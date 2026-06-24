মাদকের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই: গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গলের সঙ্গে সংযোগ, মাদক পাচারের গুরুত্বপূর্ণ রুট উত্তর-পূর্ব ভারত

মাদকের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই: গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গলের সঙ্গে সংযোগ, মাদক পাচারের গুরুত্বপূর্ণ রুট উত্তর-পূর্ব ভারত
গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্ত নিয়ে দেশে মাদক ঢুকছে ৷ কী এই গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল ? রিপোর্ট ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি প্রণব কুমার দাসের ৷
Published : June 24, 2026 at 8:40 PM IST
অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একটি পরিসংখ্যান দিয়েছেন, যা চাঞ্চল্যকর ৷ গত পাঁচ বছরে রাজ্যে 2 হাজার 919 কোটি টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৷ এর সঙ্গে 23 হাজারেরও বেশি গ্রেফতার হয়েছে ৷ সম্প্রতি গুয়াহাটির কাছে হেরোইন ও আফিম উদ্ধারের ঘটনা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে ভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি আন্তর্জাতিক মাদক পাচারের জন্য ক্রমশ একটি গুরুত্বপূর্ণ করিডোর হয়ে উঠছে ৷
এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন মণিপুরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং ৷ মাদক পাচার নেটওয়ার্কগুলি ধীরে ধীরে মণিপুরের দিকে সরছে ৷ এই পরিসংখ্যানগুলি মায়ানমার সংলগ্ন ভারতের সংবেদনশীল সীমান্ত অঞ্চলগুলিকে নতুন করে নজরে এনেছে, যেখানে অবৈধ মাদক পাচারের শিকড় গভীরে ছড়িয়ে পড়েছে ৷
নিরাপত্তা সংস্থাগুলি জানিয়েছে, পাচারকারীরা দুর্গম পথ, অ-সুরক্ষিত সীমান্ত এবং মণিপুর ও মিজোরাম থেকে অসম ও তার বাইরে বিস্তৃত আন্তঃরাজ্য পরিবহণ করিডোরগুলির সুযোগ নেয় ৷ অন্যদিকে তদন্তকারীরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি-ভিত্তিক লেনদেনের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার নিয়েও উদ্বিগ্ন ৷
বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে মায়ানমার, লাওস এবং থাইল্যান্ডের কুখ্যাত গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল-এর পথগুলি যুক্ত ৷ এই কারণে বিশেষজ্ঞদের বার্তা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে আন্তর্জাতিক মাদকের একটি বৃহত্তর করিডোর হয়ে ওঠা থেকে রুখতে সীমান্ত নজরদারি আরও শক্তিশালী করা উচিত এবং সমন্বয়ের পদক্ষেপ অপরিহার্য ৷
2 হাজার 919 কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত, গ্রেফতার 23 হাজারেরও বেশি
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন, গত পাঁচ বছরে রাজ্যে 2 হাজার 919 কোটি টাকার মাদক ও সাইকোট্রপিক দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ প্রায় 2 হাজার 170 কোটি টাকার মাদক ধ্বংস করা হয়েছে ৷ মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত 23 হাজারেরও বেশি ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এনসিআরবি)-র দেওয়া তথ্য অনুসারে, শুধু 2025 সালেই নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস (এনডিপিএস) আইনের অধীনে 3 হাজার 13 টি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং 4 হাজার 453 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এই পরিসংখ্যান নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকে একটি উদ্বেগজনক পরিস্থিতির ইঙ্গিত দেয় ৷ যা স্পষ্ট দেখিয়ে দেয়, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল কীভাবে ক্রমবর্ধমানভাবে একটি প্রধান পাচার করিডোর হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ৷
গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল কী ?
