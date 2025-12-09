অষ্টমদিনেও বাতিল শতাধিক বিমান, ইন্ডিগোকে 5% ফ্লাইট কমাতে বলল DGCA
অষ্টমদিনে বাতিল-থেকে দেরি এই তালিকায় রয়েছে ইন্ডিগোর অসংখ্য ফ্লাইট। এরই মাঝে DGCA জানাল তাদের সময়সূচি কমাতে হবে ৷
By PTI
Published : December 9, 2025 at 1:14 PM IST
মুম্বই, 9 ডিসেম্বর: টানা আট দিন ৷ ইন্ডিগোর বিমান পরিষেবা স্বাভাবিক হওয়ার কোনও নামই নিচ্ছে না ৷ যাত্রীদের কপালে জুটছে দুর্ভোগ ৷ ইন্ডিগো যাই দাবি করুক না-কেন গত মঙ্গল থেকে আজ মঙ্গল, টানা 8 দিন দিন কেটে গেলেও বিমান পরিষেবা স্বাভাবিক হল না। আজ ইন্ডিগো বেঙ্গালুরু ও হায়দরাবাদ রুটে প্রায় 179টি ফ্লাইট বাতিল করেছে ৷ ফলে, সঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছতে পারেছেন না যাত্রীরা ৷ এরই মাঝে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানালেন, ইন্ডিগোর স্লট কমছে ৷
অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন উড়ান নিয়ন্ত্রক সংস্থা (DGCA) জানাল, ইন্ডিগো তাদের পরিষেবা দক্ষতার সঙ্গে পরিচালন করার ক্ষমতা দেখাতে পারেনি। অসামরিক বিমান পরিবহণের ডিরেক্টর জেনারেলের কার্যালয় জানিয়েছে, ডিজিসিএ-র অফিস থেকে এদিন একটি নির্দেশ জারি করেছে ৷
" ...indigo has not demonstrated the ability to operate its schedules efficiently. it is directed to reduce the schedule by 5% across sectors. indigo is required to submit a revised schedule by 5 pm on 10th december": office of the director general of civil aviation, govt of… pic.twitter.com/AL6BEA2Jpb— ANI (@ANI) December 9, 2025
ডিজিসিএ-র ওই নির্দেশে উল্লেখ রয়েছে, সমস্ত রুটে ইন্ডিগোর বিমানের সময়সূচি 5 শতাংশ কমাতে হবে। সহজ কথায় সমস্ত রুট মিলিয়ে ইন্ডিগোর বিমানের সংখ্যা কমানোর নির্দেশ দিয়েছে DGCA ৷ আগামিকাল 10 ডিসেম্বর বিকেল 5টার মধ্যে নিয়ন্ত্রকের কাছে একটি সংশোধিত ফ্লাইট সূচি প্রস্তুত করে জমা দিতে বলা হয়েছে এই বিমান পরিষেবা সংস্থাকে।
পাশাপাশি, ডিজিসিএ ইন্ডিগোর ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকে বিমান বিপর্যয়ের কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে ৷ সেই সঙ্গে তদন্তও শুরু করেছে। DGCA জানিয়েছে, আইনের অধীনে কঠোর এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনও বিমান সংস্থা, যত বড়ই হোক না-কেন, পরিকল্পনা ব্যর্থতা, অ-সম্মতি, বা নিয়মের বাইরে গিয়ে এবং যাত্রীদের সমস্যা সৃষ্টি করলে তার ব্যবস্থা হবে ৷
কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণে মন্ত্রী রামমোহন নাইডু সোমবার জানান, বর্তমানে ইন্ডিগো 2200টি ফ্লাইট পরিচালনা করছে। সরকার ইন্ডিগোর এই ফ্লাইটের রুট কমিয়ে দেব। আর এই সময়সূচি কমিয়ে অন্যান্য সংস্থাদের কাছে বরাদ্দ করবে। মন্ত্রী আরও বলেন, "1 থেকে 8 ডিসেম্বর (বিকাল 5টা পর্যন্ত) 745 কোটি টাকার রিফান্ড দেওয়া হয়েছে।"
অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জানান, সরকার অবশ্যই ইন্ডিগোর স্লট কমিয়ে দেবে ৷ এর ফলে চলতি মরশুমের বিমান চলাচলের সময়সূচিতে অন্যান্য অভ্যন্তরীণ বিমান সংস্থাগুলি এর কয়েকটি রুট পাবে ৷
ইন্ডিগো জানিয়েছে, মঙ্গলবার হায়দরাবাদ থেকে 58টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে, তার মধ্যে 14টি যাওয়ার এবং 44টি আসার ফ্লাইট ৷ অন্য়দিকে, বেঙ্গালুরু থেকে বিমান বাতিলের সংখ্যা 121টি, যার মধ্যে 58টি যাওয়ার এবং 63টি আসার ফ্লাইট রয়েছে।