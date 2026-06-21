মাদকের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই: খুব দেরি হওয়ার আগে স্কুল-অভিভাবককে একসঙ্গে কাজ করতে হবে

মাদকের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই: খুব দেরি হওয়ার আগে স্কুল-অভিভাবককে একসঙ্গে কাজ করতে হবে
লাল চোখ, আচরণে বদল, লেখাপড়ায় মন না-থাকা, এগুলিই মাদক সেবনের লক্ষণ ৷ বিশেষজ্ঞরা বলেন, অভিভাবক ও স্কুল দুতরফকেই একসঙ্গে কাজ করতে হবে ৷
Published : June 21, 2026 at 2:59 PM IST
গত বছর শিক্ষক শ্যামলাল হান্ডাকে এমন একটি ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তার রেশ এই এক বছরেও কাটিয়ে উঠতে পারেননি তিনি ৷ হিমাচল প্রদেশের কুলুর টিচার্স হোম কমিটির প্রধান তিনি ৷
শ্যাম লাল হান্ডা স্মৃতিচারণ করেন, "নবম শ্রেণির একটি মেধাবি পড়ুয়া হঠাৎ অদ্ভুত আচরণ করছিল ৷ এটা ধীরে ধীরে খেয়াল করলাম ৷ স্কুলে আসা তার কাছে পবিত্র কাজ ছিল এবং বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা ছিল একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ৷ কিন্তু সে এসব থেকে দূরে সরতে থাকল ৷ ক্লাসে আসত না ৷ আমি ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বললাম ৷ তাঁরাও পড়ুয়ার পাল্টে যাওয়া আচরণের ব্যাপারটি নিয়ে আমার সঙ্গে সম্মত হলেন ৷ তাঁরা বললেন, পড়ুয়া নিজেকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলছে ৷ বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে না, খেলতেও যায় না ৷ তখনই আমার সন্দেহ হল, একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছে ৷ কারণ এই সবকিছু থেকে গুটিয়ে নেওয়ার লক্ষণগুলো মাদকের কারণে হয়ে থাকে ৷"
যেভাবে স্কুল ও কলেজের পড়ুয়ারা মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ছে, তা নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন ৷ নবম শ্রেণির ওই পড়ুয়াকে একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে চিকিৎসকরা জানান, পড়ুয়াটি গাঁজা সেবন করছিল ৷ একই উপসর্গ ছিল দ্বাদশ শ্রেণির এক পড়ুয়ারও ৷ পরে জানা যায়, সে হেরোইন সেবন করত ৷ সৌভাগ্যবশত, ওই দুই পড়ুয়ার নেশার বিষয়টি সময়ের মধ্যে ধরা পড়ে এবং তাদের চিকিৎসা করানো হয় ৷ পাশাপাশি কাউন্সেলিংও চলে ৷ যাতে তারা স্বাভাবিক জীবনে আবারও ফিরতে পারে ৷ হান্ডা মনে করেন, সবার তো এমন সৌভাগ্য হয় না ৷ মাদকের এই আসক্তি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে এবং দেশের তরুণরা এর ফাঁদে পড়ছেন ৷ তাঁদের পরিবার ও সমাজ তাঁদের দেশের ভবিষ্যৎ বলে মনে করে ৷
হান্ডার মতো শিক্ষকদের পাশাপাশি মাদকে আসক্ত তরুণদের পরিবারও সমান উদ্বিগ্ন ৷ আসক্ত সন্তানের পছন্দ, স্কুল-কলেজে তাঁদের বন্ধু ও সঙ্গীদের নিয়েও ৷ এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন: এক্ষেত্রে এমন কোনও লক্ষণ কি দেখা যায়, যা দেখে শুরুর দিকেই আসক্তি চিহ্নিত করা যায় ? স্কুল এবং শিক্ষকদের ভূমিকাই বা কী ? ইটিভি ভারতের 'ভারত এগেনস্ট ড্রাগস' প্রচারে বিশেষজ্ঞরা এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন ৷
