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মাদকের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই: অনলাইনে টার্গেট তরুণরা, কেরলে 4.20 PM মাদক পার্টির রমরমা

কেরলে গোপনে 4.20 PM মাদক পার্টির বাড়বাড়ন্ত এবং এমডিএমএ-র বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ হচ্ছে ৷ মাদক কারবারিরা অনলাইনে তরুণদের টার্গেট করছে ৷ রিপোর্ট সিএস সিদ্ধার্থনের ৷

drug trafficking Kerala
কেরলে মাদক আসক্তি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 25, 2026 at 7:58 PM IST

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চিরাচরিত গাঁজার নেশা থেকে সরে আসছে কেরল ৷ বদলে জায়গা করে নিয়েছে এমডিএমএ-র মতো সিন্থেটিক মাদক, যা সাধারণত 'পার্টি ড্রাগ' নামে পরিচিত ৷ রাজ্যের তরুণদের একাংশের মধ্যে গোপনে '4.20 PM' মাদক ব্যবহার রাজ্যের মাদক প্রতিরোধকারী সংস্থাগুলির কাছে একটি বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে, মাদক বিরোধী তদন্তের সঙ্গে যুক্ত কর্তারা মনে করেন, বর্তমানে সমস্যাটি নিয়ে যা অনুমান করা হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক বড় ৷

সরকারি আধিকারিকদের আরও বক্তব্য, যেভাবে ভারতের বাইরে অন্য কয়েকটি দেশে এই মাদক একটি বিশাল মাদকে আসক্ত গোষ্ঠী তৈরি করেছে, সেইভাবে এখানে তরুণদের মধ্যে এই আসক্তি ছড়িয়ে পড়ছে ৷ এবং এই আসক্তি বিনোদনমূলক মাদক সেবনের সঙ্গে যুক্ত ৷

4.20 PM Drug Party in Kerala
4.20 PM মাদক পার্টির বাড়বাড়ন্ত (ইটিভি ভারত)

এই আসক্তির জন্য সোশাল মিডিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে দায়ী করছে কর্তৃপক্ষ, যা পাচারকারীদের নেটওয়ার্ক তৈরি করতে এবং তরুণদের নিয়োগ করতে সাহায্য করে ৷ অনলাইন গ্রুপগুলিতে '4.20'-এর মতো সাংকেতিক উল্লেখ ক্রমশই বেশি দেখা যাচ্ছে ৷ গোয়েন্দা রিপোর্ট জানিয়েছে, এই আসক্তির মোকাবিলায় পুলিশ, আবগারি বিভাগ এবং মাদক প্রতিরোধকারী সেলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে ৷ বিশেষত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস, রিসর্ট এবং স্বল্পমেয়াদি ভাড়া বাড়িগুলির আশেপাশে এই সমন্বয় বেশি দেখা গিয়েছে । আধিকারিকদের আশঙ্কা, সিন্থেটিক ড্রাগ কার্যক্ষমতা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়, এই ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়ায় শিক্ষার্থীরা মধ্যে এর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ইন্ধন জোগাচ্ছে ৷

এই পুরো অভিযানটি আন্তঃরাজ্য করিডোর, আকাশপথ এবং সমুদ্র পথের মাধ্যমে পরিচালিত বৃহত্তর পাচার নেটওয়ার্কগুলিকেও সামনে এনেছে ৷ তদন্তকারী সংস্থাগুলি মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান প্রসারিত করেছে ৷ ‘ভারত এগেইনস্ট ড্রাগস’- দেশব্যাপী এই মাদক বিরোধী লড়াইয়ে কেরলের ক্রমবর্ধমান সিন্থেটিক ড্রাগের চ্যালেঞ্জ গুরুত্বপূর্ণ ৷

Police and Excise Dept against Narcotics
মাদক ব্যবসা ও সেবন প্রতিরোধে পুলিশ ও আবগারি দফতরের জাল (ইটিভি ভারত)

নজরদারিতে ‘4.20’ গ্রুপ

যাঁরা এই বিষয়ে অবগত নন, তাঁদের জন্য কর্তৃপক্ষের সতর্কবার্তা : যদি বন্ধু বা পরিচিতদের সোশাল মিডিয়া প্রোফাইলে ‘4.20’ গ্রুপটি দেখা যায়, তবে এই ফাঁদে পা দেবেন না ৷ কারণ এই কোডটি সাধারণত মাদক-সম্পর্কিত নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত ৷

কেরলের কিছু অংশে গোপনে '4.20 PM' পার্টি নামে পরিচিত মাদকের জমায়েত বেড়ে চলেছে ৷ এরপর পুলিশ ও আবগারি দফতরের কর্তাদেরও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে ৷ গোয়েন্দা তথ্যে আরও জানা গিয়েছে, এই ধরনের কিছু কার্যকলাপ কলেজ ক্যাম্পাস, ছাত্রাবাস এবং আইটি সেক্টরের কাছাকাছি চলছে । আবগারি বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তারা ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, কেরলে মাদক সেবনের ধরন গাঁজা থেকে সিন্থেটিক নারকোটিক্সের দিকে পরিবর্তিত হচ্ছে ৷

