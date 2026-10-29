বিশুদ্ধ ইথানলের স্বপ্ন পূরণে চিনি নয়, রয়েছে মিষ্টি জোয়ারের বড় ভূমিকা

বিশুদ্ধ ইথানলের স্বপ্ন পূরণে চিনি নয়, রয়েছে মিষ্টি জোয়ারের বড় ভূমিকা
E100 Dream: সম্প্রতি মোদি সরকার বিশুদ্ধ ইথানল ব্যবহারের ঘোষণা করেছে । এই ইথানল কোথা থেকে উৎপন্ন হবে ? ইন্দ্র শেখর সিংয়ের প্রতিবেদন ।
Published : October 29, 2026 at 4:59 PM IST
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের পেট্রল ট্যাঙ্কে বিশুদ্ধ ইথানল প্রবেশের পথ খুলে দেওয়ার কথা জানিয়েছে । নতুন সংশোধিত মোটর ভেহিকল অ্য়াক্ট 1989 অনুযায়ী, পেট্রল চালিত গাড়িতে 100 ভাগ ইথানল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে ।
কিন্তু প্রশ্ন হল, এই ইথানল আসছে কোথা থেকে ? আমেরিকা থেকে আমদানি করে, নাকি চাল, ভুট্টা ইত্যাদির মতো শস্য বা আখ থেকে দেশীয়ভাবে পাতন করে ? চিনির মজুত রক্ষার জন্য সরকার আখের উপর নির্ভরতা কমানোর চেষ্টা করলেও, এই উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য পূরণের জন্য তাদের সমস্ত প্রাপ্য সম্পদ ব্যবহার করতে বাধ্য হতে পারে ।
তাহলে এই সিদ্ধান্ত চিনির অর্থনীতিকে কীভাবে প্রভাবিত করবে ? একটু পর্যালোচনা করা যাক । গত কয়েক বছর ধরে ভারত তার চিনির অর্থনীতির বিনিময়ে ইথানলের স্বপ্নকে ধাওয়া করে চলেছে। এর প্রথম উদাহরণ, এই বছরের শুরুতে চিনির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, যেখানে দেশের অনেক অংশে এর দাম 70 টাকারও বেশি হয়ে গিয়েছিল । আখের 'রেকর্ড উৎপাদন' সত্ত্বেও, চিনির মতো একটি অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যপণ্যের জন্য ভারতীয়দের পকেটে টান পড়ছে ।
এখন, সরকার দাবি করেছে এই চিনির মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে ইথানল উৎপাদনের কোনও সম্পর্ক নেই । কিন্তু, অনেক কৃষি ও শিল্প বিশেষজ্ঞ এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন । গত সপ্তাহে সরকারও ইথানল উৎপাদনের জন্য চিনির ব্যবহার নিষিদ্ধ করে তার অবস্থান থেকে সরে এসেছে, যা আমাদের দেশে আখ, চিনি এবং ইথানলের মধ্যে যোগাযোগকে নিশ্চিত করেছে ।
সরকারের অপরিকল্পিত নীতির কারণে আখ-ভিত্তিক ইথানল শিল্প, চিনিকল এবং চিনি রফতনিকারকরা ক্ষতির মুখে পড়ছে । প্রথমে, দেশজুড়ে আখ-নির্ভর ইথানল প্রক্রিয়াকরণ পরিকাঠামো তৈরির জন্য বিপুল ভর্তুকি দেওয়া হয় । এরপর, আখ থেকে উৎপন্ন ইথানল কেনা শুরু হয়। এর ফলে, দেশজুড়ে আরও বেশি আখ-নির্ভর ইথানল প্ল্যান্ট গজিয়ে উঠতে শুরু করে । উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্য, যেখানে আখ শিল্প ঋণের বোঝায় জর্জরিত ছিল, তারাও দ্রুত তাদের ইউনিটগুলিতে ইথানল উৎপাদনকে অন্তর্ভুর্ত করে নেয় ।
এরপর আসে ধস, যখন চিনির দাম এবং মজুত— উভয়ই এক সঙ্কটজনক পর্যায়ে পৌঁছাতে শুরু করে। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ চিনি উৎপাদনকারী দেশ হওয়া সত্ত্বেও, সরকার 2022 সাল থেকে দীর্ঘ সময়ের জন্য চিনি রফতানি নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হয়, যা বিশ্ব চিনি অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে । এই ঘাটতির কারণে সরকার চিরাচরি চিনি উৎপাদনকারী ইউনিট 'খণ্ডসারি'গুলিতে আখের সীমিত ব্যবহারের জন্য নতুন চিনি নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারি করতে বাধ্য হয় ।