লক্ষণগুলো কীভাবে বোঝা যাবে
ডাঃ সত্যব্রত বৈদ্য কুলুতে একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রের প্রধান হিসাবে কর্মরত ৷ তিনি জানান, অনেক তরুণই মাদক সেবনের ফলাফল সম্পর্কে সচেতন নন ৷ কয়েকজন এই আসক্তি থেকে নিজেদের বের করতে চাইলেও তাঁরা সাহায্য চান না, কারণ এই বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচার খুবই কম ৷
ডাঃ বৈদ্য বলেন, "এই দায়িত্ববোধ বাড়ি থেকে শুরু হয় এবং স্কুল পর্যন্ত বিস্তৃত- বিশেষত শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে ৷" তিনি মাদকে আসক্তদের শনাক্ত করার কিছু উপসর্গের কথা জানালেন ৷ ডাঃ বৈদ্য বলেন, "চোখ সবসময় লাল হয়ে থাকা এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বাজে গন্ধ থেকে মাদকে আসক্তির কথা বোঝা যায় ৷ যে সব তরুণরা ইনজেনকশনের মাধ্যমে মাদক সেবন করে থাকেন, তাঁরা হাতে ইনজেকশন নেওয়ার ক্ষতগুলি লুকনোর জন্য ফুলহাতা জামাকাপড় পরেন, এমনকী প্রচণ্ড গরমেও ৷"
তাঁর সংযোজন, লেখাপড়ায় অমনোযোগী হওয়া, খেলাধুলোর ইচ্ছে না-থাকা, বন্ধুদের বৃত্তে পরিবর্তন, মানসিক চাপ এবং সামাজিক মেলামেশা থেকে নিজেকে সরিয়ে দেওয়া- এগুলিই লক্ষণ, যা কখনও উপেক্ষা করা উচিত নয় ৷
তিনি বলেন, "আচরণে বদল হলে, সেদিকে নজর রাখতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে ৷"
হিমাচলের তরুণদের মধ্যে বাড়তে থাকা মাদকাসক্তি
2022 সাল থেকে 2026 সাল পর্যন্ত প্রায় 13 হাজার মানুষ কুলু জেলার ভুন্তারে নেশামুক্তি কেন্দ্রে গিয়ে চিকিৎসা করিয়েছেন ৷ ডাঃ বৈদ্যর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ 16 থেকে 28 বছর বয়সি ৷ এই বয়সি প্রায় 1 হাজার 500 জন মেয়েদেরও চিকিৎসা হয়েছে ৷
তিনি বলেন, "এই তরুণ-তরুণীদের বেশির ভাগই গাঁজা দিয়ে নেশা শুরু করে ৷ এরপর ধীরে ধীরে হেরোইনে আসক্ত হয়ে পড়ে ৷"
অন্য লক্ষণ
আচরণে পরিবর্তন বিশেষত মেলামেশা এড়িয়ে একা থাকতে শুরু করা- এগুলোই মাদকে আসক্ত হওয়ার সাধারণ লক্ষণ ৷ যদিও বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, আরও অনেক লক্ষণ আছে, যেগুলি উপেক্ষা করলে তার ফলাফল বিপজ্জনক হতে পারে ৷
সিমলার আইজিএমসি-র ডেপুটি মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ প্রবীণ এস ভাটিয়া একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ৷ তিনি জানালেন, আসক্তির সঙ্গে যাঁরা লড়াই করেন, তাঁরা অনেক সময় ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতাকে অবহেলা করেন ৷ হয়তো নিয়মিত স্নান করা বা দাড়ি কামানো বন্ধ করে দিল বা তার নিজের সাজগোজের যত্ন নেওয়া ছেড়ে দিল ৷
আইজিএমসি'র মনোরোগ বিভাগের প্রধান ডাঃ দীনেশ দত্ত মাদক আসক্তির সঙ্গে জড়িত কয়েকটি লক্ষণের কথা উল্লেখ করেন ৷ হঠাৎ খিটখিটে হয়ে যাওয়া, হীনমন্যতায় ভোগা, বাড়ি থেকে বেশ কয়েক ঘণ্টা দূরে থাকা এবং তার ব্যাখ্যা দিতে না-পারা, তুলনায় অনেক বেশি টাকার দাবি এবং বাড়ির লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ কমিয়ে দেওয়া- এগুলি সবই চিন্তাজনক লক্ষণ ৷
