অবতরণে বাধা খারাপ আবহাওয়া, মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে আকাশে চক্কর বিমানের

অবতরণে বাধা খারাপ আবহাওয়া, মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে আকাশে চক্কর বিমানের
দিল্লি থেকে ফেরার সময় হায়দরাবাদে নামার সময় এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় ইন্ডিগোর বিমানটি ৷ পরবর্তীতে নিরাপদে অবতরণ করে ৷
Published : July 30, 2026 at 2:17 PM IST
হায়দরাবাদ, 30 জুলাই: খারাপ আবহাওয়ায় অবতরণের অনুমতি মেলেনি ৷ মুখ্য়মন্ত্রীকে নিয়ে আকাশে চক্কর কাটল বিমান ৷ বুধবার রাতে দিল্লি থেকে হায়দরাবাদগামী ইন্ডিগোর একটি বিমান এমনই পরিস্থিতিতে পড়ে ৷ যাতে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি ছিলেন ৷ খারাপ আবহাওয়ার কারণে অবতরণের অনুমতি না পাওয়ায় হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (সামসাবাদ এয়ারপোর্ট) 'গো-অ্যারাউন্ড' (অবতরণ না করে পুনরায় আকাশে ওঠা) করতে বাধ্য হয় ।
বিমানটি প্রায় 20 মিনিট আকাশে চক্কর দেওয়ার পর সমস্ত যাত্রী-সহ নিরাপদে অবতরণ করে । মুখ্যমন্ত্রী-সহ 229 জন যাত্রী নিয়ে ইন্ডিগোর ফ্লাইটটি (6E717) যখন অবতরণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন পাইলট অবতরণ প্রক্রিয়া বাতিল করে বিমানটিকে পুনরায় আকাশে তুলে নেন । সূত্র জানিয়েছে, অবতরণের অনুমতি পাওয়ার আগে বিমানটি প্রায় 20 মিনিট ধরে আকাশে চক্কর দেয় এবং রাত 8টা 35 মিনিটের দিকে নিরাপদে অবতরণ করে । এতে কেউ আহত হননি ।
সরকারি সূত্র অনুযায়ী জানা গিয়েছে, বুধবার কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কার্যালয় 'ইন্দিরা ভবন'-এ আয়োজিত রাজ্য দলীয় সমন্বয় কমিটির বৈঠকে তেলেঙ্গানার নেতাদের সঙ্গে যোগ দেন । সেখানে তিনি দলের বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সন্ধ্যায় হায়দরাবাদে ফিরে আসেন । ফেরার পথে হায়দরাবাদে পৌঁছনো বিমানটি সামসাবাদ বিমানবন্দর থেকে অবতরণের অনুমতি না পাওয়ায়, প্রায় 20 মিনিটের নাটকীয় পরিস্থিতির পর সেটি নিরাপদে অবতরণ করে।
পরবর্তীতে, মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের আওতায় 11.56 লক্ষ যোগ্য সুবিধাভোগীর জন্য বাড়ি অনুমোদনের আহ্বান জানান । তিনি কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের তহবিল ছাড়ের অনুরোধ জানান এবং এল নিনোর প্রভাব, খরা পরিস্থিতি ও তেলেঙ্গানায় ফসল উৎপাদনের ঘাটতি পর্যালোচনার জন্য কেন্দ্রীয় দল পাঠানোর আবেদন করেন ।
দিল্লিতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী রেড্ডি জানান যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজ্যের প্রস্তাবগুলোর বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন এবং শীঘ্রই কেন্দ্রীয় দল তেলেঙ্গানা পরিদর্শন করবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন । মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের 'হাইড্রা' (HYDRA) অভিযানের (অবৈধ দখল উচ্ছেদের লক্ষ্যে পরিচালিত অভিযান) পক্ষ নিয়ে জানান যে এটা অব্যাহত থাকবে এবং হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে । রাজ্যে ফি প্রতিপূরণ (fee reimbursement) সংক্রান্ত আর কোনও সমস্যা হবে না ।
ফিরে আসার আগে, তিনি ইন্দিরা ভবনে রাজ্য দলীয় সমন্বয় কমিটির বৈঠকে যোগ দেন এবং 'স্কাইরুট অ্যারোস্পেস'-এর প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । তিনি তাঁদের আশ্বস্ত করেন যে, প্রযুক্তি-ভিত্তিক শিল্পের বিকাশে তেলেঙ্গানা সরকার পূর্ণ সহায়তা প্রদান করবে ।