চিনি অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে । জলের ক্রমবর্ধমান সঙ্কট, কৃষকদের বকেয়া পাওনা এবং দূষণের মতো বিষয়গুলিকে হিসাবের মধ্যেই ধরা হয়নি । ভারত শস্য-ভিত্তিক ইথানলের উপর আরও বেশি নির্ভর করতে পারে, কিন্তু তাতে আমাদের খাদ্য ও শক্তির ভাণ্ডার আরও দ্রুত ফুরিয়ে যাবে এবং এই সিদ্ধান্ত অবিবেচকের মতো বলে মনে করা যেতে পারে, বিশেষত যখন সাম্প্রতিক 'গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স'-এ আমরা 122টি দেশের মধ্যে 100তম স্থানে রয়েছি ।
আমাদের জলসম্পদ, ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ— এক সঙ্কটজনক পর্যায়ে রয়েছে এবং এল নিনোর মতো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঘটনার কারণে জলজ ফসল চাষের ধরন অপ্রত্যাশিতভাবে ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে । অপরদিকে, আমেরিকা থেকে আমদানি করা ইথানল প্রধানমন্ত্রী মোদির ‘আত্মনির্ভর ভারত’ স্বপ্নের পরিপন্থী এবং আমাদের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।
তাহলে, ইথানলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ভারত কি অন্য কোনও কৃষি-ভিত্তিক বিকল্প অন্বেষণ করতে পারে ? এর উত্তর হয়তো বাজরার মধ্যে লুকিয়ে আছে; বিশেষত, মিষ্টি জোয়ারের মধ্যে ।
বাজরা-নির্ভর ইথানল ?
বাজরা থেকে উৎপন্ন ইথানল কোনও আকাশকুসুম স্বপ্ন নয় । এমনকী এখনও, কিছু শস্য-ভিত্তিক ইথানল উৎপাদনকারী ইউনিট ইথানল উৎপাদনের জন্য বাজরা ব্যবহার করছে । সমস্যা হল, তারা ভুল বাজরা এবং কম কার্যকর ইথানল উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করছে ।
তাহলে এর পরিবর্তন কীভাবে হতে পারে ?
মিষ্টি জোয়ারের কৃষিবিদ্যা দিয়ে শুরু করা যাক। এই ফসলটি এক প্রকারের বাজরা, যা ন্যূনতম রাসায়নিক সার ব্যবহার করে চাষ করা যায় এবং এটি শুষ্ক অঞ্চলের পাশাপাশি বৃষ্টি-নির্ভর অঞ্চলেও ব্যাপকভাবে চাষ করা যায় । এই ফসলটি পঞ্জাব থেকে তামিলনাড়ু পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় চাষ করা সম্ভব ।
এই ফসলটি জোয়ারের একটি উপ-প্রজাতি, যা প্রতি মেট্রিক টন ভাঙা ডাঁটা থেকে 55 লিটার পর্যন্ত ইথানল সরবরাহ করতে পারে । যেখানে আখ থেকে এক মেট্রিক টন 70 লিটার ইথানল উৎপাদন করা যায়, সেখানে আখের অসুবিধা হল এতে চারগুণ বেশি জলের প্রয়োজন হয়, এটি একটি ব্যয়বহুল চাষাবাদ পদ্ধতি এবং দেশের সীমিত কিছু অংশেই এর চাষ করা সম্ভব ।
আখের তুলনায় মিষ্টি জোয়ারের আরেকটি সুবিধা হল, এই গাছটি পশুর খাদ্য হিসেবে চমৎকার । এর পরিপক্কতার কালে, কৃষকরা কাণ্ডের ভিতরের শর্করার কোনও ক্ষতি না করেই পশুর খাদ্য হিসেবে এর পাতা তিনবার পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারেন । এটি একই সঙ্গে দুগ্ধ খাতের বিকাশের জন্য অতিরিক্ত সুযোগ তৈরি করে, যা আখের ক্ষেত্রে সম্ভব নয় । এছাড়াও, এক হেক্টর মিষ্টি জোয়ার থেকে 16 হাজার লিটার পর্যন্ত রস উৎপাদন করা যায়, যা আখ বা ধানের মতো অন্যান্য শস্যের তুলনায় পরিবেশের অনেক কম ক্ষতি করে ।
