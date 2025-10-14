ETV Bharat / bharat

ভারতে বন্য হাতির সংখ্যা 18% কমেছে, উদ্বেগ বাড়াচ্ছে DNA-ভিত্তিক গণনার রিপোর্ট

বিশ্বের অবশিষ্ট এশিয় হাতির 60 শতাংশেরও বেশি ভারতে বাস করে৷ কিন্তু অরণ্য দখল, পরিকাঠামো প্রকল্প এবং মানুষ-হাতি সংঘাতের কারণে বন্য হাতির আবাসস্থল ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে।

Elephant Census in India
ভারতে বন্য হাতির সংখ্যা 18% কমেছে (ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : October 14, 2025 at 8:50 PM IST

নয়াদিল্লি, 14 অক্টোবর: দেশে ডিএনএ-ভিত্তিক গণনার তথ্য অনুযায়ী, ভারতে বন্য হাতির সংখ্যা 22,446 বলে অনুমান করা হয়েছে৷ এই সংখ্যা 2017 সালের ডিএনএ-ভিত্তিক গণনায় প্রকাশিত বন্য হাতির সংখ্যা তুলনায় (27,312) সালের তুলনায় 4866টি বা 18 শতাংশ কম।

অল-ইন্ডিয়া সিঙ্ক্রোনাস এলিফ্যান্ট এস্টিমেশন (SAIEE) 2025-এর থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভারতে হাতির সংখ্যা 18,255 থেকে 26,645টির মধ্যে, যা গড়ে 22,446টি। 2021 সালে সমীক্ষা শুরু হওয়ার প্রায় চার বছর পর মঙ্গলবার (14 অক্টোবর) কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘ বিলম্বিত এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, জটিল জিনগত বিশ্লেষণ এবং তার তথ্য নিখুঁতভাবে যাচাই করতে গিয়ে এই তথ্য প্রকাশে কিছুটা দেরি হয়ে গিয়েছে।

বিজ্ঞানীরা হাতির চারণভূমি থেকে 21,056টি গোবরের নমুনা সংগ্রহ করেছেন এবং ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং ব্যবহার করে পৃথক প্রাণী শনাক্ত করেছেন ৷ ঠিক যেমনটি মানুষের জেনেটিক কোডের মাধ্যমে শনাক্ত করা হয়ে থাকে। মোট এলাকাভিত্তিক সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের জন্য প্রায় 6.7 লক্ষ কিলোমিটার বনপথ এবং 3.1 লক্ষেরও বেশি গোবরের প্লট অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অঞ্চলভেদে, পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় 11,934টি হাতির আবাসস্থল-সহ ভারতে বন্য হাতির সবচেয়ে বড় দুর্গ বা চারণভূমি হিসেবে রয়ে গিয়েছে৷ তারপরে উত্তর-পূর্ব পাহাড় এবং ব্রহ্মপুত্রের প্লাবনভূমিতে রয়েছে 6,559টি হাতি।

শিবালিক পাহাড় এবং গাঙ্গেয় সমভূমিতে 2,062টি হাতির চারণভূমি, যেখানে মধ্য ভারত এবং পূর্বঘাটে 1,891টি হাতি রয়েছে। কর্ণাটকে এখনও সবচেয়ে বেশি সংখ্যক হাতি রয়েছে৷ এই রাজ্যে বন্য হাতির সংখ্যা 6,013, এরপর রয়েছে অসম (4,159), তামিলনাড়ু (3,136), কেরলে (2,785) এবং উত্তরাখণ্ডে রয়েছে 1,792।

পাশাপাশি, ওড়িশায় 912টি হাতি রয়েছে, যেখানে ছত্তিশগড় ও ঝাড়খণ্ডে মিলে 650টিরও বেশি হাতি রয়েছে। এছাড়াও, অরুণাচল প্রদেশে (617), মেঘালয়ে (677), নাগাল্যান্ডে (252) এবং ত্রিপুরার (153) মতো উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে বন্য হাতির সংখ্যা অনেকটাই কম। মধ্য ও পূর্ব ভারতের কিছু অংশে যেমন, মধ্যপ্রদেশ (97) এবং মহারাষ্ট্রের (63) মতো রাজ্যগুলিতে ক্ষুদ্র, খণ্ডিত বন্য হাতির পাল রয়েছে।

পরিবেশ মন্ত্রক, প্রজেক্ট এলিফ্যান্ট এবং ভারতের বন্যপ্রাণী ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে 2025 সালের এই মহড়া ভবিষ্যতের পর্যবেক্ষণ এবং সংরক্ষণ পরিকল্পনার জন্য একটি নতুন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তৈরি করেছে। নতুন গণনায় স্থল সমীক্ষ, উপগ্রহ-ভিত্তিক ম্যাপিং এবং জেনেটিক বিশ্লেষণের সমন্বয়ে তিন-পর্যায়ের প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে, বন দফতরের দলগুলি ব্যাপক পায়ের সমীক্ষার সময় হাতির উপস্থিতি রেকর্ড করতে এম-স্ট্রাইপস অ্যাপ ব্যবহার করেছে। দ্বিতীয় ধাপে স্যাটেলাইট ডেটা ব্যবহার করে বন্য হাতির আবাসস্থলের মান এবং মানুষের পায়ের ছাপ মূল্যায়ন করা হয়েছিল। তৃতীয় ধাপে 4,065টি অনন্য হাতি শনাক্ত করার জন্য গোবর থেকে ডিএনএ বের করা হয়েছিল, বিজ্ঞানীরা মার্ক-রিক্যাপচার মডেল ব্যবহার করে সামগ্রিক সংখ্যা অনুমান করেছিলেন। বিশ্বের অবশিষ্ট এশিয় হাতির 60 শতাংশেরও বেশি ভারতে বাস করে ৷ কিন্তু অরণ্য দখল, পরিকাঠামো প্রকল্প এবং মানুষ-হাতি সংঘাতের কারণে বন্য হাতির আবাসস্থল ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে।

