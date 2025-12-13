দেশজুড়ে বিমান বিভ্রাট ! 900 কোটি ফেরতের দাবিতে আদলতে ইন্ডিগো
900 কোটি ফেরতের দাবিতে এবার দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল ইন্ডিগোর পরিচালক সংস্থা ইন্টারগ্লোভ অ্যাভিয়েশন ৷
Published : December 13, 2025 at 1:43 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 ডিসেম্বর: দেশজুড়ে ধারাবাহিক বিমান বিভ্রাট নিয়ে এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে সমস্যায় ভুগছে ইন্ডিগো ৷ ক্ষোভের মুখে ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রীদের জন্য 'ক্ষতিপূরণ'ও ঘোষণা করেছে দেশের অন্যতম প্রধান উড়ান সংস্থা ৷ এই আবহে শুল্কের 900 কোটি টাকা ফেরতের দাবিতে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল ইন্ডিগোর পরিচালক সংস্থা ইন্টারগ্লোভ অ্যাভিয়েশন ৷
সংস্থার দাবি, বিদেশে মেরামতের পর ইঞ্জিন বা বিমানের যন্ত্রাংশ দেশে ফেরত আনার সময় তাদের ফের আবগারি শুল্ক দিতে হচ্ছে ৷ অথচ, এই সমস্ত বিষয়ের জন্য ইতিমধ্যেই তারা জিএসটি মিটিয়ে দিয়েছে ৷ সংস্থার পক্ষে আইনজীবী জানান, এভাবে দু'বার শুল্ক আরোপের বিষয়টি সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক ৷ আর তাই 900 কোটি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি করল ইন্ডিগো ৷
প্রথমে এই মামলার শুনানি দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি প্রতিভা এম সিং এবং বিচারপতি শৈল জৈনের ডিভিশন বেঞ্চে হওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু বিচারপতি জৈনের ছেলে ইন্ডিগোর পাইলট হওয়ায় মামলাটি অন্য বেঞ্চে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ শুনানি থেকে নিস্তার চান বিচারপতি জৈন ৷
সংস্থার আইনজীবী জানান, শুল্ক কর্তৃপক্ষের তরফে একই লেনদেনকে পণ্য আমদানি হিসেবে দেখিয়ে ফের শুল্ক আরোপ করা হয়েছে । বিমান সংস্থার দাবি, এর আগেই শুল্ক ট্রাইব্যুনালের দ্বারা বিষয়টির মিমাংসা করা হয়েছিল ৷ মেরামতের পর দেশে পুনরায় আমদানি করা পণ্য়ের উপর শুল্ক আরোপ করা যাবে না বলে রায় দিয়েছিল ট্রাইব্যুনাল । তারপরও শুল্ক নেওয়া হচ্ছে ৷
উল্লেখ্য, দেশজুড়ে বিমান বিভ্রাটের জেরে অসামরিক বিমান পরিবহণ নিয়ামক সংস্থা অর্থাৎ ডিজিসিএ-এর তরফে শুক্রবার ইন্ডিগোর চার কর্তাকে (ফ্লাইট অপারেশন ইনস্পেক্টর) বরখাস্ত করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি ইন্ডিগো বিপর্যয়ের দায় কার, তার তদন্তে ইতিমধ্যেই চার সদস্যের কমিটি গঠন করেছে ডিজিসিএ (DGCA) ৷
এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলা এই বিপর্যয়ে কঠোর পদক্ষেপের কথা আগেই জানিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় অসামরিক পরিবহণ মন্ত্রী রামমোহন নায়ড়ু ৷ তারই ফলশ্রুতি হিসেবে এদিন ইন্ডিগোর উড়ান পরিষেবার দায়িত্বে থাকা চার কর্তার (ফ্লাইট অপারেশন ইনস্পেক্টর) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল ডিজিসিএ ৷ সূত্রের খবর, দেশজুড়ে বিমান বিপর্যয়ের পর ইন্ডিগোর চার কর্তাকে সাসপেন্ড করেছে ডিজিসিএ ৷ তবে এই চার কর্তার বরখাস্তের কোনও কারণ দেখানো হয়নি ডিজিসিএ-এর তরফে ৷