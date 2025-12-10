ETV Bharat / bharat

'আমরা সবাইকে হতাশ করেছি', সঙ্কটের জন্য 'নিঃশর্ত ক্ষমা' চাইলেন ইন্ডিগো চেয়ারম্যান

বিগত 9 দিন ধরে চলা সঙ্কটে কোম্পানিটি জনসাধারণের ক্ষোভের মুখে পড়েছে ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স। এই চরম সঙ্কটে 'নিঃশর্ত ক্ষমা' চাইলেন সংস্থার চেয়ারম্যান ৷

IndiGo Crisis
সঙ্কটের জন্য 'নিঃশর্ত ক্ষমা' চাইলেন ইন্ডিগো চেয়ারম্যান (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 10, 2025 at 11:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 10 ডিসেম্বর: ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের চলমান সঙ্কট বিমান যাত্রীদের জন্য চরম অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিল্লি হাইকোর্টের তীব্র ক্ষোভ এবং তিরস্কারের পাশাপাশি বিগত 9 দিন ধরে চলা ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালন সংক্রান্ত সঙ্কটে কোম্পানিটি জনসাধারণের ক্ষোভের মুখে পড়েছে। ইতিমধ্যে, আগের থেকে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও, বিমান বাতিল এবং ফ্লাইট বিলম্বের ঘটনা এখনও চলায় স্বস্তি ফেরেনি। সব মিলিয়ে ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের এই চরম সঙ্কটে 'নিঃশর্ত ক্ষমা' চাইলেন সংস্থার চেয়ারম্যান ৷ নিজের ভুল স্বীকার করে, ক্ষমা চেয়ে ইন্ডিগো বোর্ডের চেয়ারম্যান বিক্রম সিং মেহতা বলেছেন, "আপনাদের হতাশ করার জন্য আমরা গভীরভাবে দুঃখিত।"

বিক্রম মেহতা বলেন, "গত বেশ কয়েকদিন ধরেই বিবৃতি জারি করার চাপ ছিল৷ কিন্তু, অগ্রাধিকার ছিল ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালন সংক্রান্ত কার্যক্রম উন্নত করা এবং যাত্রীদের সাহায্য করা। এখন, ইন্ডিগোর ফ্লাইট স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। প্রতিদিন 1,900টিরও বেশি ফ্লাইট চলাচল করছে। 138টি গন্তব্যের সবকটিতেই সংযোগ রয়েছে। সময়মতো কাজ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। কোম্পানি স্বীকার করছে যে, এই সমালোচনা ন্যায্য এবং কিছু ভুল ছিল।"

বিক্রম মেহতা বলেন, "কারিগরি সমস্যা, আবহাওয়া, তালিকা পরিবর্তন এবং অতিরিক্ত সিস্টেমের চাপের কারণে এই সঙ্কট দেখা দিয়েছে। প্রথম দিন থেকেই বোর্ড জরুরি বৈঠক করেছে এবং একটি সঙ্কট ব্যবস্থাপনা দল গঠন করেছে। পরিস্থিতি এখন উন্নত হয়েছে। কার্যক্রম স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। শত শত কোটি টাকার রিফান্ড জারি করা হয়েছে। যাত্রীদের হোটেল এবং ভ্রমণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।"

চেয়ারম্যান বলেন যে, ইন্ডিগো ইচ্ছাকৃতভাবে এই সঙ্কট তৈরি করেছে, সরকারি নিয়মকানুনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে, নিরাপত্তার সঙ্গে আপস করেছে— এমন অভিযোগগুলি সবই মিথ্যা। তিনি বলেন, "আমরা সমস্ত নতুন FDTL নিয়ম মেনে চলেছি৷"

তিনি বলেন, অবশিষ্ট পণ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। সরকার এবং নিয়ন্ত্রকদের ধন্যবাদ। এই ঘটনাটি ইন্ডিগোর 19 বছরের ট্র্যাক রেকর্ডে একটি কলঙ্কিত অধ্যায়। আমাদের অবশ্যই আপনাদের আস্থা ফিরে পেতে হবে। কোম্পানি নিঃশর্তভাবে ক্ষমা চেয়েছে এবং সুরক্ষা এবং নির্ভরযোগ্য পরিষেবার নিশ্চয়তা দিচ্ছে। এর সঙ্গে এ-ও বলেছে যে, সংস্থা এই সঙ্কট থেকে শিক্ষা নেবে এবং আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। 19 বছর ধরে ইন্ডিগোর প্রতি আপনাদের ভালোবাসা এবং আস্থার জন্য ধন্যবাদ ।

  1. ইন্ডিগো সিইওকে তলব করল DGCA, সমস্ত তথ্য নিয়ে 'হাজিরা' বৃহস্পতিবার
  2. ইন্ডিগো সঙ্কটে উদ্যোগ স্পাইসজেটের, দৈনিক আরও 100 ফ্লাইট বাড়ানোর পরিকল্পনা

TAGGED:

INDIGO
INDIGO UNCONDITIONAL APOLOGY
INDIGO CRISIS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.