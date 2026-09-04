শ্রীনগরে পার্কিংয়ের সময় খুঁটিতে ধাক্কা ইন্ডিগো বিমানের ! অল্পের জন্য রক্ষা যাত্রীদের

শ্রীনগরে পার্কিংয়ের সময় খুঁটিতে ধাক্কা ইন্ডিগো বিমানের ! অল্পের জন্য রক্ষা যাত্রীদের
সাধারণ জেট ব্রিজের পরিবর্তে ম্যানুয়াল এয়ারক্রাফ্ট সিঁড়ি ব্যবহার করে যাত্রী ও ক্রু সদস্যদের নামিয়ে আনা হয় । প্রত্যেকেই নিরাপদে টার্মিনাল ভবনে পৌঁছন ।
Published : September 4, 2026 at 12:06 PM IST
শ্রীনগর, 4 সেপ্টেম্বর: রানওয়ে পেরিয়ে বিমান তখন পার্কিং বে-র দিকে এগোচ্ছে । অবতরণের পর যাত্রীদেরও স্বস্তির মুহূর্ত । ঠিক তখনই আচমকা ধাক্কা ! পার্কিংয়ের সময় বিমানবন্দরের একটি ধাতব খুঁটির সঙ্গে সংঘর্ষ হল ইন্ডিগো বিমানের । মুহূর্তে বদলে গেল পরিস্থিতি । তবে, বড়সড় বিপদ এড়ানো গিয়েছে । বিমানে থাকা সব যাত্রী এবং ক্রু সদস্যই নিরাপদ । কারও আঘাত লাগেনি ।
শুক্রবার সকালে শ্রীনগর বিমানবন্দরে ঘটে এই ঘটনা । নবি মুম্বই থেকে শ্রীনগরগামী ইন্ডিগোর 6E 225 বিমানটি সকাল প্রায় 9টা 2 মিনিটে 6 নম্বর পার্কিং বে-তে ঢোকানোর সময় Visual Docking Guidance System বা VDGS-এর একটি খুঁটির সংস্পর্শে আসে । বিমানটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর VT-NOG । বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষই ঘটনার কথা জানিয়েছে ।
ঘটনার অভিঘাতে খুঁটিটি বেঁকে যায় । বিমানটির সামনের অংশ ক্ষতি হয়েছে বলে খবর । তবে, ঠিক কী কারণে বিমানটি খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা খেল, তা এখনও স্পষ্ট নয় । বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাচ্ছে না ।
ধাক্কার পরেই যাত্রীদের নিরাপদে বিমান থেকে নামানোর ব্যবস্থা করা হয় । সাধারণ জেট ব্রিজের পরিবর্তে ম্যানুয়াল এয়ারক্রাফ্ট সিঁড়ি ব্যবহার করে যাত্রী ও ক্রু সদস্যদের নামিয়ে আনা হয়েছে। প্রত্যেকেই নিরাপদে টার্মিনাল ভবনে পৌঁছন ।
ঘটনার সময় বিমানটি নির্দিষ্ট পার্কিং বে-তে ঢুকছিল । অর্থাৎ, বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি ঠিকই, কিন্তু যাত্রীদের কাছে মুহূর্তটি যে যথেষ্ট আতঙ্কের ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ বিমানবন্দরের ছবি এবং ঘটনাস্থলের দৃশ্যেও ধাক্কার চিহ্ন স্পষ্ট হয়েছে ।
দুর্ঘটনার পরও শ্রীনগর বিমানবন্দরের সামগ্রিক পরিষেবায় কোনও বড় প্রভাব পড়েনি । অন্যান্য বিমান নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ওঠানামা করেছে । বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগমন ও বহির্গমন পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে ।
এখন তদন্তকারীদের সামনে মূল প্রশ্ন, পার্কিংয়ের সময় ঠিক কী ঘটেছিল ? বিমানটির গতি, পার্কিংয়ের নির্দেশনা ব্যবস্থা, গ্রাউন্ড অপারেশন এবং সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা প্রক্রিয়া- সবই খতিয়ে দেখা হবে । কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল কি না, নাকি অন্য কোনও কারণে বিমানটি নির্ধারিত পথ থেকে সরে গিয়েছিল, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা বলা সম্ভব নয় ।
ঘটনার পর বিমানটির পরবর্তী উড়ান নিয়ে প্রযুক্তিগত পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে । ক্ষতির মাত্রা পরীক্ষা করেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।
একটি ভুল, কয়েক সেকেন্ডের একটি ধাক্কা, আর তাতেই বিমানবন্দরের ব্যস্ত সকাল মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল । পার্কিংয়ের মতো শেষ ধাপেও যে বিমান চলাচলের নিরাপত্তায় এক চুল পরিমাণ ভুলের জায়গা নেই, শ্রীনগরের এই ঘটনা সে কথা মনে করিয়ে দিল ।