মাদকের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই: 'ডোডা' মেশানো চা মিলছে জাতীয় সড়কের ধারের ধাবা-হোটেলে, ঝাড়খণ্ডে রমরমা বাজার

মাদকের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই: 'ডোডা' মেশানো চা মিলছে জাতীয় সড়কের ধারের ধাবা-হোটেলে, ঝাড়খণ্ডে রমরমা বাজার
উত্তর ভারতে একটি আন্তঃরাজ্য 'ডোডা' পাচারচক্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ৷ জাতীয় সড়কের পাশের খাবারের দোকানগুলিতে চায়ের সঙ্গে আফিমের খোসা ‘ডোডা’ মিশিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷
Published : June 23, 2026 at 7:23 PM IST
জাতীয় সড়কের অবস্থি ধাবা ও খাবারের দোকানগুলি এখন কড়া নজরদারিতে ৷ কারণ, ঝাড়খণ্ড পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে, দূরপাল্লার গাড়িচালক ও যাত্রীদের পানীয়তে পপি হাস্ক বা ‘ডোডা’ মেশানো হচ্ছে ৷ রাজ্যের পলামু জেলায় এই অভিযানে ঝাড়খণ্ড থেকে উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি ও রাজস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত একটি বিশাল আন্তঃরাজ্য নেটওয়ার্কের হদিস মিলেছে ৷ যেখানে আফিম চাষের সময় উৎপাদিত এই পণ্যটি নেশার সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয় ৷ এই ঘটনা উদ্বেগজনক ৷
উল্লেখ্য, উত্তর ও পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে নির্দিষ্ট কিছু তরি-তরকারির স্বাদ বাড়াতে পপি বীজ বা পোস্তদানা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে পরিমিত পরিমাণে ব্যবহৃত হয় ৷
পুলিশি তদন্তে বিপুল মুনাফার লোভে পরিচালিত এক রমরমা অবৈধ ব্যবসার চিত্র উঠে এসেছে ৷ ঝাড়খণ্ডে প্রতি কেজি পপি হাস্ক প্রায় 1 হাজার 500 টাকায় কেনা হয় এবং অন্যত্র তা 8 হাজার টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রি করা হয় ৷ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কয়েকশো একর জমিতে হওয়া অবৈধ আফিম চাষ ধ্বংস করা হয়েছে ৷ তবু বিভিন্ন সময়ে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার ও পাচারকারীদের গ্রেফতারির ঘটনা প্রমাণ করে যে, পাচারকারীরা এই অবৈধ ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে জাতীয় সড়ক ও আন্তঃরাজ্য যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কাজে লাগাচ্ছে ৷
একশো কেজি পপি হাস্ক 'ডোডা' উদ্ধার করেছে পলামু পুলিশ
2025 সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে পপি হাস্ক ও আফিম ব্যবসার বিরুদ্ধে সদর থানা এলাকায় অভিযান চালায় পলামু পুলিশ ৷ সেই সময়, পপি হাস্ক পাচারের অভিযোগে উত্তরপ্রদেশের বরেলির বাসিন্দা মহাম্মদ চাঁদ ও জিশানকে গ্রেফতার করে পালামু পুলিশ ৷ তাদের কাছ থেকে প্রায় একশো কেজি নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয় ৷
জিজ্ঞাসাবাদের পর তদন্তকারীরা জানান, অভিযুক্তরা স্বীকার করেছে যে জাতীয় ও রাজ্য সড়কের ধাবাগুলিতে চা-পাতার মতোই ‘ডোডা’ ব্যবহার করা হত ৷ তারা আরও জানায়, পঞ্জাব ও হরিয়ানার কিছু এলাকায় পপি হাস্কের গুঁড়ো খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে সেবন করা হয় ৷
