
December 4, 2025
মুম্বই, 4 ডিসেম্বর: অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 3 ডিসেম্বর দেশের ছ'টি প্রধান বিমানবন্দর থেকে মাত্র 19.7 শতাংশ ইন্ডিগো ফ্লাইট সময়মতো পৌঁছেছে ও ছেড়ে গিয়েছে । পাইলটদের সংগঠন ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান পাইলটস (এফআইপি) জানিয়েছে, তারা স্পষ্টভাবে বলতে চায়, ইন্ডিগোর সাম্প্রতিক ফ্লাইট বাতিলের জন্য দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশিত FDTL ( ফ্লাইটে কাজের সময়সীমা) নিয়মাবলীর কারণে পাইলটদের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হয়নি ৷
পাইলটদের সংগঠন ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান পাইলটস (এফআইপি) অভিযোগ করেছে, ককপিট ক্রুদের জন্য নতুন ফ্লাইট ডিউটি এবং বিশ্রামের সময়সীমার সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের আগে ইন্ডিগো দুই বছরের প্রস্তুতিমূলক সময়সীমা পাওয়ার পরেও অবৈজ্ঞানিকভাবে তা নিয়োগ স্থগিত করেছে । এফআইপি জানিয়েছে, তারা সুরক্ষা নিয়ন্ত্রক, ডিজিসিএকে অনুরোধ করেছে যে, তারা নতুন ফ্লাইট ডিউটি সময়সীমা (এফডিটিএল) নিয়ম অনুযায়ী নিরাপদে এবং নির্ভরযোগ্যভাবে তাদের পরিষেবা পরিচালনা করার জন্য পর্যাপ্ত কর্মী না-থাকলে বিমান সংস্থাগুলির ফ্লাইটের সময়সূচি যেন অনুমোদন না-করা হয় ৷
বুধবার গভীর রাতে সিভিল এভিয়েশন ডিরেক্টরেট জেনারেল (ডিজিসিএ)-কে লেখা চিঠিতে, এফআইপি অনুরোধ করেছে, তারা অন্যান্য বিমান সংস্থাগুলিকে স্লট পুনর্মূল্যায়ন এবং পুনর্বণ্টন করার কথা বিবেচনা করুক৷ যাদের ছুটির দিন বা কুয়াশা-সহ কোনও বাধা ছাড়াই পরিচালনা করার ক্ষমতা রয়েছে ৷ পাশাপাশি ইন্ডিগো নিজের কর্মী ঘাটতির কারণে যাত্রীদের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয় সে ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত । বুধবার নতুন FDTL নিয়ম বাস্তবায়নের ফলে ক্রু সংকট-সহ বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন বিমানবন্দরে ইন্ডিগো 150টিরও বেশি ফ্লাইট বাতিল করেছিল ৷ একই সঙ্গে কয়েক'শো বিমান বিলম্বিত হয়েছে ।
পাইলটদের সংগঠন অভিযোগ করেছে, "পূর্ণ FDTL বাস্তবায়নের আগে দুই বছরের প্রস্তুতিমূলক সময় থাকা সত্ত্বেও, বিমান সংস্থাটি অপ্রত্যাশিতভাবে নিয়োগ স্থগিত রেখেছে ৷ এমনকী পাইলটদের বেতনও স্থগিত রেখেছে এবং অন্যান্য অদূরদর্শী পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করেতে চাইছে।" 1 জুলাই FDTL-এর প্রথম ধাপ চালু হওয়ার পর, FIP অভিযোগ করেছে, "ইন্ডিগো পাইলটদের ছুটির কোটা কমিয়েছে এবং 1 নভেম্বর দ্বিতীয় ধাপের পরে, পাইলটদের ছুটি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে। এই পদক্ষেপগুলির প্রতিক্রিয়া দুর্বল এবং পাইলট বা কর্মচারীদের মনোবলকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷"
একই সঙ্গে, ইন্ডিগো এখনও অতিরিক্ত পাইলট নিয়োগ বা প্রশিক্ষণ না দিয়ে শীতকালীন সময়সূচী সম্প্রসারণ করেছে বলে অভিযোগ ৷ আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী, ভারতীয় বিমান চলাচল নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রক দেশীয় বিমান সংস্থাগুলির জন্য দুটি সময়সূচী অনুমোদন করেছে- শীতকালীন (অক্টোবরের শেষ থেকে মার্চের শেষ) এবং গ্রীষ্মকালীন (মার্চের শেষ থেকে অক্টোবরের শেষ)। গুরুগ্রাম-ভিত্তিক বিমান সংস্থাটি শীতকালীন সময়সূচির জন্য প্রতি সপ্তাহে 15,014টি ফ্লাইটের অনুমোদন পেয়েছে ৷ যা গত শীতকালে পরিচালিত প্রতি সপ্তাহে 13,691টি ফ্লাইটের তুলনায় প্রায় 10 শতাংশ বেশি।
পরবর্তীতে দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, ডিজিসিএ পর্যায়ক্রমে ইন্ডিগো এবং এয়ার ইন্ডিয়ার মতো বিমান সংস্থাগুলির জন্য কিছু পরিবর্তন-সহ, পর্যায়ক্রমে এগুলি চালু করে। এই এফডিটিএল নিয়মগুলির প্রথম পর্যায় জুলাই মাসে কার্যকর হলেও, দ্বিতীয় পর্যায়, যা রাতের অবতরণের সংখ্যা ছয় থেকে কমিয়ে দুটি করে, 1 নভেম্বর থেকে কার্যকর করা হয়েছিল । মূলত 2024 সালের মার্চ থেকে এই নিয়মগুলি কার্যকর করার কথা ছিল, কিন্তু ইন্ডিগো-সহ বিমান সংস্থাগুলি অতিরিক্ত ক্রু প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন চেয়েছিল ।