বিশ্বব্যাপী, মিষ্টি জোয়ার-নির্ভর ইথানলের বাজার প্রায় 4.8 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের, এবং অনুমান করা হচ্ছে যে 2033 সালের মধ্যে এটি 9.2 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে। ভারতও তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলিতে CSV 52SS এবং CSV 58SS-এর মতো মিষ্টি জোয়ারের জাতের চাষের সূচনা করে তার ইথানলের কাঁচামালকে বৈচিত্র্যময় করার চেষ্টা করছে । কিন্তু আমাদের এখনও একটি জাতীয় মিষ্টি জোয়ার নীতির অভাব রয়েছে, যা ইথানলের প্রধান উৎস হিসেবে আখকে প্রতিস্থাপন করতে পারে এবং একই সঙ্গে ইথানল উৎপাদন ক্লাস্টার বাড়াতে সাহায্য করতে পারে ।
এর সম্ভাবনা বিশাল, কারণ ভারতের বেশিরভাগ জেলাতেই ফসল হিসেবে মিষ্টি জোয়ার চাষ করা সম্ভব । কৃষকরাও ফসল হিসেবে জোয়ারের সঙ্গে পরিচিত, এবং তাই তাদের কাছাকাছি মিষ্টি জোয়ার-নির্ভর ইথানল প্ল্যান্ট স্থাপিত হলে তারা সহজেই এটি গ্রহণ করবে।
এর পরের ধাপ হল ভারতে, বিশেষত উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যগুলিতে এই প্ল্যান্টগুলি নির্মাণের জন্য আর্থিক উৎসাহ । বর্তমানে, এর বেশিরভাগ উৎপাদন মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যগুলিতেই সীমাবদ্ধ । এই ফসলটিকে উত্তরাঞ্চলে প্রসারিত করে আমরা একটি বড় পদক্ষেপ করতে পারি ।
যেসব গ্রামীণ কৃষক বা সমবায় সমিতি মিষ্টি জোয়ার-ভিত্তিক ক্লাস্টার গড়ে তুলতে চায়, তাদের জন্য জমি ইজারা এবং জমির সর্বোচ্চ সীমা শিথিল করা উচিত । রাজ্যের জমির মালিকানার সীমার বাইরে ক্লাস্টারে ইথানল উৎপাদনের জন্য এই শস্য চাষের বিশেষ অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা জেলা কর্মকর্তাদের দেওয়া উচিত । নীতির মাধ্যমে গাঙ্গেয় সমভূমি এবং বৃষ্টি-নির্ভর অঞ্চলের প্রতিটি জেলাকে অন্তত একটি মিষ্টি জোয়ার-ভিত্তিক ইথানল প্ল্যান্ট স্থাপনে উৎসাহিত করা উচিত ।
রাজ্যের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইসিএআর (ICAR) নেটওয়ার্কগুলিকেও উচ্চ চিনিযুক্ত এবং ইথানল উৎপাদনের জন্য আরও উপযুক্ত মিষ্টি জোয়ারের জাত উদ্ভাবনে উৎসাহিত করা উচিত। প্রয়োজনে, রোগ ও পোকামাকড়ের বিরুদ্ধে অধিক প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং অধিক রসের পরিমাণ অর্জনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে হানিডিউ-এর মতো জাতের সঙ্গে স্থানীয় জাত মিশিয়ে সঙ্করায়ন করা যেতে পারে।
দ্বিতীয় সুবিধাটি হল, এই ফসলটি দুগ্ধ শিল্পকে সাহায্য করে ৷ কারণ, এটি পশুখাদ্য সরবরাহ করে ৷ ফলে এটি দেশে পুষ্টির প্রাপ্যতা হ্রাস করে না । এই ফসলের জন্য কম কৃষি-রাসায়নিক উপকরণের প্রয়োজন হওয়ায় আমদানিকৃত সারের চাহিদাও কমবে এবং কৃষকদের আয় বাড়বে ।
সামগ্রিকভাবে, মিষ্টি জোয়ার আখের একটি কার্যকর বিকল্প যা জল, মাটি এবং আমাদের পরিবেশ রক্ষা করে, এবং একই সঙ্গে চিনি অর্থনীতিতে কোনও ব্যাঘাত না ঘটিয়ে ইথানল উৎপাদন অপরিবর্তিত রাখে ।