পাচার চক্রের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে বরেলি
তদন্তে জানা গিয়েছে যে, ঝাড়খণ্ডের এই আফিম ও পপি হাস্কের নেটওয়ার্কটি উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি ও রাজস্থানের সঙ্গে যুক্ত ৷ আর এই পুরো প্রক্রিয়ায় বরেলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট বা সংযোগ কেন্দ্র হিসেবে উঠে এসেছে ৷
2025 সালের অক্টোবরে পলামুতে বরেলির পাচারকারীদের গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের কাছ থেকে অনলাইন লেনদেনের প্রমাণও পাওয়া যায় ৷ এর আগেও, 2025 সালের জুন মাসে বরেলিতে আটক পাচারকারীদের সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছিল ৷ তদন্তকারীদের মতে, ঝাড়খণ্ড থেকে আফিম ও ‘ডোডা’ (পোস্ত গাছের শুকনো অংশ) প্রথমে বরেলিতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে তা সমগ্র উত্তর ভারতে সরবরাহ করা হয় ৷
গ্রেফতারির ঘটনার পর, পলামুর তৎকালীন পুলিশ সুপার (এসপি) রেশমা রামেশন জানান, এনডিপিএস (NDPS) আইনের অধীনে চারটি বড় মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷
তিনি বলেন, “জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, লোকজন পোস্ত গাছের খোসা বা অংশবিশেষ শুকিয়ে ও সংরক্ষণ করে এবং পরে তা উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা ও পঞ্জাবে নিয়ে যায় ৷ সেখানে এগুলো গুঁড়ো করে ঘরোয়া ব্যবহারের পাশাপাশি জাতীয় সড়কের ধাবা ও চায়ের দোকানে বিক্রির জন্য পাঠানো হয় ৷ ঝাড়খণ্ডে এটি প্রতি কেজি 1 হাজার 500 টাকায় কেনা হয় এবং (গুঁড়ো করার পর) উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা ও পঞ্জাবে প্রতি কেজি 7 হাজার থেকে 8 হাজার টাকায় বিক্রি করা হয় ৷”
‘ডোডা’ কীভাবে তৈরি করা হয় এবং লাভজনক কেন
‘ডোডা’ পোস্ত গাছ (পাপাভার সোমনিফেরাম) থেকে পাওয়া যায় ৷ পোস্ত গাছের ফলের গা কেটে কাঁচা আফিম সংগ্রহ করা হয় ৷ আফিম সংগ্রহের পর, গাছের শুকনো ফল ও অবশিষ্ট অংশ প্রক্রিয়াজাত করে ‘পোস্ত হাস্ক’ বা খোসা তৈরি করা হয়, যা স্থানীয়ভাবে ‘ডোডা’ নামে পরিচিত ৷
এই গাছের প্রতিটি অংশেরই বাণিজ্যিক মূল্য রয়েছে ৷ এর আঠা বা ল্যাটেক্স থেকে আফিম পাওয়া যায়, শুকনো ফল ও গাছের অবশিষ্ট অংশ থেকে ‘ডোডা’ পাওয়া যায় এবং ফলের গা থেকে পোস্তদানা সংগ্রহ করা হয় ৷
এই ব্যবসাটি একটি ঋতুভিত্তিক চক্র মেনে চলে ৷ ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে কাঁচা আফিম সংগ্রহ করা হয় এবং এরপর মার্চ ও এপ্রিল মাসে শুকনো গাছ থেকে ‘ডোডা’ প্রস্তুত করা হয় ৷ চোরাকারবারিরা এই পণ্যটি মজুত করে ক্রেতার জন্য অপেক্ষা করে ৷
যারা এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, তারা মনে করে, এই ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক ৷ কারণ ঝাড়খণ্ডে স্থানীয়ভাবে ‘ডোডা’ প্রতি কেজি 1,400-1,500 টাকায় কেনা হলেও উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে তা প্রতি কেজি 7-9 হাজার টাকায় বিক্রি হয় ৷
