বিশাখাপত্তনম থেকে দিল্লিগামী ইন্ডিগো বিমানের ইঞ্জিন বিকল, জরুরি অবতরণ
বিমানবন্দর সূত্রে খবর, ইন্ডিগো'র বিশাখাপত্তনম থেকে দিল্লিগামী ফ্লাইট 6E 579-এর একটি ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায় ৷
Published : March 28, 2026 at 1:20 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 মার্চ: ফের ইঞ্জিন বিকল বিমানের ৷ এবার ইন্ডিগো বিমানের জরুরি অবতরণ হল দিল্লি বিমানবন্দরে ৷ জানা গিয়েছে, ইঞ্জিন বিকল হওয়ার জেরে শনিবার বিশাখাপত্তনম থেকে দিল্লিগামী ইন্ডিগো'র একটি বিমান দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে ৷ শনিবার সকাল সাড়ে 10টার পর বিমানবন্দরে 'পূর্ণ জরুরি অবস্থা' (Full Emergency) ঘোষণা করা হয়।
বিমানবন্দর সূত্রে খবর, ইন্ডিগো'র বিশাখাপত্তনম থেকে দিল্লিগামী ফ্লাইট 6E 579-এর একটি ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায় ৷ এরপরই সেটির জরুরি অবতরণ করানো হয় দিল্লিতে। সূত্র মারফৎ আরও জানা গিয়েছে, বোয়িং 737 মডেলের ওই বিমানে 160 জন যাত্রী ছিলেন ৷ ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট flightradar24.com-এর তথ্য অনুযায়ী, বিমানটি সকাল 11টা নাগাদ অবতরণ করে ৷ বিমানবন্দর এবং দমকল বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, বিমানে থাকা সকলেই নিরাপদে আছেন ৷ কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবরও পাওয়া যায়নি বলে জানা গিয়েছে ৷
বিমানবন্দরের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, ইন্ডিগো'র একটি বিমান অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম থেকে দিল্লি আসছিল ৷ পথ মধ্যেই বিমানটিতে ইঞ্জিন বিকল হওয়ার ঘটনা ঘটে ৷ এই পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ বিমানটি ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এরপর নিরাপদে অবতরণ করেছে। সূত্রের খবর, বিমান সংস্থা এবং দিল্লি বিমানবন্দরের টার্মিনাল অপারেশনস দল যাত্রীদের দেখভালের দায়িত্ব নিয়েছে ৷
বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, জরুরি অবতরণের জন্য রানওয়ে খালি রাখা হয় ৷ দমকল, অ্যাম্বুল্যান্স-সহ সমস্ত জরুরি পরিষেবাও প্রস্তুত রাখা হয়। পাইলট যাবতীয় পরিস্থিতি সামাল দিয়ে নিরাপদে অবতরণ করে ৷ যাত্রীদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সব ধরনের প্রোটোকল মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ইঞ্জিন বিকল হওয়ার সম্ভাব্য আশঙ্কাতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ঘটনার জেরে বেশ কিছু সময়ের জন্য বিমান চলাচলেও প্রভাব পড়ে বলে খবর। সব যাত্রীকেও সুরক্ষিত ভাবে বিমান থেকে বার করে আনা হয়েছে বলেও খবর।