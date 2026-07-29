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কোটাতে ভারতের প্রথম বন্দে ভারত কার্গো ট্রেনের পরীক্ষামূলক চলাচল শুরু

সাওয়াই মাধোপুর, কোটা ও নাগদার মধ্যবর্তী 'আপ' ও 'ডাউন'-উভয় লাইনেই দিল্লি-মুম্বই রুটে পরীক্ষামূলক চালানো হবে ট্রেনটি ।

Vande Bharat Cargo Train
ভারতের প্রথম বন্দে ভারত কার্গো ট্রেন (ছবি সূত্র-রেল)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 29, 2026 at 7:53 PM IST

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কোটা, 29 জুলাই: রাজস্থানের কোটায় পরীক্ষামূলক যাত্রা বা ট্রায়াল রান শুরু করল ভারতের প্রথম বন্দে ভারত কার্গো ট্রেন । ট্রেনটির গতি, ব্রেকিং ব্যবস্থা এবং ভারবহন ক্ষমতা যাচাই করার জন্যই বুধবার এই পরীক্ষামূলক যাত্রার আয়োজন করা হয় ।

ভারতের প্রথম বন্দে ভারত কার্গো ট্রেনটি চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরিতে (আইসিএফ) তৈরি হয়েছে ৷ ভারতীয় রেলের লখনউ-ভিত্তিক গবেষণা শাখা 'রিসার্চ ডিজাইনস অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অর্গানাইজেশন' (RDSO)-এর ডিরেক্টর (টেস্টিং) অনঞ্জয় মিশ্র জানিয়েছেন, বুধবার কোটায় এই পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু হয়েছে । তিনি বলেন, "দিল্লি-মুম্বই রুটের কোটা ও মহিদপুরের মধ্যবর্তী 'ডাউন' লাইনে মালবোঝাই অবস্থায় ট্রেনটি চালানো হচ্ছে । খালি এবং মালবোঝাই-উভয় অবস্থাতেই ট্র্যাকশন, ব্রেকিং, গতি, নিরাপত্তা এবং বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার মতো বিষয়গুলোর মূল্যায়ন করা হবে ।"

Vande Bharat Cargo Train
বন্দে ভারত কার্গো ট্রেনের পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু (ছবি সূত্র-রেল)

তাঁর মতে, বন্দে ভারত কার্গো ট্রেনের সর্বোচ্চ পরিচালন গতিবেগ ঘণ্টায় 160 কিলোমিটার । তিনি জানান, পরীক্ষামূলক চলাচলের সময় ট্রেনটিকে ঘণ্টায় 140 কিলোমিটার পর্যন্ত গতিতে চালানো হচ্ছে এবং ব্রেকিং-সহ এর সমস্ত ব্যবস্থার সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হচ্ছে । তিনি আরও বলেন, "16টি ওয়াগন-বিশিষ্ট এই ট্রেনটির ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে ঘণ্টায় 120, 130, 135 এবং 145 কিলোমিটার গতিতে পরীক্ষামূলক চলাচল সম্পন্ন করা হবে । দিল্লি-মুম্বই রেলপথে সাওয়াই মাধোপুর, কোটা এবং নাগদার মধ্যবর্তী 'আপ' ও 'ডাউন'-উভয় লাইনেই এই পরীক্ষাগুলো ধারাবাহিকভাবে চালানো হবে ।"

এর মোট পণ্য পরিবহণের সক্ষমতা 395 টন ৷ 16টি ওয়াগনের মধ্যে 14টির প্রতিটির ধারণক্ষমতা 25 টন এবং বাকি দুটির-যেগুলো 'ড্রাইভার-ট্রেইলার' ওয়াগন-প্রতিটির ধারণক্ষমতা 20 টন । অনঞ্জয় মিশ্র জানান, বন্দে ভারত ট্রেনের মতোই এই কার্গো ট্রেনটিতেও স্বয়ংক্রিয় 'প্লাগ ডোর' বা দরজা রয়েছে । ঘণ্টায় 60-70 কিলোমিটার গতিতে চলা প্রচলিত কার্গো ট্রেনগুলোর তুলনায় বন্দে ভারত ফ্রেইট ট্রেনের গড় গতিবেগ ঘণ্টায় 80-90 কিলোমিটার এবং এটি সর্বোচ্চ ঘণ্টায় 130 কিলোমিটার গতিতেও চলতে সক্ষম ।

Vande Bharat Cargo Train
ভারতের প্রথম বন্দে ভারত কার্গো ট্রেনের ট্রায়াল রান (ছবি সূত্র-রেল)

রেলওয়ের এক কর্মকর্তা বলেছেন, "পণ্য পরিবহণের বর্তমান উচ্চ চাহিদার কথা মাথায় রেখে ট্রেনটি বিশেষভাবে ই-কমার্স খাতের জন্য তৈরি করা হয়েছে । বর্তমানে বিভিন্ন শহরের মধ্যে বিপুল পরিমাণ পার্সেল পরিবহণের ক্ষেত্রে সড়কপথের ওপরই মূলত নির্ভর করতে হয় ৷ তবে 'বন্দে ভারত কার্গো' ট্রেনটি রেলপথে দ্রুত পার্সেল পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি সহজতর করবে । এর লক্ষ্য হল ইলেকট্রনিক্স, ওষুধ এবং তাপমাত্রা-সংবেদনশীল যন্ত্রপাতির মতো উচ্চমূল্যের সামগ্রী দ্রুততম সময়ে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া ৷"

ট্রায়াল রানের বিবরণ

পরীক্ষা-নীরিক্ষা: 16টি মালবাহী ওয়াগনের (ফ্রেট কার) ওপর প্রযুক্ত টেনসাইল বা টানার শক্তি (tensile load) এবং কমপ্রেসিভ বা ঠেলার শক্তি (compressive load) মূল্যায়নের জন্য মালবোঝাই র‍্যাক বা ট্রেনের ওপর 'কাপলার ফোর্স' (coupler force) পরীক্ষা করা ।

ইনস্ট্রুমেন্টেড হুইল ও ল্যাটারাল লোড যাচাই: চাকার ওপর প্রযুক্ত পার্শ্বীয় চাপ (lateral pressure) পরীক্ষা করা ।

বাঁক বা কার্ভ ট্রায়াল: বাঁক অতিক্রম করার সময় গতি ও কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করা ।

কার্যক্ষমতা যাচাই: ট্র্যাকশন (চালিকাশক্তি), যাত্রার সময়কাল, তাপীয় সক্ষমতা (thermal capacity), ব্রেকিং এবং জার্ক (হঠাৎ ঝাঁকুনি) পরীক্ষা ।

অসিলেশন ও গতি পরীক্ষা: খালি এবং মালবোঝাই-উভয় অবস্থায় পরীক্ষা ৷ 120, 130, 140 ও 145 কিমি/ঘণ্টা গতিতে অসিলেশন বা কম্পন যাচাই এবং সর্বোচ্চ গতিতে চূড়ান্ত পরীক্ষামূলক চলাচল ।

নিরাপত্তা ও সিস্টেম: লেভেল ক্রসিং গেট পরিচালনা ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ আলোকসজ্জা, সিসিটিভি (CCTV), পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম এবং শর্ট-সার্কিট পরীক্ষা ।

TAGGED:

CARGO TRAIN TRIAL RUN
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বন্দে ভারত কার্গো ট্রেন
বন্দে ভারত
VANDE BHARAT CARGO TRAIN

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