আফিমের তুলনায় মরফিনের পরিমাণ কম, তবে আসক্তির ঝুঁকি থেকেই যায়
কাঁচা আফিমে 10-12 শতাংশ মরফিন থাকে ৷ অন্যদিকে, ‘ডোডা’-তে 0.2 থেকে 1.5 শতাংশ মরফিন থাকে ৷ যদি গাছ থেকে আগেই আফিম সংগ্রহ করা হয়ে থাকে, তবে মরফিনের পরিমাণ কমে 0.2-0.5 শতাংশে নেমে আসে; অন্যদিকে, যেসব গাছে কোনও আঁচড় কাটা হয়নি বা আফিম সংগ্রহ করা হয়নি, সেগুলিতে মরফিনের পরিমাণ 1.5 শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, মরফিন ও কোডিনের উপস্থিতির কারণে ‘ডোডা’ একটি সস্তা নেশাজাতীয় পদার্থে পরিণত হয়েছে, যা ধীরে ধীরে আসক্তির দিকে ঠেলে দিতে পারে ৷
ব্যবহারকারীদের মধ্যে অন্যতম দূরপাল্লার গাড়িচালকরা
দূরপাল্লার কয়েকজন গাড়িচালক তদন্তকারীদের জানিয়েছেন, দীর্ঘ যাত্রাপথে ক্লান্তি দূর করতে ‘ডোডা’ মেশানো চা তাঁদের সাহায্য় করে ৷
পাঞ্জাবের এক গাড়িচালক সুরেন্দ্র বলেন, “মাঝে মাঝে দীর্ঘ যাত্রাপথে বিশেষ কোনও জায়গার চা দারুণ তৃপ্তি দেয় ৷ ডোডা মেশানো চা পান করলে শরীর সতেজ ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে ৷”
চিকিৎসকদের সতর্কবার্তা: একটি বিপজ্জনক প্রবণতা
'ডোডা'র (পোস্তদানা বা আফিম গাছের অংশবিশেষ) ক্রমবর্ধমান নেশা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পলামুর সিভিল সার্জন ডা. অনিল কুমার শ্রীবাস্তব ৷ তিনি বলেন, "চা বা মশলা হিসেবে ডোডা খাওয়া করা অত্যন্ত বিপজ্জনক ৷ এটি স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে এবং মানসিক সুস্থতাকে ব্যাহত করে ৷ একবার আসক্ত হয়ে পড়লে এই অভ্যাস ত্যাগ করা খুব কঠিন ৷ এটি ব্যক্তির কর্মক্ষমতার উপরও প্রভাব ফেলে ৷ কেউ যদি ডোডা-মিশ্রিত চা পান করেন, তবে ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে এর প্রতি তীব্র আসক্তি তৈরি হতে থাকে ৷"
চিকিৎসকরা সতর্ক করেছেন, দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারের ফলে আসক্তি তৈরি হতে পারে এবং লিভার ও কিডনি-সহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে ৷ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর অপব্যবহার রোধে সচেতনতামূলক প্রচার এবং রাস্তার ধারের খাবারের দোকানগুলিতে নিয়মিত পরিদর্শন অত্যন্ত জরুরি ৷
বৈধ ও অবৈধ আফিম চাষ
ভারত সরকার মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশের নির্দিষ্ট কিছু জেলায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত আফিম চাষের অনুমতি দেয় ৷ উৎপাদিত ফসল কেন্দ্রীয় সরকার সংগ্রহ করে এবং তা থেকে মরফিন ও কোডিনের মতো ওষুধ তৈরি করা হয় ৷
তবে ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা এবং ছত্তিশগড়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবৈধ আফিম চাষ মাদক কারবারে ইন্ধন জোগায় ৷ পুলিশের মতে, উৎপাদিত সমস্ত ফসল শেষ পর্যন্ত আন্তঃরাজ্য পাচারকারীদের হাতে গিয়ে পৌঁছায় ৷
