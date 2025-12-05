ETV Bharat / bharat

দেশজুড়ে বিপর্যস্ত ইন্ডিগোর বিমান, শ্রমবিধি বদলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে নির্দেশ DGCA'র

ইন্ডিগো বিমানের সমস্যা কিছুতেই মিটছে না। বিমান পরিষেবার জেরে ভোগান্তিতে লক্ষ লক্ষ যাত্রী। এই পরিস্থিতিতে ইন্ডিগো-কে ছাড় দিয়ে শ্রমবিধি শিথিল করল কেন্দ্র !

INDIGO CRISIS
সাপ্তাহিক ছুটিতে বদল DGCA-র (পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 5, 2025 at 3:39 PM IST

নয়াদিল্লি, 5 ডিসেম্বর: দেশজুড়ে বিপর্যস্ত ইন্ডিগোর বিমান পরিষেবা ৷ এরই মাঝে শুক্রবার দুপুর নাগাদ বেসরকারি ওই বিমানসংস্থাকে শ্রমবিধিতে ছাড় দিল কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন উড়ান নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ (DGCA)। সমস্ত পাইলট বা বিমানচালক ও ক্রুর সদস্যদের জন্য সাপ্তাহিক বিশ্রাম সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রত্যাহার করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বলা হয় ৷

বিমান পরিষেবা বাতিলের মূলে, পাইলট, ক্রু-দের নতুন কাজের নিয়ম । সেই নিয়ম অনুযায়ী চরম পাইলট সঙ্কট দেখা দেয় । বাধ্য হয়ে বাতিল করতে হয় শ'য়ে শ'য়ে বিমান । ডিউটি টাইম লিমিটেশন রুলস অর্থাৎ পাইলট ও বিমানকর্মীরা কতক্ষণ ডিউটি করতে পারবেন, কতক্ষণ তাঁদের বিশ্রামের সময় দিতে হবে, তা মানতে গিয়েই যাবতীয় সমস্যার সূত্রপাত ।

সাপ্তাহিক বিশ্রামের জন্য যে ছুটি হয়, তার মধ্যে অন্য কোনও ছুটি অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না । পাইলটদের সপ্তাহে 48 ঘণ্টা বিশ্রামের সময় দিতেই হবে । তিনি ছুটি নিন বা না নিন, এই ছুটির সময় পরিবর্তন বা অন্য ছুটিকে সাপ্তাহিক ছুটি বলে ধরা যাবে না। এই সমস্ত নিয়ম কার্যকর করতে গিয়েই ইন্ডিগোর পরিষেবা স্তব্ধ হয়ে যায়।

এরপর আজ, ডিরেক্টর জেনারেল অব সিভিল এভিয়েশন (DGCA) তাদের নিয়ম শিথিল করে ৷ ডিজিসিএ'র বিবৃতিতে বলা হয়, "পরিষেবা ব্যাহত হওয়া ও বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের আবেদন মেনে আগের নিয়মে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে । সাপ্তাহিক ছুটি ও অন্য ছুটির মধ্যে আলাদা বিভাজন করার প্রয়োজন পড়বে না। অর্থাৎ পাইলটদের ছুটির সময়সীমাও ওই 48 ঘণ্টার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। তাই সপ্তাহে 48 ঘণ্টার বেশি ছুটি আপাতত তাঁরা পাবেন না।

গত 24 ঘণ্টায় কলকাতা বিমানবন্দর থেকে 21টি বিমান বাতিল এবং 177টি বিমান দেরিতে ছেড়েছে ৷ ঘন কুয়াশা, কম সংখ্যক ক্রু এবং কড়া নির্দেশিকার কারণে সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা ৷ কলকাতা বিমানবন্দরের প্রায় 66 শতাংশ পরিষেবা পরিচালনা করে ইন্ডিগো ৷ ফলে, বিগত কয়েকদিন ইন্ডিগোর বিমান বিভ্রাটের কারণে পুরো রিষেবাই প্রভাবিত হয়েছে ৷

কেউ ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন, কেউ স্লোগান দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কলকাতা থেকে হায়দরাবাদ রওনা দেওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার রাতে (10.10) এক যাত্রীর ফ্লাইট ছিল ৷ তিনি নির্ধারিত সময়েই বিমানবন্দরে পৌঁছন ৷ তারপর থেকেই ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষের তরফে বলা হয় আপনার ফ্লাইট এক ঘণ্টা তো কখনউ 2 ঘণ্টা দেরি। কোনও পরিষ্কার তথ্য দেওয়া হয়নি বলে জানান তিনি। শেষমেশ, তাঁর বিমান ভোর 3টের পর কলকাতা থেকে টেক-অফ করে ৷

আজ দুপুর নাগাদ বিমানযাত্রীদের কথা মাথায় করে, ইন্ডিগোর পরিষেবাকে স্থিতিশীল করার নির্দেশ জারি করে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক ৷ নির্দেশে উল্লেখ থাকে-

  • আজ রাতের মধ্যেই ফ্লাইটের সময়সূচি স্থিতিশীল ও নির্ধারিত সময়সূচি বহাল রাখতে হবে ৷
  • আগামী কয়েক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিষেবায় যেন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে ৷
  • বিমান বাতিলের ক্ষেত্রে ইন্ডিগোকে টিকিটের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দেওয়ার কথা নিশ্চিত করতে হবে ৷
  • যাত্রীরা আটকে গেলে বিমান সংস্থাকেই হোটেলে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে ৷
  • বয়স্ক নাগরিকরা যাতে কোনওভাবে অস্বস্তিতে না পড়েন সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে ইন্ডিগোকে ৷
  • দেরিতে ছাড়া ফ্লাইটের যাত্রীদের জলখাবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করতে হবে।
  • অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের তরফে 24 ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে ৷ সেখানে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে ৷

চলতি সপ্তাহের মঙ্গলবার থেকেই আচমকা ভেঙে পড়ে ইন্ডিগোর উড়ান পরিষেবা । নতুন নিয়মে পাইলটদের বিশ্রামের পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। এদিকে, এয়ারলাইন্সের কাছে তো যথেষ্ট সংখ্যক পাইলটই নেই । সঙ্কট ক্রু মেম্বারেরও। এর জেরেই চরম এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে দেশের বিমানবন্দরগুলি জুড়ে । যেহেতু ইন্ডিগোর বিমানই সবথেকে বেশি চলাচল করে, তাই যাত্রীসংখ্যাও বেশি । হঠাৎ বিমান পরিষেবা থমকে যাওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েছেন যাত্রীরা । টানা চতুর্থ দিন ধরে এই বিঘ্ন পরিষেবায় ভোগান্তির শিকার যাত্রীরা ৷ দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা, বেঙ্গালুরু এবং চেন্নাই-সহ বিমানবন্দরগুলিতে কয়েকশো ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে৷

  • দিল্লি-চেন্নাই থেকে সমস্ত উড়ান বাতিল ইন্ডিগোর, পরিষেবা ব্যাহত বহু বিমানবন্দরে

