দিল্লি ও চেন্নাই থেকে আজকের সমস্ত বিমান বাতিল ইন্ডিগোর
বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে যাত্রীদের বিমানের অবস্থান দেখার পরামর্শ দিয়েছে ইন্ডিগো ৷ সেই সঙ্গে, দু'দিন পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার জন্য ক্ষমাও চাওয়া হয়েছে সংস্থার তরফে ৷
By PTI
Published : December 5, 2025 at 12:08 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 ডিসেম্বর: আরও সঙ্কটে যাত্রীরা ৷ শুক্রবার মধ্যরাত পর্যন্ত দিল্লি বিমানবন্দর থেকে সমস্ত অভ্যন্তরীণ বিমান বাতিল করল ইন্ডিগো ৷ পরিচালন পরিষেবায় সমস্যার কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সংস্থার তরফে ৷ পাশাপাশি, এদিন সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত চেন্নাই বিমানবন্দর থেকেও সমস্ত বিমান বাতিল করার কথা ঘোষণা করেছে দেশের বৃহৎ অসামরিক বিমান পরিষেবা সংস্থাটি ৷
বিষয়টি নিয়ে দিল্লি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর লিমিটেড অর্থাৎ ডায়াল (DIAL)-এর তরফে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করা হয়েছে ৷ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বাকি সংস্থার বিমান পরিষেবায় কোনও পরিবর্তন করা হয়নি ৷ পোস্টে লেখা, "5 ডিসেম্বর 2025, দিল্লি বিমানবন্দর থেকে ইন্ডিগোর অভ্যন্তরীণ সমস্ত বিমান আজ মধ্যরাত পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে ৷"
Passenger Advisory issued at 11:34 Hours#DelhiAirport #PassengerAdvisory #DELAdvisory pic.twitter.com/lVeV76itAW— Delhi Airport (@DelhiAirport) December 5, 2025
এই আবহে যাত্রীদের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সমস্তরকম ব্যবস্থা করবে বলেও জানিয়েছে ডায়াল ৷ বৃহস্পতিবার থেকেই চরম বিমান বিভ্রাটে ইন্ডিগো ৷ বেসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের ওয়েবসাইট জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ছয়টি মেট্রো বিমানবন্দরে ইন্ডিগোর অন-টাইম পারফরম্যান্স 8.5 শতাংশে নেমে এসেছে ৷