ডাঃ দত্তের সংযোজন, "গাঁজা সেবন করলে বেশির ভাগ সময় তার চোখ লাল হয়ে থাকে ৷ খিদে বেড়ে যায় এবং ঘন ঘন মেজাজ বিগড়ে যায় ৷ এর সঙ্গে অনিদ্রা, অস্থিরতা, পেটে ব্যথা এবং গা-হাত-পায়ে ব্যথাও দেখা যায় ৷"
এই লক্ষণগুলি নিয়ে একমত স্বাস্থ্য দফতরের ডিরেক্টর ডাঃ রমেশ ৷ শিশুরা হঠাৎ একগুঁয়েমি করলে বা বারবার টাকা চাই অথবা ঘরের জিনিসপত্র আচমকা উধাও হয়ে গেলে খেয়াল রাখতে হবে ৷ বাবা-মায়েদের এই লক্ষণগুলি অগ্রাহ্য করা উচিত নয় ৷ তিনি বলেন, "এই লক্ষণগুলি ইঙ্গিত দেয় যে, কোনও শিশু মাদকে আসক্ত হয়েছে ৷"
স্কুলেরও সমান দায়িত্ব রয়েছে
বাড়িতে বাবা-মায়ের পাশাপাশি স্কুল-কলেজেও অনেকক্ষণ সময় কাটায় পড়ুয়ারা ৷ তাই পড়ুয়াদের উপর নজর রাখার একটা দায় শিক্ষকদেরও ৷ তিনি আবারও জানান, মাদকাসক্তির মোকাবিলার অর্থ স্লোগান দেওয়া বা বছরে একবার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা নয় ৷ ডাঃ রমেশ বলেন, "এই সব উদ্যোগ নিয়ে কোনও কিছুকে বদলানো যাবে না ৷ বরং কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং তা কার্যকর করতে হবে ৷"
চিকিৎসক বেশ কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছেন:
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মাদক-বিরোধী দূত নিয়োগ করতে হবে ৷ শিক্ষক ও পড়ুয়া- উভয়েই এই কাজ করতে পারে ৷
- সকালে অ্যাসেম্বলিতে মাদক সেবন ও তার ক্ষতিকারিক দিকগুলি নিয়ে 15 মিনিটের একটি আলোচনা হোক
- প্রতি মাসে কাউন্সেলিং ক্যাম্পের আয়োজন এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পর্যালোচনা
- স্কুলের কাছে যেন কোনও মাদক বিক্রি না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে ৷ এর সঙ্গে কোনও নিয়ম ভঙ্গ হলে তা পুলিশকে জানাতে হবে
- ক্যান্টিন ও শৌচালয়ে নিয়মিত তল্লাশি হোক ৷ ওই জায়গাগুলিতে তামাকজাত দ্রব্য লুকিয়ে রাখা হতে পারে
- স্কুল এবং অভিভাবকদের মধ্যে অনবরত যোগাযোগ রাখতে হবে ৷ পড়ুয়ারা নিয়মিত স্কুলে আসছে কি না, তারা লেখাপড়া কেমন করছে এবং আচরণে কোনও পরিবর্তন চোখে পড়ছে কি না ৷
পড়ুয়াদের মধ্যে সন্দেহজনক আচরণ কীভাবে চিহ্নিত করা যায়- এই বিষয়ে কুলুতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে স্বাস্থ্য দফতর, জানালেন ডাঃ রমেশ ৷
হান্ডার মতোই আরেক স্কুল শিক্ষক দীনেশ জানালেন, স্কুল-পড়ুয়াদের মধ্যে মাদক সেবনের ঘটনা ক্রমশ বেড়ে চলেছে এবং সামনে আসছে ৷ তিনি রামপুর বুশাহরের স্কুল শিক্ষক ৷ দীনেশ বলেন, "এমন অনেক ঘটনা ঘটছে, বাবা-মায়েরা বলছেন, তাঁদের সন্তান স্কুলে যাওয়ার জন্য সময়মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু স্কুলের শিক্ষকরা জানাচ্ছেন, তারা হয় দেরিতে স্কুলে আসছে, নয়তো প্রায়শই অনুপস্থিত থাকছে ৷ এই ধরনের পরিস্থিতিতে অভিভাবক এবং স্কুলের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ রাখা দরকার ৷ দু'তরফেই কাউন্সেলিং করতে হবে ৷"
পড়াশোনার পাশাপাশি পড়ুয়াদের মাদকে আসক্তির ক্ষতিকর দিকগুলি জানা উচিত ৷ যথোপযুক্ত চিকিৎসা এবং কাউন্সেলিংয়ের ফলে অনেক পড়ুয়া এই অভ্যাস ছেড়ে দিতে সফল হয়েছে ৷
আসক্তি ধরা পড়লে প্রথম পদক্ষেপ কী হওয়া উচিত ?