মেকং ও রুয়াক নদীর কাছে যেখানে মায়ানমার, লাওস এবং থাইল্যান্ডের সাধারণ সীমান্ত রয়েছে, সেই জায়গাটিকে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল বলা হয় । কয়েক দশক ধরে বিশ্বে এই এলাকাটি অবৈধ আফিম এবং সিন্থেটিক ড্রাগ উৎপাদনের একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করেছে ৷
ভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির সঙ্গে মায়ানমারের দীর্ঘ এবং দুর্গম সীমান্ত রয়েছে ৷ এই সীমান্ত গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল থেকে পরিচালিত পাচারকারী নেটওয়ার্কগুলির জন্য বিপজ্জনক ৷ এই ট্রায়াঙ্গল থেকে পাচারকারীদের প্রধান প্রবেশ পথ মণিপুর এবং মিজোরাম ৷ অন্যদিকে নাগাল্যান্ড এবং অরুণাচল প্রদেশের সঙ্গেও মায়ানমারের সীমান্ত রয়েছে ৷
সরকারি আধিকারিকরা জানিয়েছেন, মায়ানমারের শান এবং কাচিন অঞ্চল থেকে হেরোইন এবং মেথামফেটামিন ট্যাবলেট এই রাস্তাগুলি দিয়ে ভারতে পাচার করা হয় ৷ তারপর অসম ও পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমে দেশের অন্যান্য অংশে পাঠানো হয় ৷ পাচারকারীরা সমুদ্রপথও ব্যবহার করে ৷
মাদক করিডোরের প্রসারণ নিয়ে উদ্বেগ
গত 14 মে গুয়াহাটির আমিনগাঁওয়ের কাছে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত হয় ৷ এই ঘটনায় মণিপুরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং সোশাল মিডিয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন ৷
আন্তর্জাতিক মাদক পাচারের রাস্তা হিসাবে মণিপুরকে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি ৷ গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল মাদক নেটওয়ার্কের প্রভাব রাজ্যের দিকে সরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সতর্ক করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি আফিম চাষ, বন-জঙ্গল কেটে ফেলা এবং পাচারকারী সিন্ডিকেটগুলির বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ৷
সাম্প্রতিক বাজেয়াপ্ত হওয়ার ঘটনা উদ্বেগ বাড়িয়েছে
28 মে অসমের বরপেটায় পুলিশ একটি ট্রাক থেকে 671.15 গ্রাম সন্দেহজনক হেরোইন এবং 22 হাজার ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে ৷ বাজেয়াপ্ত হওয়া সামগ্রীর আনুমানিক আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য 2.44 কোটি টাকা ৷ এর আগে, 23 মে, কোকরাঝাড় জেলার গোসাইগাঁও এলাকা থেকে 30 হাজার বোতল অবৈধ কোডিন সিরাপ বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ ৷
গত 14 মে গুয়াহাটির আমিনগাঁওয়ের কাছে মণিপুরের কাকচিন থেকে আসা একটি বাস আটক করে পুলিশ ৷ তল্লাশি চালিয়ে বাসের ভিতর থেকে হেরোইন ভর্তি 197টি সাবানের বাক্স এবং আট কিলোগ্রাম আফিম উদ্ধার করা হয় ৷ বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর মূল্য প্রায় 21 কোটি টাকা ৷
উত্তর-পূর্বের প্রধান চোরাচালানের রাস্তা
অসম পুলিশের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের মতে, মিজোরামের চাম্ফাই জেলা এবং মণিপুরের চুড়াচাঁদপুর জেলা এখন পাচারকারীদের গুরুত্বপূর্ণ করিডোর হয়ে উঠেছে ৷ তাঁরা বলছেন, নজরদারি এড়িয়ে যেতে পাহাড়ি এলাকা, ঘন জঙ্গল এবং দুর্গম সীমান্তের সুযোগ নিচ্ছে পাচারকারীরা ৷
মোরেহ-ইম্ফল করিডোর
ইটিভি ভারতকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মণিপুর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি কেইশম মেঘচন্দ্র সিং জানান, কীভাবে তেংনৌপাল জেলার ভারত-মায়ানমার সীমান্তে অবস্থিত মোরেহ ভারতে মাদক প্রবেশের একটি প্রধান প্রবেশদ্বার হয়ে উঠেছে ৷ তাঁর মতে, মণিপুর এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে পাচারের আগে মোরেহ হয়ে মাদক আনা হয় ৷
জঙ্গল ও পাহাড়ি পথ
ধারণা যে, নিরাপত্তা বাহিনীর নজর এড়াতে পাচারকারীরা তেংনৌপাল, কামজং, উখরুল এবং চুড়াচাঁদপুর জেলার বন-জঙ্গল ব্যবহার করছে ৷
ইম্ফল-ডিমাপুর পথ
এই রাস্তাটি নাগাল্যান্ডের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে ৷ এই পথটিকে দেশের অভ্যন্তরে মাদক পরিবহণের একটি প্রধান মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয় ৷
কাছার-শিলচর-গুয়াহাটি করিডোর
গুয়াহাটি ও দেশের অন্যান্য অংশে মাদক দ্রব্য পাচার করার জন্য কাছার ও শিলচরের মধ্যের রাস্তা ব্যবহার করে পাচারকারীরা ৷
মিজোরামের যোগাযোগ
পুলিশ সূত্র অনুযায়ী, মায়ানমার ও বাংলাদেশের কাছাকাছি অবস্থানের কারণে মিজোরামের কোলাসিব জেলাটি মাদক পাচারের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে । এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে মাদক কাছার ও হাইলাকান্দির পথ হয়ে অসমে পৌঁছায় এবং এরপর কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ‘চিকেনস নেক’ (শিলিগুড়ি করিডোর) হয়ে ভারতের অন্যান্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে ৷ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগের বছরগুলির তুলনায় মাদকের পরিমাণ কমলেও এই অবৈধ কারবার পুরোপুরি বন্ধ হয়নি ৷
দুর্গম ভূখণ্ডের চ্যালেঞ্জ
নিরাপত্তা সংস্থাগুলি এখন মাদক সিন্ডিকেট এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যকার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে কঠোর পদক্ষেপ করছে ৷ এই সংযোগ ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, সীমান্তে কঠোর নজরদারি, আন্তঃরাজ্য সমন্বয় বৃদ্ধি, আধুনিক পর্যবেক্ষণ প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ব্যাপক জনসচেতনতা ছাড়া এই বিপদের মোকাবিলা করা সম্ভব নয় ৷
উদ্বেগ মাদক-সন্ত্রাসবাদ
উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন ডিজিপি একে জৈন জানিয়েছেন, উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে ‘মাদক-সন্ত্রাসবাদ’ বা নারকো-টেররিজম সংক্রান্ত কার্যকলাপ লক্ষ করা গিয়েছে ৷ তিনি বলেন, “আন্তর্জাতিক সীমান্তের কারণে মাদক পাচার ঘটছে ৷ সরকার সময়ে সময়ে এ বিষয়ে পদক্ষেপ করেছে এবং বেশ কিছু ব্যবস্থাও বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে ৷”
ডার্ক ওয়েব থেকে মাদক কারবার
মাদক পাচারকারী চক্রগুলি ক্রমশ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে ৷ উত্তরপ্রদেশের এক আইপিএস কর্তা জানান, এই কারবারের জন্য ডার্ক ওয়েব-ভিত্তিক গোষ্ঠীগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সিন্ডিকেটগুলি বিশেষ সিস্টেম ও এনক্রিপ্টেড ব্রাউজারের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে ৷ ওই আধিকারিকের ব্যাখ্যা, "লেনদেনের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করা হয়, যার ফলে আর্থিক লেনদেনের উৎস বা পথ খুঁজে বের করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে ৷"
ট্রানজিট পয়েন্ট বিমানবন্দর
তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, পাচারকারীরা মাদক পরিবহণের জন্য অত্যাধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করছে ৷ এক আইপিএস জানান, বড় বিমানবন্দরগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর হওয়ায় পাচারকারীরা এখন ছোট ছোট বিমানবন্দরগুলিকে বেশি ব্যবহার করছে ৷
লখনউয়ের চৌধুরী চরণ সিং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে 2024 সালের জুন মাসে ব্যাঙ্কক থেকে আসা এক যাত্রীর কাছ থেকে 15 কোটি টাকা মূল্যের 15.46 কেজি হাইড্রোপনিক গাঁজা উদ্ধার করা হয় ৷ একইভাবে, 2025 সালের অগস্ট মাসে আরও 23.9 কেজি উন্নত মানের হাইড্রোপনিক গাঁজা উদ্ধার করা হয় ৷ কর্তৃপক্ষের মতে, এই ঘটনাগুলি মাদক সিন্ডিকেটগুলির ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ও অভিনব কর্মপদ্ধতিকেই তুলে ধরে ৷
নেপালের মধ্য দিয়ে চোরাচালান
মাদকবিরোধী অভিযানের সঙ্গে যুক্ত কর্তারা জানিয়েছেন, চোরাচালানের ক্ষেত্রে নেপালও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ মাদকবিরোধী অভিযানের সঙ্গে যুক্ত এক ডেপুটি এসপি জানান, উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে নেপালের প্রায় 600 কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে ৷ মহারাজগঞ্জ, সিদ্ধার্থনগর, শ্রাবস্তী, বাহরাইচ, লখিমপুর খেরি এবং পিলিভিটের মতো জেলাগুলিতে প্রায়শই চরস, বিভিন্ন ওষুধ (মাদক হিসাবে ব্যবহার করা হয়) এবং কৃত্রিম বা সিন্থেটিক মাদক উদ্ধারের ঘটনা ঘটে ৷
এনসিআরবি-র তথ্য
এনসিআরবি-র তথ্য অনুযায়ী, 2025 সালে সারা দেশে প্রায় 2 হাজার কোটি টাকা মূল্যের 1.3 লক্ষ কিলোগ্রাম অবৈধ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে ৷ একই সময়ে মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত 994 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ শুধু উত্তরপ্রদেশেই বার্ষিক প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার মাদক ব্যবসা হয় বলে মনে করা হয় ৷
নিরাপত্তা সংস্থাগুলির কাছে মূল চ্যালেঞ্জটি শুধু মাদক উদ্ধার বা গ্রেফতারিতে সীমাবদ্ধ নয়, এর পরিধি আরও ব্যাপক ৷ মাদক মাফিয়ারা আন্তর্জাতিক সীমান্ত, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং বিভিন্ন পরিবহণ রুট বা করিডোর ব্যবহার করে তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে ৷
বিশেষজ্ঞদের মতে, কঠোর নজরদারি এবং বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অত্যন্ত জরুরি ৷ এখন দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল মাদক পাচারের একটি ট্রানজিট রুট বা যাতায়াতের পথ ৷ কিন্তু ভবিষ্যতে যেন আঞ্চলিক মাদক অর্থনীতির একটি বড় কেন্দ্রে পরিণত না-হয় ৷