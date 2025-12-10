ইন্ডিগো সিইওকে তলব করল DGCA, সমস্ত তথ্য নিয়ে 'হাজিরা' বৃহস্পতিবার

ইন্ডিগো সিইওকে তলব করল DGCA, সমস্ত তথ্য নিয়ে 'হাজিরা' বৃহস্পতিবার
DGCA ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্সকে ডেকে পাঠিয়েছে৷ বৃহস্পতিবার বিকাল 3টের মধ্যে পরিচালন বিভ্রাটের বিস্তারিত তথ্য জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে৷
By PTI
Published : December 10, 2025 at 4:15 PM IST
মুম্বই, 10 ডিসেম্বর: ভারতের বৃহত্তম বিমান সংস্থা ইন্ডিগো বর্তমানে তার ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এদিকে, সিভিল এভিয়েশন ডিরেক্টরেট জেনারেল (DGCA) বৃহস্পতিবার বিকাল 3টে নাগাদ ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্সকে সাম্প্রতিক পরিচালন বিভ্রাটের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এবং আপডেট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।
বুধবার, ইন্ডিগো সঙ্কটের নবম দিনে, বেঙ্গালুরু বিমানবন্দর থেকে 61টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে, যার মধ্যে 35টি আসার এবং 26টি যাওয়ার ফ্লাইট রয়েছে। অথচ, ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্স গতকাল, অর্থাৎ 9 ডিসেম্বরই দাবি করেছিলেন যে, বিমান সংস্থার পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে।
ডিজিসিএ ইন্ডিগোকে পুরো বিষয়টি নিয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন জমা দিতে বলেছে। প্রতিবেদনে ফ্লাইট বাতিল এবং বিলম্ব সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পিটার অ্যালবার্সকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার মধ্যে ডিজিসিএ অফিসে এই প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।
ডিজিসিএ জানিয়েছে, ইন্ডিগোর সিইওকে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তাদের সঙ্গে একটি বৈঠকে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিয়ন্ত্রকের আদেশ অনুযায়ী, বিমান সংস্থাটিকে ফ্লাইট পুনরায় চালু করা, তাদের পাইলট এবং ক্রু নিয়োগের পরিকল্পনা, পাইলট এবং কেবিন ক্রুদের বর্তমান সংখ্যা, মোট বাতিল হওয়া ফ্লাইটের সংখ্যা এবং এখন পর্যন্ত অর্থ ফেরৎ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য জমা দিতে বলা হয়েছে।
ইন্ডিগো সঙ্কটের বিস্তারিত তদন্তের জন্য ডিজিসিএ একটি প্যানেলও গঠন করেছে। এই চার সদস্যের প্যানেল ফ্লাইট বাতিলের আসল কারণ নির্ধারণের জন্য কাজ করছে। কমিটিতে রয়েছেন ডিরেক্টর জেনারেল সঞ্জয় ব্রাহ্মণে, ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল অমিত গুপ্ত, ফ্লাইট অপারেশন ইন্সপেক্টর কপিল মাঙ্গলিক এবং ইনফরমেশন অথরিটি অফিসার লোকেশ রামপাল। ডিজিসিএ প্রধান ফয়েজ আহমেদ কিদওয়াই 5 ডিসেম্বর জানিয়েছিলেন, এই প্যানেলটি ইন্ডিগোর ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিট (এফডিটিএল) নিয়ম মেনে চলার বিষয়টিও পর্যবেক্ষণ করবে। একইসঙ্গে এফডিটিএল নিয়ম লঙ্ঘনকারী বিমান সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সঙ্কটের আগে পর্যন্ত ইন্ডিগো প্রতিদিন প্রায় 2300টি ফ্লাইট পরিচালনা করত ৷ ভারতের অভ্যন্তরীণ বিমান পরিবহণ বাজারের 60 শতাংশেরও বেশি দখল করে থাকা এই বিমান সংস্থাটির বর্তমান সঙ্কটের পর থেকে বাজার মূলধন প্রায় 21,000 কোটি টাকা কমে গিয়েছে। বিমান সংস্থার পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে বলে দাবি করা সত্ত্বেও, বিমান বাতিলের ঘটনা সঙ্কটের নবম দিনেও অব্যাহত রয়েছে।