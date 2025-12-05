একদিনে বাতিল 550-টিরও বেশি বিমান ! ক্ষমা চেয়ে পরিষেবা স্বাভাবিকের সময় জানাল ইন্ডিগো

একদিনে বাতিল 550-টিরও বেশি বিমান ! ক্ষমা চেয়ে পরিষেবা স্বাভাবিকের সময় জানাল ইন্ডিগো
যাত্রীদের বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে বিমানের সর্বশেষ অবস্থান দেখার পরামর্শ দিয়েছে ইন্ডিগো ৷ সেই সঙ্গে, দু'দিন পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার জন্য ক্ষমাও চাওয়া হয়েছে সংস্থার তরফে ৷
Published : December 5, 2025 at 10:09 AM IST
নয়াদিল্লি ও মুম্বই, 5 ডিসেম্বর: তৃতীয় দিনে আরও বড় বিশৃঙ্খলার মুখে দেশের বৃহত্তম অসামরিক বিমান সংস্থা ইন্ডিগো (IndiGo) ৷ একদিনে বাতিল সংস্থার 550টিরও বিমান ৷ সমস্যায় পড়েছেন হাজার হাজার যাত্রী ৷ যদিও নতুন বছরের 10 ফেব্রুয়ারি থেকে সম্পূর্ণ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি ৷ অর্থাৎ, পরিষেবা স্বাভাবিক হতে এখনও দু'মাস ৷ তবে ফ্লাইট বাতিলের জন্য দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশিত FDTL ( ফ্লাইটে কাজের সময়সীমা) নিয়মাবলীতে সাময়িক কিছু স্থিতিশীলতা চেয়েছে বিমান পরিষেবা সংস্থাটি ৷
বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিষেবা মন্ত্রক এবং ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (ডিজিসিএ)-এর সঙ্গে বৈঠক করেন ইন্ডিগোর শীর্ষকর্তারা ৷ তাঁরা জানান, ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন (এফডিটিএল)-এর নিয়মের দ্বিতীয় পর্যায়ের বাস্তবায়নে ভুল সিদ্ধান্ত এবং পরিকল্পনায় কিছু ফাঁক থাকার কারণে গত কয়েকদিন ধরে পরিষেবায় জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে সংস্থার কর্তারা জানান আগামী 8 ডিসেম্বর পর্যন্ত আরও বেশ কয়েকটি বিমান বাতিল করা হবে ৷ এদিন অসামরিক বিমানমন্ত্রী কে রামমোহন নাইডুর নেতৃত্বে এই বৈঠকে যাত্রীদের কাছে ক্ষমাও চাওয়া হয় সংস্থার তরফে ৷
The last two days have seen widespread disruption across IndiGo’s network and operations. We extend a heartfelt apology to all our customers and industry stakeholders who have been impacted by these events. IndiGo teams are working diligently and making all efforts with the…— IndiGo (@IndiGo6E) December 4, 2025
ইন্ডিগোর পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি ৷ এই পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রকেই দায়ী করেছেন তিনি ৷ এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "সরকারের একচেটিয়া ব্য়বস্থার জন্য ইন্ডিগোর পরিষেবা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে ৷ বিমান বাতিল, দেরিতে ছাড়ার জন্য দেশের সাধারণ মানুষকে মূল্য দিতে হচ্ছে ৷"
IndiGo fiasco is the cost of this Govt’s monopoly model.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 5, 2025
Once again, it’s ordinary Indians who pay the price - in delays, cancellations and helplessness.
India deserves fair competition in every sector, not match-fixing monopolies. https://t.co/sRoigepFgv
দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিদিন প্রায় 2 হাজার 300টি বিমান চালায় ইন্ডিগো ৷ পাশাপাশি, দীর্ঘদিন ধরে 100 শতাংশ সময়ে পরিষেবা দেওয়ার জন্য তাদের পরিচিত । কিন্তু বুধবার সময় মতো পরিষেবা হার নেমে আসে মাত্র 19.7 শতাংশে ৷ মঙ্গলবারের এই হার ছিল 35 শতাংশ । এই আবহে সংস্থাকে বিমান বাতিল প্রসঙ্গে যাত্রীদের আগে থেকে জানিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের তরফে ৷ সেই সঙ্গে সংস্থার উপর কড়া নজর রাখা হবে বলে জানিয়েছে ডিজিসিএ ৷
কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, সংস্থার পরিষেবার উপর নজর রাখতে বেশ কয়েকজন আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ এদিকে সংস্থার দাবি মেনে এফডিটিএল-এর নিয়মাবলী খতিয়ে দেখা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে ডিজিসিএ ৷
যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বার্তা ইন্ডিগোর
এদিন সংস্থার তরফে বলা হয়, "যাত্রীদের এই সমস্যার জন্য ইন্ডিগো গভীরভাবে দুঃখিত ৷ দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে ৷ বিমান পরিষেবা বাতিল এবং পরিবর্তনের বিষয়ে যাত্রীদের অবগত রাখতে আমরা চেষ্টা করছি ৷ বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে যাত্রীরা তাঁদের বিমানের অবস্থান দেখতে পাবেন https://goindigo.in/check-flight-status.html ওয়েবসাইটে ৷"
সংস্থা আরও জানায়, "শীতকালীন পরিষেবায় কিছু সীমাবদ্ধতা এবং নিয়ম উপেক্ষা করার কারণেই এই বিমান বাতিল এবং সময়ের পরিবর্তনের মতো সমস্যাগুলি ক্রমশ বেড়েছে ৷ এই আবহে যাত্রী সুরক্ষা বজায় রেখে A320 বিমানের ক্ষেত্রে এফডিটিএল-এর নিয়মে কিছু স্থিতিশীলতার অনুরোধ জানানো হয়েছে ৷"
লোকসানের মুখে দেশের বৃহৎ বিমান পরিষেবা সংস্থা
দেশীয় বাজারের 60 শতাংশেরও বেশি দখলে রয়েছে ইন্ডিগোর ৷ ফলে, সংস্থার পরিচালনায় সঙ্কটের সৃষ্টি হওয়ায় বিপুল অর্থের লোকসান হচ্ছে । এই আবহে ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্স বৃহস্পতিবার জানান, বিমান সংস্থার প্রাথমিক লক্ষ্য হল পরিষেবা স্বাভাবিক করা এবং সময়ানুবর্তিতাকে আবার সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা, 'যা সহজ লক্ষ্য নয়'। কর্মীদের উদ্দেশ্যে এক বার্তায় ইন্ডিগোর সিইও স্বীকার করেন, বিমান সংস্থা তার গ্রাহকদের ভালো অভিজ্ঞতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেনি ।