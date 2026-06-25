মাদকের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই: অনলাইনে টার্গেট তরুণরা, কেরলে 4.20 PM মাদক পার্টির রমরমা
কেরলে গোপনে 4.20 PM মাদক পার্টির বাড়বাড়ন্ত এবং এমডিএমএ-র বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ হচ্ছে ৷ মাদক কারবারিরা অনলাইনে তরুণদের টার্গেট করছে ৷ রিপোর্ট সিএস সিদ্ধার্থনের ৷
Published : June 25, 2026 at 7:58 PM IST
চিরাচরিত গাঁজার নেশা থেকে সরে আসছে কেরল ৷ বদলে জায়গা করে নিয়েছে এমডিএমএ-র মতো সিন্থেটিক মাদক, যা সাধারণত 'পার্টি ড্রাগ' নামে পরিচিত ৷ রাজ্যের তরুণদের একাংশের মধ্যে গোপনে '4.20 PM' মাদক ব্যবহার রাজ্যের মাদক প্রতিরোধকারী সংস্থাগুলির কাছে একটি বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে, মাদক বিরোধী তদন্তের সঙ্গে যুক্ত কর্তারা মনে করেন, বর্তমানে সমস্যাটি নিয়ে যা অনুমান করা হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক বড় ৷
সরকারি আধিকারিকদের আরও বক্তব্য, যেভাবে ভারতের বাইরে অন্য কয়েকটি দেশে এই মাদক একটি বিশাল মাদকে আসক্ত গোষ্ঠী তৈরি করেছে, সেইভাবে এখানে তরুণদের মধ্যে এই আসক্তি ছড়িয়ে পড়ছে ৷ এবং এই আসক্তি বিনোদনমূলক মাদক সেবনের সঙ্গে যুক্ত ৷
এই আসক্তির জন্য সোশাল মিডিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে দায়ী করছে কর্তৃপক্ষ, যা পাচারকারীদের নেটওয়ার্ক তৈরি করতে এবং তরুণদের নিয়োগ করতে সাহায্য করে ৷ অনলাইন গ্রুপগুলিতে '4.20'-এর মতো সাংকেতিক উল্লেখ ক্রমশই বেশি দেখা যাচ্ছে ৷ গোয়েন্দা রিপোর্ট জানিয়েছে, এই আসক্তির মোকাবিলায় পুলিশ, আবগারি বিভাগ এবং মাদক প্রতিরোধকারী সেলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে ৷ বিশেষত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস, রিসর্ট এবং স্বল্পমেয়াদি ভাড়া বাড়িগুলির আশেপাশে এই সমন্বয় বেশি দেখা গিয়েছে । আধিকারিকদের আশঙ্কা, সিন্থেটিক ড্রাগ কার্যক্ষমতা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়, এই ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়ায় শিক্ষার্থীরা মধ্যে এর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ইন্ধন জোগাচ্ছে ৷
এই পুরো অভিযানটি আন্তঃরাজ্য করিডোর, আকাশপথ এবং সমুদ্র পথের মাধ্যমে পরিচালিত বৃহত্তর পাচার নেটওয়ার্কগুলিকেও সামনে এনেছে ৷ তদন্তকারী সংস্থাগুলি মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান প্রসারিত করেছে ৷ ‘ভারত এগেইনস্ট ড্রাগস’- দেশব্যাপী এই মাদক বিরোধী লড়াইয়ে কেরলের ক্রমবর্ধমান সিন্থেটিক ড্রাগের চ্যালেঞ্জ গুরুত্বপূর্ণ ৷
নজরদারিতে ‘4.20’ গ্রুপ
যাঁরা এই বিষয়ে অবগত নন, তাঁদের জন্য কর্তৃপক্ষের সতর্কবার্তা : যদি বন্ধু বা পরিচিতদের সোশাল মিডিয়া প্রোফাইলে ‘4.20’ গ্রুপটি দেখা যায়, তবে এই ফাঁদে পা দেবেন না ৷ কারণ এই কোডটি সাধারণত মাদক-সম্পর্কিত নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত ৷
কেরলের কিছু অংশে গোপনে '4.20 PM' পার্টি নামে পরিচিত মাদকের জমায়েত বেড়ে চলেছে ৷ এরপর পুলিশ ও আবগারি দফতরের কর্তাদেরও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে ৷ গোয়েন্দা তথ্যে আরও জানা গিয়েছে, এই ধরনের কিছু কার্যকলাপ কলেজ ক্যাম্পাস, ছাত্রাবাস এবং আইটি সেক্টরের কাছাকাছি চলছে । আবগারি বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তারা ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, কেরলে মাদক সেবনের ধরন গাঁজা থেকে সিন্থেটিক নারকোটিক্সের দিকে পরিবর্তিত হচ্ছে ৷
বিদেশি ধারার স্থানীয় প্রভাব
মনে করা হয়, ‘4.20’ সংস্কৃতির শিকড় কয়েক দশক আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় শুরু হয়েছিল ৷ সেখানে এই শব্দটি গাঁজার নেশার সঙ্গে যুক্ত ৷ তদন্তকারীরা বলছেন, মাদক সেবন এখানে সংগঠিত একটি সমাবেশে পরিণত হয়েছে ৷ যেখানে অংশগ্রহণকারীরা প্রায়শ পূর্বনির্ধারিত সময়ে জমায়েত করে দলবদ্ধভাবে মাদক সেবন করে থাকে ৷
পুলিশ সম্প্রতি সোশাল মিডিয়া-ভিত্তিক এমন কয়েকটি গোষ্ঠীর সন্ধান পেয়েছে, যারা কেরলের যুবকদের এই সংস্কৃতিতে উৎসাহিত করছিল বলে অভিযোগ ৷ প্রাথমিক তদন্তে দেখা গিয়েছে, রাজ্যের দক্ষিণের জেলাগুলির নির্দিষ্ট কিছু মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত হোস্টেলগুলিতে এই ধরনের নেটওয়ার্ক সক্রিয় ছিল ৷ কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ না করেই বেশ কয়েকটি ঘটনায় হস্তক্ষেপ করেছে ৷
তিরুবনন্তপুরমের একটি হোস্টেলের দায়িত্বে থাকা একজন সিনিয়র ডাক্তার জানিয়েছেন, ভোরের দিকে সন্দেহজনক মাদক সেবনের ঘটনা একাধিক বার ঘটেছে ৷ এরপর পুলিশকে সতর্ক করা হয়েছিল ৷ তিনি বলেন, "সিন্থেটিক মাদক মেডিক্যাল ইন্টার্নশিপ-সহ কঠিন পড়াশোনার মনোযোগ এবং কর্মক্ষমতা বাড়াতে পারে- এই বিভ্রান্তিকর দাবিতে কয়েকজন ছাত্র প্রভাবিত হয়েছিল ৷" তদন্তকারীরা এমন কয়েকটি স্থানও চিহ্নিত করেছেন, যেখানে ছাত্ররা লোকচক্ষুর আড়ালে ব্যক্তিগত পার্টির আয়োজন করতে হোমস্টে ও রিসর্ট ভাড়া করত ৷
গাঁজার বদলে কৃত্রিম মাদকের ব্যবহার
প্রশাসনিক কর্তারা মনে করেন, সহজে লুকানো যায়, দ্রুত নেশা হয় এবং পাচারকারীদের জন্য লাভের পরিমাণ বেশি হওয়ায় তরুণদের মধ্যে কৃত্রিম মাদক জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ৷
উদাহরণস্বরূপ, এমডিএমএ (MDMA), যা এক্সট্যাসি, মেথ এবং মলি নামেও পরিচিত, কেরলে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত কৃত্রিম মাদকগুলির মধ্যে একটি ৷ ক্রিস্টাল, পিল, পাউডার এবং তরল আকারে পাওয়া এই মাদক দ্রব্যটি বিনোদনমূলক বা পার্টি ড্রাগ হিসাবে বিক্রি হয় ৷ কর্তৃপক্ষ জানায়, বেশিরভাগ চালানই বিদেশি উৎস থেকে আসে অথবা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মধ্য দিয়ে কেরলে পৌঁছয় ৷
আবগারি দফতরের কর্তারা জানিয়েছেন, বর্তমানে কেরলে 10 গ্রাম এমডিএমএ-র দাম অন্তত তিন হাজার টাকা ৷ এমডিএমএ অ্যাডাম, বিনস, বিস্কুট, পিস, এক্স, গো, হাগ, লাভার্স স্পিড, ক্রিস্টাল, গ্লাস, শার্ড, ব্লু, আইস এবং স্পিড-এর মতো নামেও পরিচিত ৷ এমডিএমএ-র নেশা 12-16 ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয় ৷
সব্জি ও ফুলের মতো হাইড্রোপনিক গাঁজাও এখন সহজলভ্য হয়ে উঠেছে ৷ এটি ল্যাবরেটরিতে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে এর চাষ করা হয় ৷ তদন্তকারী সংস্থাগুলি খেয়াল করেছে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যেভাবে এই ধরনের মাদক চালান ঘন ঘন শনাক্ত করা হচ্ছে, আগে তা হত না ৷
সরকারি আধিকারিকদের মতে, হাইড্রোপনিক গাঁজা থাইল্যান্ড থেকে আসে এবং মাদকের বাজারে অত্যন্ত উচ্চদামে বিক্রি হয় ৷ পাচারকারী নেটওয়ার্কের কাছে এই মাদক আকর্ষণীয় ৷
স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা সতর্ক করেছেন, এমডিএমএ (MDMA) অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ এটি স্নায়ুতন্ত্রকে অতিরিক্ত উদ্দীপ্ত করে তোলে ৷ এই মাদক সেবনের ফলে শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া এবং দীর্ঘ সময়ে নেশায় আচ্ছন্ন থাকার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে ৷
দীর্ঘদিন ধরে এই মাদক সেবনের ফলে হৃদযন্ত্র ও রক্তনালী সংক্রান্ত জটিলতা, কিডনির ক্ষতি, উদ্বেগজনিত ব্যাধি, বিষণ্ণতা, সহিংস আচরণ এবং আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দিতে পারে ৷ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা 'মেথ মাউথ' (meth mouth) নামক একটি অবস্থার বিষয়ে সতর্ক করেছেন ৷ মেথামফেটামিন-যুক্ত মাদক সেবনের ফলে দাঁতের মারাত্মক ক্ষতি বা ক্ষয় হয়ে এই পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷
তরুণদের ভুল বুঝিয়ে বিশ্বাস করানো হচ্ছে কৃত্রিম বা সিন্থেটিক মাদকগুলি ক্ষতিকর নয় এবং শুধু বিনোদনের একটি মাধ্যম ৷ কিন্তু তারা জানে না এই পদার্থগুলি দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি করতে পারে— সতর্ক করছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ৷
সামুদ্রিক পথ ও আন্তঃরাজ্য করিডোর
তদন্তকারী সংস্থাগুলির দাবি, স্থলপথে চিরাচরিত রাস্তাগুলিতে তল্লাশি বা নজরদারি কঠোর হওয়ার কারণে পাচারকারীরা এখন মাদকের চালান পরিবহণের জন্য সমুদ্রপথে যাতায়াত বাড়াচ্ছে ৷
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার পর্যালোচনা অনুযায়ী, মাদক পাচারের জন্য কেরল উপকূলের আন্তর্জাতিক নৌপথগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ তদন্তকারীরা কোচি ও কোঝিকোড় অঞ্চলকে গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট পয়েন্ট বা সংযোগস্থল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ৷ কারণ বন্দর, বিমানবন্দর ও আন্তঃরাজ্য জাতীয় সড়কের মাধ্যমে এগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত ৷
তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের মতো প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে কেরলের সংযোগকারী 'মালাবার করিডোর'-এর উপর কড়া নজর রাখা হয় ৷ চোরাচালান চক্রের জন্য এই পথটি কৌশলগতভাবে সুবিধাজনক ৷
ডার্ক ওয়েবে অর্ডার ও ক্রিপ্টোকারেন্সিতে দাম মেটানো
সরকারি কর্তারা জানিয়েছেন, বর্তমানে কয়েকটি পাচারকারী চক্র এনক্রিপ্টেড মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম ও ডার্ক ওয়েবের মাধ্যমে কাজকর্ম চালাচ্ছে ৷ ফলে ক্রেতারা অনলাইনে অর্ডার দিতে পারছেন ৷
অনেক ক্ষেত্রে ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ করা হয় ৷ তাই লেনদেনের উৎস বা গতিপথ শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে ৷ তদন্তকারীরা এমন কিছু ঘটনারও সন্ধান পেয়েছেন, যেখানে পাচারকারীরা ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচতে ভুয়ো রেজিস্ট্রেশন প্লেটের বাইক ব্যবহার করেছে এবং তরুণ দম্পতির ছদ্মবেশ ধারণ করেছে ৷
এই নতুন কৌশলগুলি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাজকর্মকে জটিল করে তুলেছে এবং তাদের সাইবার-নজরদারি ও গোয়েন্দা-নির্ভর অভিযানের সক্ষমতা বাড়াতে বাধ্য করেছে ৷
মাদক সংক্রান্ত মামলার বাড়বাড়ন্ত
গত এক দশকে কেরলে মাদক সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে ৷ সংসদে উপস্থাপিত সরকারি তথ্যে দেখা গিয়েছে, রাজ্যটিতে 85 হাজারেরও বেশি মাদক সংক্রান্ত মামলা নথিভুক্ত হয়েছে, যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ ৷
আবগারি কমিশনার জে কিশোর কুমার 'ইটিভি ভারত'-কে বলেছেন, মামলার এই বৃদ্ধি কেবল অভিযোগ বা রিপোর্টিং বৃদ্ধির ফল নয়, বরং জোরদার আইন প্রয়োগ এবং উন্নত শনাক্তকরণ ব্যবস্থার প্রতিফলন ৷ তিনি আরও বলেন, "অন্য রাজ্য থেকে মাদকের অনুপ্রবেশ রোধ করতে এবং আন্তর্জাতিক পাচারকারী চক্রের সঙ্গে যুক্ত নেটওয়ার্কগুলি ভেঙে দিতে তল্লাশি ও নজরদারি জোরদার করা হয়েছে ৷"
সংগঠিত মাদক সরবরাহ ব্যবস্থা এবং এগুলোর সঙ্গে জড়িত বিদেশি সংযোগগুলির বিষয়ে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে ৷