জ্বালানির দাম আগুন, বিমান ভাড়া বৃদ্ধি করল ইন্ডিগো
14 দিন ধরে চলা সংঘাতের ফলে জ্বালানির সঙ্কট এবং মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে ৷ তাই বিমান ভাড়া বৃদ্ধি করল ইন্ডিগো এয়ারলায়েন্স ৷
Published : March 13, 2026 at 9:07 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 মার্চ: সংঘাতের আবহে বিমান ভাড়া বৃদ্ধি করল ইন্ডিগো এয়ারলায়েন্স ৷ বিমানের জ্বালানির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে বলে জানিয়েছে উড়ান সংস্থা ৷ আজ মধ্যরাত থেকেই নতুন বর্ধিত ভাড়া কার্যকর হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে ৷ গতকালই দেশের অভ্যন্তরীণ বৃহত্তম বিমান সংস্থা ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্স সিইও পদে ইস্তফা দিয়েছেন ৷
শুক্রবার সন্ধ্যায় সোশাল মিডিয়ায় বিমান ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়টি জানিয়েছে ইন্ডিগো ৷ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জ্বালানি মূল্য অনেকটাই বেড়েছে ৷ তাই ইন্ডিগো দেশের ভিতরে এবং আন্তর্জাতিক উড়ানে জ্বালানির উপর জ্বালানি কর আরোপ করছে ৷ 14 মার্চ এবং তার পরে করা বুকিংয়ের জন্য এই করযুক্ত ভাড়া প্রযোজ্য হবে বলে জানানো হয়েছে ৷
কোথায় কত অতিরিক্ত খরচ ?
আইএটিএ-র জেট ফুয়েল মনিটর ইঙ্গিত দিয়েছে, জ্বালানির মূল্য 85 শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পাবে ৷ এই পরিস্থিতিতে দেশের মধ্যে উড়ানে 425 টাকা করে জ্বালানি কর লাগু করা হচ্ছে ৷ ভারতীয় উপমহাদেশগুলির জন্য একই কর প্রযোজ্য ৷ মধ্যপ্রাচ্যে যেতে হলে 900 টাকা বাড়তি কর দিতে হবে গ্রাহককে ৷ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চিনের কোথাও যাওয়ার জন্য 1 হাজার 800 টাকা কর দিতে হবে যাত্রীকে ৷ আফ্রিকার জন্য 1 হাজার 800 টাকা করই লাগু করেছে ইন্ডিগো এবং ইউরোপের জন্য 2 হাজার 300 টাকা কর আরোপ করা হয়েছে ৷
গত 28 ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের শুরু ৷ এরপর ইজরায়েল-ইরান-আমেরিকার সংঘাত মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে ৷ ইরান হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দিয়েছে ৷ এই সঙ্কীর্ণ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী দিয়ে দেশের 20 শতাংশ জ্বালানিবাহী জাহাজ চলাচল করে ৷ কিন্তু ইরান হুঁশিয়ারি দিয়েছে এই পথ দিয়ে কোনও তেল বা গ্যাস বা পণ্যবাহী জাহাজ গেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে ৷ ইতিমধ্যে এরকম আক্রমণ শানিয়েছে ইরান ৷ ওই অঞ্চলে বহু দেশের ট্যাঙ্ক আটকে রয়েছে ৷ আর তার ফলে ভারত-সহ বিভিন্ন দেশে জ্বালানির দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ এই অবস্থায় ইন্ডিগোই প্রথম সংস্থা, যারা বিমানের ভাড়ার উপর জ্বালানি কর আরোপ করল ৷