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মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই: মৃত্যুমিছিল থেকে আর্থিক ক্ষতি- মাদকের আরেক নাম বিপর্যয়

দেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা 370 মিলিয়ন ৷ মৃত্যু প্রতি বছর প্রায় 9 লক্ষ ৷ মাদকের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই নিয়ে ইটিভি ভারতের বিশেষ আট পর্বের সিরিজ ৷

drug overdose deaths
মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই নিয়ে ইটিভি ভারতের সিরিজ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 19, 2026 at 7:11 PM IST

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মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই এখন আর শুধু কয়েকটি সীমান্তবর্তী রাজ্য বা কিছু বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই ৷ পঞ্জাবে আসক্তির বাড়বাড়ন্ত থেকে শুরু করে কেরলের 'রেভ পার্টি', 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট' ও 'গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল'-এর সঙ্গে যুক্ত হেরোইন পাচার কিংবা জাতীয় সড়কের ধারে খাবারের দোকানের আড়ালে চলা আফিমের নেটওয়ার্ক—এই সমস্যাটি এখন একটি জাতীয় চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে ৷ লক্ষ লক্ষ ভারতীয় তরুণ ও তাঁদের পরিবারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে ৷

সরকারি হিসাব অনুযায়ী, 37 কোটিরও বেশি ভারতীয় কোনও না কোনও ধরনের নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করেন ৷ মাদকাসক্তির কারণে তৈরি হওয়া শারীরিক সমস্যা ও সামাজিক কারণে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুও হয় ৷ মানবিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট অর্থনৈতিক বোঝা চাপিয়ে দেয় মাদকাসক্তি ৷ সমাজকে দুর্বল করে এবং সংগঠিত অপরাধকে উসকে দেয় ৷

ইটিভি ভারত 'ভারত এগেইনস্ট ড্রাগস' (Bharat Against Drugs) শীর্ষক আট পর্বের একটি বিশেষ সিরিজের মাধ্যমে ভারতের মাদক সমস্যার ব্যাপকতা, দেশে মাদক প্রবেশের পথ, এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এবং এই সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকার, সমাজ ও স্বেচ্ছাসেবীদের নেওয়া নানাবিধ উদ্ভাবনী পদক্ষেপগুলি খতিয়ে দেখেছে ৷

National Survey On Substance Use In India (2019)
ন্যাশবনাল সার্ভে অন সাবস্ট্যান্স ইউজ ইন ইন্ডিয়া (2019) (ইটিভি ভারত)

পঞ্জাবের মাদক-শুমারি থেকে শুরু করে মহারাষ্ট্রের মাদক-বিরোধী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাজ এবং বিহারে মদ্যপান নিষিদ্ধ করার মতো নানা ঘটনা এই সিরিজে উঠে এসেছে ৷ মাদক মোকাবিলায় কোন পদ্ধতিগুলি সফল হয়েছে, কোনগুলি ব্যর্থ হয়েছে এবং ক্রমবর্ধমান এই সঙ্কট থেকে তরুণ প্রজন্মকে বাঁচাতে ভারতকে কী করতে হবে-তাও তুলে ধরা হয়েছে ৷

পরিসংখ্যানের গুরুত্ব, বৃদ্ধির সূচকে প্রভাব ও বিপর্যস্ত পরিবার

চলতি বছরের এপ্রিলে পঞ্জাবের কাপুরথালার এক মহিলা হতাশ হয়ে পুলিশকে ফোন করেন ৷ কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলেন, "মাদকের কারণে আমি ইতিমধ্যে আমার চার ছেলেকে হারিয়েছি এবং পঞ্চমজনও একই কারণে মৃত্যুর প্রহর গুনছে, সে শয্যাশায়ী ৷ মাদক আমাদের এলাকাকে ধ্বংস করে দিয়েছে ৷ কোনও মা একটি ছেলে, কেউ আবার দুটি ছেলেকে হারিয়েছেন ৷ আর আমি এই অভিশাপের ফলে চারজনকে হারিয়েছি ৷ দয়া করে মাদক কারবারিদের গ্রেফতার করুন ৷" দু'দিন পরই তাঁর পঞ্চম ছেলের মৃত্যু হয় ৷

এই মর্মান্তিক ঘটনা পঞ্জাবকে নাড়িয়ে দেয়— এমন একটি রাজ্য যা কয়েক দশক ধরে 'উড়তা পাঞ্জাব' (Udta Punjab) তকমার কলঙ্ক বয়ে বেড়াচ্ছে ৷ দুঃখজনকভাবে, শোকার্ত মায়ের এই কাহিনি কেবল পঞ্জাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি এমন এক সঙ্কটের বিষয় যা ভৌগোলিক সীমানা, সামাজিক শ্রেণি ও বয়স নির্বিশেষে পুরো দেশকে ভাবিয়ে তুলেছে ৷

2017 সালে পঞ্জাবে বিধানসভা নির্বাচন হয় ৷ তার আগের বছর 2016-য় পরিচালক অভিষেক চৌবের 'উড়তা পাঞ্জাব' সিনেমাটি মুক্তি পায় ৷ সেই সময় পঞ্জাবের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা অভিযোগ করেছিলেন, ছবিটি মাদক সঙ্কটকে অতিরঞ্জিত বা ভুলভাবে উপস্থাপন করে রাজ্যের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করছে, বিশেষত নির্বাচনের ঠিক আগে ৷ কিন্তু সত্যিটা সবার চোখের সামনেই ছিল—পঞ্জাবের বিপুল সংখ্যক তরুণ সমাজ এই মারণনেশার কবলে হারিয়ে যাচ্ছে ৷

WHO Report on Global Drug Use
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট (ইটিভি ভারত)

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, 2024 সালে পঞ্জাবে অতিরিক্ত মাদক সেবনের (ওভারডোজ) কারণে 106 জনের মৃত্যু হয়েছে— অর্থাৎ প্রতি চার দিনে একটি করে প্রাণ গিয়েছে ৷ কিন্তু এই পরিসংখ্যান পুরো চিত্রটি তুলে ধরে না ৷ প্রতিটি মৃত্যুর নেপথ্যে রয়েছে ভেঙে পড়া পরিবার, চরম আর্থিক দুর্দশা এবং চিরতরে বদলে যাওয়া অসংখ্য মানুষের জীবনের করুণ কাহিনি ৷

পঞ্জাবের এই সঙ্কট আসলে একটি বৃহত্তর জাতীয় চ্যালেঞ্জেরই প্রতিচ্ছবি

বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় 147 কোটি । সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের 'ভারতে মাদক ব্যবহারের ব্যাপ্তি ও ধরন বিষয়ক জাতীয় সমীক্ষা' অনুযায়ী, 37 কোটিরও বেশি মানুষ কোনও না কোনও ধরনের নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে থাকেন ৷ এর মধ্যে মদ্যপানই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ৷ 10-75 বছর বয়সি প্রায় 16 কোটি মানুষ বর্তমানে মদে আসক্ত ৷ প্রায় 3 কোটি 10 লক্ষ মানুষ গাঁজা সেবন করে ৷ এছাড়া জনসংখ্যার দুই শতাংশেরও বেশি মানুষ হেরোইন ও স্ম্যাকে আসক্ত এবং আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ বিভিন্ন ধরনের ঘুমের ওষুধ ও ইনহ্যাল্যান্টে অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে নেওয়া নেশাজাতীয় দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল ৷ উদ্বেগজনক বিষয়, প্রায় 8 লক্ষ 50 হাজার মানুষ ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে মাদক গ্রহণ করেন ৷

এই সমস্যা শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়, এর ব্যাপ্তি আরও অনেক দূর পর্যন্ত। রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'অফিস অন ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইম'-এর তথ্য অনুযায়ী, 2023 সালে 15-64 বছর বয়সি প্রায় 31 কোটি 60 লক্ষ মানুষ অ্যালকোহল ও তামাক ছাড়া অন্য নানা ধরনের মাদক দ্রব্য সেবন করেছেন ৷ এর মধ্যে গাঁজাই বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত মাদক; এরপরেই রয়েছে ওপিয়য়েড, অ্যামফিটামিন, কোকেন এবং এমডিএমএ (MDMA)-র মতো মাদক দ্রব্য । মাদক পাচারকারী চক্রগুলি অত্যন্ত ক্ষতিকর ও কৃত্রিম (সিন্থেটিক) মাদক সহজলভ্য করে তুলছে ৷ বিশ্বের সব দেশই এই বিপদের মোকাবিলায় অভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে ৷

মানবিক বিপর্যয়

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) হিসেব অনুযায়ী, প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে কেবল মদ্যপানের কারণেই 26 লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় ৷ বিভিন্ন স্বাস্থ্যবিষয়ক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ভারতে ধূমপান, মদ্যপান এবং মাদকদ্রব্যের ব্যবহারের সম্মিলিত প্রভাবে প্রতি বছর 9 লক্ষেরও বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটে। 2024 সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতে মদ্যপানজনিত মৃত্যুর হার প্রতি এক লক্ষে 38.5 জন ৷ পুরুষদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটি অনেক বেশি—প্রতি এক লক্ষ পুরুষে 63 জন—যা চিনের 29.6 সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি ৷ নারীদের ক্ষেত্রে এই হার 13.5 ৷

অতিরিক্ত মাত্রায় মাদক গ্রহণের (ওভারডোজ) কারণে মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে ৷ এনসিআরবি (NCRB)-এর তথ্য অনুযায়ী, 2024 সালে মাদক ওভারডোজের কারণে 978 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ যা আগের বছরের 654 জনের তুলনায় অনেকটা বেশি ৷

Alcohol Death Toll in India
মদ্যপানের ফলে ভারতে মৃত্যু (ইটিভি ভারত)

নেশাজাতীয় দ্রব্য অর্থনীতিকে দুর্বল করে দেয় ৷ বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শুধুমাত্র মদ্যপানজনিত অসুস্থতা, দুর্ঘটনা এবং অকাল মৃত্যুর কারণে ভারতের জিডিপির (GDP) প্রায় 1.45 শতাংশ ক্ষতি হয় ৷ তামাকের সঙ্গে সম্পর্কিত রোগের কারণে ক্ষতি আরও এক শতাংশ ৷ এর সঙ্গে হেরোইন, গাঁজা, আফিম এবং কৃত্রিম বা সিন্থেটিক মাদকের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বোঝার পরিমাণ যোগ করলে মোট ক্ষতির পরিমাণ বছরে 1.5 লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায় ৷ সামাজিক ও স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত খরচ-সহ এই আর্থিক চাপ জিডিপির 2.5 শতাংশেরও বেশি ৷

পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির দিকে এগিয়ে চলা একটি দেশের জন্য এই অদৃশ্য আর্থিক ক্ষতি হয়ে চলেছে এবং সেই সঙ্গে এটি এক বিশাল চ্যালেঞ্জও ৷ আসক্তির এই বোঝা পরিবারগুলির ব্যাপক ক্ষতি করছে ৷

‘ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোশাল সায়েন্স রিসার্চ’ পঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ, রাজস্থান এবং জম্মু-কাশ্মীরে একটি গবেষণা করেছে এবং তাতে দেখা গিয়েছে, একজন মাদকসক্ত ব্যক্তি গড়ে প্রতিদিন প্রায় 2 হাজার টাকা মাদকের জন্য খরচ করেন। জম্মু ও কাশ্মীরে 2022 সালের একটি সমীক্ষায় উঠে এসেছে, হেরোইনে আসক্তরা প্রতি মাসে প্রায় 88 হাজার টাকা খরচ করেন। আসক্তির ভারে পরিবারগুলি ঋণের সঙ্কটে জর্জরিত হয়ে যায়; গয়না বিক্রি ও জমি বন্ধক রাখতে হয় ৷ পারিবারিক সম্পর্কগুলি ভেঙে পড়ে ৷

আসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়াও সহজ নয় ৷ ভারতে মাদকাসক্তি নিরাময় চিকিৎসার জন্য গড়ে প্রায় 70 হাজার টাকা খরচ হয় ৷ রোগীর অবস্থা বা চিকিৎসার ধরন অনুযায়ী এই খরচ কম-বেশি হতে পারে ৷ পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলি মাসে 25 হাজার থেকে 1.5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ফি নিয়ে থাকে, তবে বিলাসবহুল সুযোগ-সুবিধাযুক্ত কেন্দ্রের খরচ কয়েক লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে ৷ শুধু তামাকজনিত রোগের চিকিৎসার জন্য ভারতের মোট স্বাস্থ্যসেবা ব্যয়ের পাঁচ শতাংশেরও বেশি অর্থ ব্যয় হয়, যা পরিবার এবং জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো—উভয়ের ওপরই প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে ৷

370 million Indians use intoxicants
370 মিলিয়ন ভারতীয় দেশে মাদক সেবন করে থাকেন (ইটিভি ভারত)

ক্রমবর্ধমান এই সমস্যার মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার 2020 সালের অগস্ট মাসে 272টি ঝুঁকিপূর্ণ জেলায় ‘নেশা মুক্ত ভারত অভিযান’ (Nasha Mukt Bharat Abhiyaan) চালু করেছিল । পরে এই কর্মসূচি দেশের সমস্ত জেলায় সম্প্রসারিত করা হয় ৷ এতে 10 হাজারেরও বেশি ‘মাস্টার ভলান্টিয়ার’ বা প্রধান স্বেচ্ছাসেবককে কাজে লাগানো হয়েছে এবং এই কর্মসূচি প্রায় 14.79 কোটি মানুষের কাছে পৌঁছেছে; যার মধ্যে রয়েছে প্রায় পাঁচ কোটি তরুণ-তরুণী এবং প্রায় তিন কোটি নারী ৷ মাদকদ্রব্যের চাহিদা হ্রাসের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং চাহিদা নিয়ন্ত্রণ ও কাউন্সেলিং বা পরামর্শ প্রদানের সরকারি উদ্যোগের অংশ হিসেবে ‘14446’ নম্বরের মাদকে আসক্তি থেকে মুক্তির জন্য হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে ৷

তবে এসব পদক্ষেপ সত্ত্বেও বিশেষজ্ঞরা নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবকেই প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ৷ আর ঠিক এই জায়গাতেই পঞ্জাব ভারতের অন্যান্য রাজ্যের কাছে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে।

মাদক অপব্যবহারের সমার্থক হয়ে ওঠায় কুখ্যাত ‘উড়তা পঞ্জাব’ (Udta Punjab) তকমা পাওয়া এই রাজ্যটি এখন মাদকের উপর একটি বৈজ্ঞানিক শুমারি বা সমীক্ষা শুরু করেছে। এই উদ্যোগের লক্ষ আসক্তির ব্যাপকতা, মাদকের সরবরাহ পথ এবং ভুক্তভোগীদের জনবিন্যাস বা ব্যক্তিগত তথ্যাদি নিরূপণ করা ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের উদ্যোগ নীতিনির্ধারকদের বুঝতে সাহায্য করবে, আসক্তি কোথায় বেশি, কোন ধরনের মাদকের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি হচ্ছে এবং কী ধরনের পদক্ষেপ বা হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। অনুমান ও লোককথার উপর ভিত্তি করে যে লড়াই প্রায়শই চলে, সেখানে সঠিক তথ্যই হয়ে উঠতে পারে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। সম্ভবত এই কারণেই পঞ্জাবের এই উদ্যোগটি জাতীয় পর্যায়ে মনোযোগ আকর্ষণের দাবিদার ৷

মাদক ব্যবহারের শিকার প্রতিটি ব্যক্তির নেপথ্যে লুকিয়ে থাকে কাপুরথালার সেই মায়ের মতো কোনও এক মুখ। তাঁর কথাগুলো কেবল ন্যায়বিচারের দাবিতে ওঠা কোনও আর্তনাদ নয়, বরং এক সতর্কবার্তা ৷ আর একটি দেশ যখন তার অন্যতম গুরুতর সামাজিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তখন সেই সতর্কবার্তায় কান দেওয়াই হতে পারে একটি প্রজন্মকে বাঁচানোর প্রথম পদক্ষেপ ৷

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