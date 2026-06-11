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মধ্যপ্রাচ্যের জন্য নির্দেশিকা জারি ইন্ডিগোর, যাত্রীদের 'ফ্লাইট স্ট্যাটাস' দেখার নির্দেশ

ইন্ডিগো জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতির উপর তিক্ষ্ণ নজর রাখছে ৷ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রেখেও চলছে তারা।

IndiGo Issues travel advisory
ভ্রমণ নির্দেশিকা জারি ইন্ডিগোর (ফাইল ছবি)
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By ANI

Published : June 11, 2026 at 2:26 PM IST

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নয়াদিল্লি, 11 জুন: মধ্যপ্রাচ্যে চলা উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে যাত্রীদের জন্য একটি ভ্রমণ নির্দেশিকা (travel advisory) জারি করেছে ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স। এয়ারলাইন্স যাত্রীদের ফ্লাইটের সর্বশেষ অবস্থা বা স্ট্যাটাস সম্পর্কে জানতে তাদের অফিসিয়াল সোশাল মিডিয়া চ্যানেলগুলির উপর নজর রাখারও আহ্বান জানিয়েছে ৷

এক্স হ্যান্ডেলের এক পোস্টে ইন্ডিগো জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতির উপর তিক্ষ্ণ নজর রাখছে ৷ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রেখেও চলছে তারা। বিমান সংস্থা আরও উল্লেখ করেছে, যাত্রী ও ক্রু-দের নিরাপত্তা ও সুস্থতা তাদের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ৷ এয়ারলাইন্স যাত্রীদের ধৈর্য ও সহমর্মিতা বজায় রাখারও অনুরোধ করেছে ৷

পরিস্থিতি অনুযায়ী নিয়মিত তথ্য জানানো হবে বলেও যাত্রীদের আশ্বাস্ত করেছে ইন্ডিগো। বিমান সংস্থা বলেছে, "আমরা বুঝতে পারছি যে মধ্যপ্রাচ্যের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির কারণে এই অঞ্চলে যাতায়াতকারী যাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হতে পারে। আমরা আপনাদের আশ্বস্ত করছি যে, আমরা পরিস্থিতির উপর নিবিড় নজর রাখছি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ বজায় রেখেছি। আমাদের যাত্রী ও ক্রু-দের নিরাপত্তা ও সুস্থতা আমাদের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।"

তারা আরও যোগ করেছে, "সর্বশেষ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের অফিসিয়াল সোশাল মিডিয়া চ্যানেলগুলি অনুসরণ করুন ৷" 'ফ্লাইট স্ট্যাটাস' পেজটিও দেখার অনুরোধ করেছে বিমান সংস্থা ৷ তারা বলেছে, "আমরা আপনাদের ধৈর্য ও সহমর্মিতার প্রশংসা করি ৷ পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে থাকব।" এর আগে 5 জুন, ইন্ডিগো একটি ভ্রমণ নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছিল যে, কুয়েতের আকাশসীমা বন্ধ থাকা এবং কুয়েতি কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার কারণে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কুয়েতগামী ও কুয়েত থেকে আগত সমস্ত ফ্লাইট স্থগিত থাকবে।

এক্স-এর পোস্টে এয়ারলাইন্স যাত্রীদের অসুবিধার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছে ৷ তারা নিশ্চিত করেছে যে, যাত্রী ও ক্রু-দের নিরাপত্তা তাদের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ৷ ইন্ডিগো আরও জানিয়েছে যে, পরিস্থিতি অনুকূল হওয়া মাত্রই পরিষেবা পুনরায় চালু করার লক্ষ্যে তারা সংশ্লিষ্ট বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সমন্বয় করছে ৷ পরিস্থিতির উপর সার্বক্ষণ নজর রাখছে তারা। যাত্রীদের বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে তাদের ফ্লাইটের বর্তমান অবস্থা (স্ট্যাটাস) যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি এয়ারলাইন্স জানিয়েছে যে, এই বিঘ্নিত পরিস্থিতিতে ভ্রমণ-সংক্রান্ত যেকোনও প্রয়োজনে গ্রাহকদের সহায়তা করার জন্য তাদের কর্মীরা প্রস্তুত রয়েছেন।

এর আগের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, "কুয়েতের আকাশসীমা বন্ধ থাকার বিষয়টি অব্যাহত থাকা এবং কুয়েত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে, কুয়েতগামী ও কুয়েত থেকে ছেড়ে আসা সমস্ত ফ্লাইট পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।" এতে আরও বলা হয়েছিল, "আপনার ভ্রমণ পরিকল্পনায় এর যে প্রভাব পড়তে পারে তা আমরা বুঝি এবং সৃষ্ট অসুবিধার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমাদের গ্রাহক ও কর্মীদের নিরাপত্তাই আমাদের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। পরিস্থিতি অনুকূল হওয়া মাত্রই পরিষেবা পুনরায় চালু করার লক্ষ্যে আমাদের দলগুলো সংশ্লিষ্ট বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সমন্বয় করে চলেছে ৷ পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।"

TAGGED:

INDIGO AIRLINES
TENSIONS IN MIDDLE EAST
নির্দেশিকা জারি ইন্ডিগোর
মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা
INDIGO ISSUES TRAVEL ADVISORY

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