বিদেশি ধারার স্থানীয় প্রভাব

মনে করা হয়, ‘4.20’ সংস্কৃতির শিকড় কয়েক দশক আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় শুরু হয়েছিল ৷ সেখানে এই শব্দটি গাঁজার নেশার সঙ্গে যুক্ত ৷ তদন্তকারীরা বলছেন, মাদক সেবন এখানে সংগঠিত একটি সমাবেশে পরিণত হয়েছে ৷ যেখানে অংশগ্রহণকারীরা প্রায়শ পূর্বনির্ধারিত সময়ে জমায়েত করে দলবদ্ধভাবে মাদক সেবন করে থাকে ৷

Kerala narcotics cases
কেরলে নথিভুক্ত হওয়া মাদক মামলা (ইটিভি ভারত)

পুলিশ সম্প্রতি সোশাল মিডিয়া-ভিত্তিক এমন কয়েকটি গোষ্ঠীর সন্ধান পেয়েছে, যারা কেরলের যুবকদের এই সংস্কৃতিতে উৎসাহিত করছিল বলে অভিযোগ ৷ প্রাথমিক তদন্তে দেখা গিয়েছে, রাজ্যের দক্ষিণের জেলাগুলির নির্দিষ্ট কিছু মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত হোস্টেলগুলিতে এই ধরনের নেটওয়ার্ক সক্রিয় ছিল ৷ কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ না করেই বেশ কয়েকটি ঘটনায় হস্তক্ষেপ করেছে ৷

তিরুবনন্তপুরমের একটি হোস্টেলের দায়িত্বে থাকা একজন সিনিয়র ডাক্তার জানিয়েছেন, ভোরের দিকে সন্দেহজনক মাদক সেবনের ঘটনা একাধিক বার ঘটেছে ৷ এরপর পুলিশকে সতর্ক করা হয়েছিল ৷ তিনি বলেন, "সিন্থেটিক মাদক মেডিক্যাল ইন্টার্নশিপ-সহ কঠিন পড়াশোনার মনোযোগ এবং কর্মক্ষমতা বাড়াতে পারে- এই বিভ্রান্তিকর দাবিতে কয়েকজন ছাত্র প্রভাবিত হয়েছিল ৷" তদন্তকারীরা এমন কয়েকটি স্থানও চিহ্নিত করেছেন, যেখানে ছাত্ররা লোকচক্ষুর আড়ালে ব্যক্তিগত পার্টির আয়োজন করতে হোমস্টে ও রিসর্ট ভাড়া করত ৷

গাঁজার বদলে কৃত্রিম মাদকের ব্যবহার

প্রশাসনিক কর্তারা মনে করেন, সহজে লুকানো যায়, দ্রুত নেশা হয় এবং পাচারকারীদের জন্য লাভের পরিমাণ বেশি হওয়ায় তরুণদের মধ্যে কৃত্রিম মাদক জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ৷

উদাহরণস্বরূপ, এমডিএমএ (MDMA), যা এক্সট্যাসি, মেথ এবং মলি নামেও পরিচিত, কেরলে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত কৃত্রিম মাদকগুলির মধ্যে একটি ৷ ক্রিস্টাল, পিল, পাউডার এবং তরল আকারে পাওয়া এই মাদক দ্রব্যটি বিনোদনমূলক বা পার্টি ড্রাগ হিসাবে বিক্রি হয় ৷ কর্তৃপক্ষ জানায়, বেশিরভাগ চালানই বিদেশি উৎস থেকে আসে অথবা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মধ্য দিয়ে কেরলে পৌঁছয় ৷

আবগারি দফতরের কর্তারা জানিয়েছেন, বর্তমানে কেরলে 10 গ্রাম এমডিএমএ-র দাম অন্তত তিন হাজার টাকা ৷ এমডিএমএ অ্যাডাম, বিনস, বিস্কুট, পিস, এক্স, গো, হাগ, লাভার্স স্পিড, ক্রিস্টাল, গ্লাস, শার্ড, ব্লু, আইস এবং স্পিড-এর মতো নামেও পরিচিত ৷ এমডিএমএ-র নেশা 12-16 ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয় ৷

সব্জি ও ফুলের মতো হাইড্রোপনিক গাঁজাও এখন সহজলভ্য হয়ে উঠেছে ৷ এটি ল্যাবরেটরিতে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে এর চাষ করা হয় ৷ তদন্তকারী সংস্থাগুলি খেয়াল করেছে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যেভাবে এই ধরনের মাদক চালান ঘন ঘন শনাক্ত করা হচ্ছে, আগে তা হত না ৷

সরকারি আধিকারিকদের মতে, হাইড্রোপনিক গাঁজা থাইল্যান্ড থেকে আসে এবং মাদকের বাজারে অত্যন্ত উচ্চদামে বিক্রি হয় ৷ পাচারকারী নেটওয়ার্কের কাছে এই মাদক আকর্ষণীয় ৷