ডাঃ সত্যব্রত বৈদ্য জানালেন, প্রথম কাজ হল চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ৷ তাঁর কথায়, "প্রাথমিকভাবে মূত্রের নমুনা পরীক্ষা করা হয় ৷ প্রয়োজনে আসক্ত ব্যক্তিকে নেশা-মুক্তি কেন্দ্রে পাঠানোর কথা বলা হয় ৷"
অনেক তরুণ স্বেচ্ছায় কুলুতে 28 দিনের একটি রিহ্যাব কর্মসূচিতে অংশ নেন ৷ আসক্ত ব্যক্তিরা এই কেন্দ্রে থাকতে পারেন অথবা বাড়ি থেকে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পারেন ৷ চিকিৎসার মধ্যে একদিকে যেমন ওষুধ রয়েছে তেমনই রয়েছে শারীরিক কসরৎ, পুষ্টিদায়ক খাবারদাবার এবং নিয়মিত কাউন্সেলিং করা ৷ ডাঃ সত্যব্রত বৈদ্য বলেন, "পড়ুয়াদের কাউন্সেলিং প্রয়োজন ৷ অভিভাবক ও শিক্ষকদেরও এই সঙ্কটে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করা উচিত ৷"
মাদকে আসক্তির সঙ্গে জড়িয়ে স্বাস্থ্যের ঝুঁকি
ডাঃ দত্ত সতর্ক করেন, মাদকে চরম আসক্তি প্রজন্মের পর প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিতে পারে ৷ এর সঙ্গে একাধিক অসুখের যোগ রয়েছে ৷ তিনি বলেন, "ধমনির মধ্যে ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক নেওয়ায় হেপাটাইটিস সি হতে পারে ৷ এছাড়া এইচআইভি-র ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় ৷ অসুরক্ষিত ইনজেকশনের ফলে গুরুতর সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে ৷" মাদকদ্রব্যের ব্যবহার হৃদরোগ এবং অতিরিক্ত মাত্রায় সেবনের ফলে মৃত্যুর ঝুঁকিও বাড়িয়ে দিতে পারে ৷
মাদক ছাড়লেই সুস্থতার প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায় না
প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ চিকিৎসা করতে এগিয়ে আসেন এবং অনেকেই সফলভাবে মাদক ছাড়তে সক্ষম হন ৷ তবে চিকিৎসকরা সতর্ক করেন, ফের মাদকাসক্ত হয়ে পড়ার (রিল্যাপস) আশঙ্কা সবসময়ই থেকে যায় ৷ ডা. দীনেশ বলেন, "সুস্থ হয়ে ওঠার বিষয়টি কেবল ইচ্ছাশক্তির উপরই নির্ভর করে না, বরং এর জন্য প্রয়োজন পারিবারিক সমর্থন ও সামাজিক স্বীকৃতি ৷"
তিনি বলেন, “শুধুমাত্র ওষুধের মাধ্যমে এর সমাধান সম্ভব নয়; মাদকাসক্তি মোকাবিলাকে সমাজের সম্মিলিত দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করতে হবে ৷ সমাজ প্রায়শই সুস্থ হতে থাকা মাদকাসক্তদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে বা তাদের সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করে ৷ এর ফলে তাঁরা চাকরি পাওয়া, পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া এবং নতুন করে জীবন গড়ার ক্ষেত্রে নানা বাধার সম্মুখীন হন ৷ পারিবারিক সমর্থনের পাশাপাশি সমাজকেও তার যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে ৷”
মাদকাসক্তি একটি রোগ, অপরাধ নয়
বিশেষজ্ঞদের মতে, কৈশোর মানসিক চাপের একটি সময় ৷ পড়াশোনার চাপ, ক্যারিয়ার নিয়ে দুশ্চিন্তা এবং নানা বিষয়ে কৌতূহল থাকে ৷ তরুণরা ভুলবশত মনে করে, মাদক তাদের এই চাপ থেকে সাময়িক মুক্তি দিতে পারে ৷ কিন্তু তারা এটা বুঝতে পারে না যে মাদক তাদের ঠিক-ভুলের মধ্যের পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতাকেও নষ্ট করে দেয় ৷
বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেন, মানসিক চাপ বা আবেগজনিত সমস্যার সমাধানে মাদক গ্রহণ কোনওভাবে সঠিক পথ হতে পারে না ৷ তাঁদের কথায়, “একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি এক ধরনের মানসিক রোগে ভোগেন এবং সঠিক ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন ৷ তাঁদের কেবল ‘মাদকাসক্ত’ হিসেবে চিহ্নিত না-করে, বরং এমন রোগী হিসেবে দেখা উচিত যাদের চিকিৎসা ও সঠিক দিকনির্দেশনা প্রয়োজন ৷ তাঁদের জন্য প্রয়োজন ভালোবাসা, যথাযথ চিকিৎসা ও সঠিক পরামর্শ— শাস্তি নয় ৷”