সপ্তম দিনেও অব্যাহত দুর্ভোগ, কলকাতা-সহ একাধিক বিমানবন্দর থেকে উড়ান বাতিল ইন্ডিগোর
একের পর এক ফ্লাইট বাতিল ৷ একাধিক এয়ারপোর্টে চূড়ান্ত দুর্ভোগে যাত্রীরা ৷ যাত্রীদের কথা ভেবে হায়দরাবাদ থেকে স্পেশাল ট্রেন ৷
By PTI
Published : December 8, 2025 at 12:11 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 ডিসেম্বর: সাতদিনেও বদল হল না পরিস্থিতির ৷ সোমবার দিল্লি ও বেঙ্গালুরু বিমানবন্দর থেকে 250টিরও বেশি ফ্লাইট বাতিল করল ইন্ডিগো ৷ এছাড়াও কলকাতা, চেন্নাই, জয়পুর, হায়দরাবাদ, মুম্বই, আমেদাবাদ, গুয়াহাটি বিমানবন্দর থেকেও একাধিক বিমান বাতিল করেছে ইন্ডিগো ৷ যার জেরে ফের একবার ভোগান্তির শিকার যাত্রীরা ৷
সূত্রের খবর, ইন্ডিগো সোমবার দিল্লি ও বেঙ্গালুরু বিমানবন্দর থেকে 251টি ফ্লাইট বাতিল করেছে । দিল্লি বিমানবন্দরে 134টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে ৷ যার মধ্যে, 75টি বিমানের টেকঅফ এবং 59টি বিমানের অবতরণ করার কথা ছিল ৷ বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে 127টি পরিষেবা বাতিল করা হয়েছে ৷ যার মধ্যে 65টির আসার কথা ছিল এবং 62টির ছাড়ার কথা ছিল বেঙ্গালুরু থেকে ৷ অন্যদিকে, হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (RGIA)-এও তীব্র প্রভাব পড়েছে ৷ এদিন পর্যন্ত 126টি ইন্ডিগো ফ্লাইট বাতিল হয়েছে হায়দরাবাদ বিমানবন্দর থেকে ৷ এর মধ্যে 66টি আসার এবং 60টি ওড়ার কথা ছিল হায়দরাবাদ বিমানবন্দর থেকে ৷
জয়পুর থেকে গুয়াহাটি যাওয়া এক যাত্রী বলেন, "আমি জয়পুর থেকে এসেছিলাম ৷ 5 ডিসেম্বর ইন্ডিগোর টিকিট ছিল ৷ সেটি বাতিল হয়ে যায় ৷ বিমানবন্দরে প্রচুর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ৷ এরপর আমরা ফিরে যাই ৷" এরপরও ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষ কোনও সাহায্য় করছে না বলেও অভিযোগ করেছেন ওই যাত্রী ৷ শেষে প্রায় 26 হাজার টাকা দিয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার টিকিট কাটেন তাঁরা ৷
অন্যদিকে, চূড়ান্ত দুর্ভোগে হায়দরাবাদের শামশাবাদ বিমানবন্দরে যাত্রীরা তীব্র অসুবিধার সম্মুখীন হন ৷ ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের বৃহৎ পরিসরে ফ্লাইট বাতিলের ফলে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে । পুনঃনির্ধারিত ফ্লাইটগুলি ঘণ্টার পর ঘণ্টার দেরির কারণে, বেশ কয়েকজন যাত্রী অভিযোগ করেন যে তাদের স্যুটকেস এবং ট্রলি ব্যাগ হারিয়ে গিয়েছে । হতাশ যাত্রীরা তাদের ক্ষোভপ্রকাশ করে এই অগ্নিপরীক্ষার কথা তুলে ধরেন ।
পাইলটদের নতুন নিয়মাবলীতে নিয়ন্ত্রক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে, 2 ডিসেম্বর থেকে কয়েক'শো ফ্লাইট বাতিল করে ইন্ডিগো ৷ এরপরই সরকার এবং যাত্রীদের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় বিমান সংস্থাটিকে ৷ কয়েক হাজার যাত্রী গোটা দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরগুলিতে আটকে পড়েছেন । শুক্রবারই 1,600টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে, যা ভারতের বিমান চলাচলের ইতিহাসে রেকর্ড বলে জানানো হচ্ছে ৷ সংস্থার সিইও এলবার্স একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করে পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার জেরে যাত্রীদের যে বড় অসুবিধা হয়েছে তার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন ।
হায়দরাবাদ থেকে চারটি বিশেষ ট্রেনের ঘোষণা
বিমান চলাচলে তীব্র অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, দক্ষিণ-মধ্য রেলওয়ে চারটি বিশেষ ট্রেনের ঘোষণা করেছে। 8 ডিসেম্বর হায়দরাবাদের চেরলাপল্লি থেকে ইয়েলহাঙ্কা এবং চেরলাপল্লি থেকে শালিমার পর্যন্ত দুটি বিশেষ ট্রেন চলবে। দক্ষিণ-মধ্য রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক এ শ্রীধর জানিয়েছেন, হায়দরাবাদ থেকে কোট্টায়াম এবং চেরলাপল্লি থেকে হযরত নিজামুদ্দিন পর্যন্ত আরও দুটি বিশেষ ট্রেন চলবে।
হায়দরাবাদের ভুবনগিরির সাংসদ চামালা কিরণ কুমার রেড্ডি অভিযোগ করেন, ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স ব্যবস্থাপনার অবহেলা যাত্রীদের দুর্ভোগের মূল কারণ। তিনি দাবি করেছেন, ইন্ডিগো নতুন ডিজিসিএ নিয়মের বিরোধিতা করেছে, ধরে নিয়েছে যে ফ্লাইট ব্যাহত হলে সরকার তার অবস্থান নরম করবে। একই সঙ্গে, ভাড়া বৃদ্ধিরও তীব্র সমালোচনা করে তিনি জানান, 10,000 টাকার টিকিটের দাম 70,000 টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামমোহন নাইডুর এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিও জানান তিনি।