স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা সতর্ক করেছেন, এমডিএমএ (MDMA) অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ এটি স্নায়ুতন্ত্রকে অতিরিক্ত উদ্দীপ্ত করে তোলে ৷ এই মাদক সেবনের ফলে শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া এবং দীর্ঘ সময়ে নেশায় আচ্ছন্ন থাকার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে ৷

দীর্ঘদিন ধরে এই মাদক সেবনের ফলে হৃদযন্ত্র ও রক্তনালী সংক্রান্ত জটিলতা, কিডনির ক্ষতি, উদ্বেগজনিত ব্যাধি, বিষণ্ণতা, সহিংস আচরণ এবং আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দিতে পারে ৷ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা 'মেথ মাউথ' (meth mouth) নামক একটি অবস্থার বিষয়ে সতর্ক করেছেন ৷ মেথামফেটামিন-যুক্ত মাদক সেবনের ফলে দাঁতের মারাত্মক ক্ষতি বা ক্ষয় হয়ে এই পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷

তরুণদের ভুল বুঝিয়ে বিশ্বাস করানো হচ্ছে কৃত্রিম বা সিন্থেটিক মাদকগুলি ক্ষতিকর নয় এবং শুধু বিনোদনের একটি মাধ্যম ৷ কিন্তু তারা জানে না এই পদার্থগুলি দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি করতে পারে— সতর্ক করছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ৷

সামুদ্রিক পথ ও আন্তঃরাজ্য করিডোর

তদন্তকারী সংস্থাগুলির দাবি, স্থলপথে চিরাচরিত রাস্তাগুলিতে তল্লাশি বা নজরদারি কঠোর হওয়ার কারণে পাচারকারীরা এখন মাদকের চালান পরিবহণের জন্য সমুদ্রপথে যাতায়াত বাড়াচ্ছে ৷

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার পর্যালোচনা অনুযায়ী, মাদক পাচারের জন্য কেরল উপকূলের আন্তর্জাতিক নৌপথগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ তদন্তকারীরা কোচি ও কোঝিকোড় অঞ্চলকে গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট পয়েন্ট বা সংযোগস্থল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ৷ কারণ বন্দর, বিমানবন্দর ও আন্তঃরাজ্য জাতীয় সড়কের মাধ্যমে এগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত ৷

তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের মতো প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে কেরলের সংযোগকারী 'মালাবার করিডোর'-এর উপর কড়া নজর রাখা হয় ৷ চোরাচালান চক্রের জন্য এই পথটি কৌশলগতভাবে সুবিধাজনক ৷

ডার্ক ওয়েবে অর্ডার ও ক্রিপ্টোকারেন্সিতে দাম মেটানো

সরকারি কর্তারা জানিয়েছেন, বর্তমানে কয়েকটি পাচারকারী চক্র এনক্রিপ্টেড মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম ও ডার্ক ওয়েবের মাধ্যমে কাজকর্ম চালাচ্ছে ৷ ফলে ক্রেতারা অনলাইনে অর্ডার দিতে পারছেন ৷

অনেক ক্ষেত্রে ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ করা হয় ৷ তাই লেনদেনের উৎস বা গতিপথ শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে ৷ তদন্তকারীরা এমন কিছু ঘটনারও সন্ধান পেয়েছেন, যেখানে পাচারকারীরা ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচতে ভুয়ো রেজিস্ট্রেশন প্লেটের বাইক ব্যবহার করেছে এবং তরুণ দম্পতির ছদ্মবেশ ধারণ করেছে ৷

এই নতুন কৌশলগুলি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাজকর্মকে জটিল করে তুলেছে এবং তাদের সাইবার-নজরদারি ও গোয়েন্দা-নির্ভর অভিযানের সক্ষমতা বাড়াতে বাধ্য করেছে ৷

মাদক সংক্রান্ত মামলার বাড়বাড়ন্ত

গত এক দশকে কেরলে মাদক সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে ৷ সংসদে উপস্থাপিত সরকারি তথ্যে দেখা গিয়েছে, রাজ্যটিতে 85 হাজারেরও বেশি মাদক সংক্রান্ত মামলা নথিভুক্ত হয়েছে, যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ ৷

আবগারি কমিশনার জে কিশোর কুমার 'ইটিভি ভারত'-কে বলেছেন, মামলার এই বৃদ্ধি কেবল অভিযোগ বা রিপোর্টিং বৃদ্ধির ফল নয়, বরং জোরদার আইন প্রয়োগ এবং উন্নত শনাক্তকরণ ব্যবস্থার প্রতিফলন ৷ তিনি আরও বলেন, "অন্য রাজ্য থেকে মাদকের অনুপ্রবেশ রোধ করতে এবং আন্তর্জাতিক পাচারকারী চক্রের সঙ্গে যুক্ত নেটওয়ার্কগুলি ভেঙে দিতে তল্লাশি ও নজরদারি জোরদার করা হয়েছে ৷"

সংগঠিত মাদক সরবরাহ ব্যবস্থা এবং এগুলোর সঙ্গে জড়িত বিদেশি সংযোগগুলির বিষয়ে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে ৷

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