1 হাজার 600 একরেরও বেশি ফসল ধ্বংস ও কোটি কোটি টাকার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত
গত দু'বছরে পুলিশ পলামু, গাড়ওয়া এবং লাতেহার জেলায় জোরদার অভিযান চালিয়েছে ৷ 2024-25 এবং 2025-26 সালে পলামুতে 800 একরেরও বেশি জমিতে হওয়া অবৈধ আফিম চাষ ধ্বংস করা হয়েছে ৷ লাতেহারে 2025-26 সালে আরও 800 একর জমির ফসল উপড়ে ফেলা হয়েছে ৷
2025 সালের মার্চ মাসে পালামু পুলিশ 566 কেজি ডোডার একটি বিশাল চালান বাজেয়াপ্ত করে, যার বাজারমূল্য কয়েক কোটি টাকা ৷ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কঠোর নজরদারি এবং সচেতনতামূলক প্রচারের ফলে চিরাচরিত আফিম উৎপাদনকারী এলাকাগুলিতে অবৈধ চাষের পরিমাণ কমেছে ৷
যোগাযোগ ব্যবস্থা পাচারকারীদের সাহায্য করছে
পুলিশের মতে, উত্তরভারতের সঙ্গে উন্নত সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা অবৈধ ব্যবসায়ীদের কাজ সহজ করে দিচ্ছে ৷ এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ট্রেন চলাচল বিহার ও উত্তরপ্রদেশের দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে ৷ এছাড়া জিটি রোড ধরে যাওয়ার ফলে পাচারকারীদের জন্য সুবিধাজনক পথ তৈরি করে দিয়েছে ৷ সম্প্রতি হরিয়ানা, পঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে ব্যক্তিগত গাড়িতে আফিম ও ডোডা সংগ্রহ করতে আসা বেশ কয়েকজন পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
অভিযান ও তদন্তের জানা গিয়েছে, স্থানীয় অপরাধী এবং রাজ্যের বাইরের নেটওয়ার্ক— উভয়েরই এই পাচারে জড়িত থাকার বিষয়টি উঠে এসেছে ৷
এনডিপিএস আইনে ছাড় পাওয়ার সুযোগ সীমিত
নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্টেন্সেস (এনডিপিএস) আইন, 1985-র আওতায়, 50 কেজির বেশি পপি-হাস্ক (পোস্তদানা-বিহীন পোস্ত গাছ) বা 2.5 কেজির বেশি অপরিশোধিত আফিম সংক্রান্ত অপরাধ 'বাণিজ্যিক পরিমাণ'-এর আওতাভুক্ত হিসেবে গণ্য করা হয় ৷
এই ধরনের মামলায় কঠোর আইনি বিধান প্রযোজ্য এবং নিম্ন আদালত থেকে জামিন পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে ৷ এই আইনের আওতায় মাদকদ্রব্যের চাষ, নিজের কাছে রাখা (দখল), কেনা, বেচা এবং পরিবহণের মতো বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ৷
ধারাবাহিক অভিযানে পুলিশ অঙ্গীকারবদ্ধ
পলামু রেঞ্জের ডিআইজি কিশোর কৌশল জানিয়েছেন, অবৈধ আফিম চাষের হার কমেছে ৷ তিনি বলেন, "তবে তদন্তে স্থানীয় ও বহিরাগতদের সমন্বয়ে গঠিত একটি চক্রের (নেটওয়ার্ক) সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ৷ রাজ্যের বাইরের ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততার বিষয়টিও সামনে এসেছে এবং আইনি পদক্ষেপের পাশাপাশি তদন্তও অব্যাহত রয়েছে ৷ আফিম বা পপি-হাস্কের যেকোনও ধরনের ব্যবহার বেআইনি ৷ পুলিশ সব কার্যকলাপের উপর নজর রাখছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷" পুলিশ আশ্বস্ত করেছে, সন্দেহজনক এলাকাগুলিতে নিয়মিত জরিপ চালানো হচ্ছে এবং আন্তঃরাজ্য মাদক চক্রটিকে নির্মূল করতে কঠোর নজরদারি বজায় রাখা হবে ৷