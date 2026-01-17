ইন্ডিগোর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ DGCA-এর, ব্যাপক ফ্লাইট বাতিল-বিলম্বে 22 কোটির জরিমানা

ইন্ডিগোর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ DGCA-এর, ব্যাপক ফ্লাইট বাতিল-বিলম্বে 22 কোটির জরিমানা
2025 সালের ডিসেম্বরে ব্যাপক ফ্লাইট বাতিল এবং বিলম্বের জন্য ইন্ডিগোকে 22.2 কোটি টাকার জরিমানা করেছে ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (DGCA)।
By PTI
Published : January 17, 2026 at 10:21 PM IST
মুম্বই, 17 জানুয়ারি: বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (DGCA) ইন্ডিগোর বিরুদ্ধে তার কর্মক্ষম অবহেলার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। 2025 সালের ডিসেম্বরের শুরুতে বড় আকারের ফ্লাইট বাতিল এবং বিলম্বের জন্য ডিজিসিএ ইন্ডিগোকে 22.2 কোটি টাকা জরিমানা করেছে, যে বিপর্যয়ে 3 লক্ষেরও বেশি যাত্রীকে চরম হয়রানির শিকার হতে হয়। তদন্তে বিমান সংস্থার পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনায় গুরুতর ত্রুটি সামনে এসেছে।
ডিজিসিএ জানিয়েছে, 3 থেকে 5 ডিসেম্বর, 2025-এর মধ্যে ইন্ডিগো 2,507টি ফ্লাইট বাতিল করেছে আর 1,852টি ফ্লাইট বিলম্বিত হয়েছে। এর ফলে, দেশের অনেক বিমানবন্দরে 3 লক্ষেরও বেশি যাত্রীদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই পরিস্থিতির নিরিখে, অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের (এমওসিএ) নির্দেশে, ডিজিসিএ ইন্ডিগোর পরিচালন ব্যাঘাতের কারণগুলি তদন্ত করার জন্য চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছিল, যে কমিটি একটি বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিয়েছে।
ডিজিসিএ যা জানিয়েছে
ডিজিসিএ-এর মতে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফ্লাইট বাতিল এবং বিলম্বের জেরে যাত্রীদের অসুবিধার কারণে বিমান সংস্থাটিকে জরিমানা করা হয়েছে। ডিজিসিএ-র তদন্ত রিপোর্টে সফ্টওয়্যার এবং ব্যবস্থাপনায় গুরুতর ত্রুটি চিহ্নিত করা হয়েছে। তদন্তে ক্রুদের উপর অতিরিক্ত চাপও প্রকাশ পেয়েছে ৷ তাদের কাজের সময় সর্বাধিক করার চেষ্টা করা হয়েছিল।
ডিজিসিএ আরও জানিয়েছে যে কমিটি বিষয়টির একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ইন্ডিগোর নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা, ক্রু রোস্টারিং এবং সমস্যার মূল কারণ বোঝার জন্য ব্যবহৃত সফ্টওয়্যার সিস্টেমের একটি বিশদ বিবরণ রয়েছে।
এই ত্রুটিগুলি গুরুতর বিবেচনা করে, DGCA ইন্ডিগোকে মোট 22.2 কোটি টাকা জরিমানা করেছে। এছাড়াও, ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (DGCA) ভবিষ্যতে প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করার জন্য ইন্ডিগোকে 50 কোটি টাকার ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি জমা দিতে বলেছে।
জরিমানার বিষয়ে ইন্ডিগোর প্রতিক্রিয়া
ডিজিসিএ-র আদেশের প্রতিক্রিয়ায় ইন্ডিগো জানিয়েছে যে, তারা এই সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব সহকারে নেবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। বিমান সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, ঘটনার পর থেকে, তারা তাদের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য পর্যালোচনা করছে। ইন্ডিগোর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "ইন্ডিগোর বোর্ড এবং ব্যবস্থাপনা ডিজিসিএ-র আদেশের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং চিন্তাশীল, সময়োপযোগী এবং উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেবে। এই ঘটনার পর, বিমান সংস্থার 19 বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা অপারেশনাল রেকর্ডকে আরও শক্তিশালী করার জন্য অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাগুলির একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করা হয়েছে।"