মাদকের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই: নিষিদ্ধ মদ, বিহারে আসক্তির ফাঁদে আটকে পড়া তরুণের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান
বিহারে মদ নিষিদ্ধ হওয়ার 10 বছর পরেও মাদক সেবন ঊর্ধ্বমুখী ৷ বাড়ছে এনডিপিএস মামলা, বাজেয়াপ্ত হচ্ছে মাদক এবং পুনর্বাসনে তরুণের সংখ্যা বেড়ে চলেছে ৷
Published : June 22, 2026 at 3:47 PM IST
এক দশক হল বিহারে মদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ৷ কিন্তু রাজ্য পুরোপুরি আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসেনি ৷ মদের পরিবর্তে মাদক এবং সিন্থেটিক ড্রাগের রমরমা এখন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷
সমাজকর্মী এবং যাঁরা এই আসক্তি ছেড়েছেন তাঁদের বক্তব্য, হেরোইন থেকে শুরু করে স্ম্যাক, ব্রাউন সুগার, গাঁজা, কোডেইন-নির্ভর কাশির সিরাপ, মাদক ইনজেকশন এবং সিন্থেটিক ড্রাগের সহজলভ্যতাই এর মূল কারণ ৷ হাতের কাছে পাওয়ায় তরুণরা এই আসক্তির শিকার হচ্ছে ৷
হাজিপুরের বাসিন্দা রাজ কুমার গত পাঁচ মাস ধরে নেশামুক্তি কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন ৷ স্ম্যাকে আসক্ত ছিলেন ৷ কাজ করতেন পোলট্রি ফার্মে ৷ সেখানে তাঁর এক সহকর্মী এই মাদকে আসক্ত করিয়ে দেয় বলে জানা গিয়েছে ৷ রাজের কথায়, "আমি বিড়ি দিয়ে শুরু করেছিলাম ৷ পরে স্ম্যাক নিতে আরম্ভ করি ৷ কারণ আমার সহকর্মীরাও এটা নিত ৷" পুনর্বাসন বা রিহ্যাব খুব সমস্যাজনক বলে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি ৷ পাশাপাশি এই রিহ্যাব তাঁকে সাহায্য করেছে বলেও জানিয়েছেন ৷
সমাজকর্মী রাসবিহারি একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ৷ তাঁর মতে, বিহারে মদের উপর থাকা নিষেধাজ্ঞা আসক্তির ধরনটাকে বদলে দিয়েছে ৷ তিনি বলেন, "নেশামুক্তি কেন্দ্রে এখনও অনেক রোগী ভর্তি হচ্ছে ৷ কারণ, তারা মদের বদলে স্ম্যাক, ব্রাউন সুগারের মতো মাদকের নেশার সঙ্গে যুক্ত ৷"
তাঁর মতে, রিহ্যাব একা এই সঙ্কটের সমাধান হতে পারে না ৷ অভিভাবক থেকে শিক্ষক, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এবং প্রশাসনকে সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালাতে হবে ৷ বিহার সরকারের 'প্রহিবিশন অ্যান্ড এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট'-এর তথ্য অনুযায়ী মদ নিষিদ্ধ হলেও বাজেয়াপ্ত করার ঘটনা ঘটে চলেছে ৷ যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তাতে 2016-17 সালে কর্তৃপক্ষ 21.25 লক্ষ লিটার এবং 2025 সালে 37.75 লক্ষ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷
2026 সালের শুধু মে মাসে 17.36 লক্ষ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ এছাড়া প্রতি মাসে মাসে মদ বাজেয়াপ্ত করার ঘটনা ঘটে চলেছে ৷ 2024 সালের তুলনায় 2025 সালে গড় মাসিক বাজেয়াপ্ত হওয়ার পরিমাণ 9 শতাংশ বেড়েছে ৷ 2026 সালের প্রথম পাঁচ মাসে তা আরও 18 শতাংশ বেড়েছে ৷
নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্টেনসেস (NDPS) অ্যাক্টের আওতায় বছরে পর বছর ধরে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে ৷ সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, এই আইনে 2019 সালে 697টি মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ একইভাবে 2020 সালে 964টি, 2021 সালে 1 হাজার 469টি, 2022 সালে 1 হাজার 823টি, 2023 সালে 2 হাজার 126টি এবং 2024 সালে 2 হাজার 411টি মামলা দায়ের হয়েছে ৷
এর সঙ্গে মাদক জাতীয় দ্রব্য বাজেয়াপ্ত হওয়ার ঘটনাও বেড়েছে ৷ 2015 সালে অল্প পরিমাণে হেরোইনের পাশাপাশি 28 হাজার কেজি গাঁজা, 2 হাজার 400 কেজি পরিমাণে আফিম ও আফিমের খোসা, 3.25 লক্ষেরও বেশি সংখ্যায় কোডেইন-নির্ভর কাশির সিরাপ এবং 2025 সালে 3.48 লক্ষ নারকোটিক ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৷
2026 সালের 23 এপ্রিল সময়ের মধ্যে 21 হাজার কেজি গাঁজা, 54 কেজি চরস, হেরোইন, ব্রাউন সুগার ও স্ম্যাক মিলিয়ে প্রায় 52 কেজি, 59 কেজিরও বেশি আফিম, ন'লক্ষ নারকোটিক ট্যাবলেট ও ক্যাপসুল, 3.45 লক্ষ ক্যাপসুল এবং প্রায় 2.83 লক্ষ কাশির সিরাপ বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৷
সরকারি আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সারা দেশে 2.75 লক্ষ মাদকের ইনজেকশনের মধ্যে 63 হাজারেরও বেশি উদ্ধার হয়েছে শুধু বিহার থেকে, যা দেশের মোট উদ্ধারের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এবং রেকর্ড গড়েছে বিহার ৷
2023-2026 সাল, এই সময়কালে শুধু পটনাতেই 137 কেজিরও বেশি হেরোইন, স্ম্যাক ও ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে ৷ বিপুল পরিমাণে গাঁজা, চরস এবং কোডেইন সিরাপও বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৷
তদন্তকারী সংস্থাগুলি জানিয়েছে, ভারতে মাদকদ্রব্য প্রবেশ করে উত্তপূর্বে নেপাল এবং মায়ানমার সীমান্ত দিয়ে ৷ বিহারের ভৌগোলিক অবস্থান রাজ্যকে অন্যতম প্রধান প্রবেশপথে পরিণত হতে সাহায্য করেছে ৷ পাচারকারীরা রেল এবং ছোট ছোট মডিউলের মাধ্যমে মাদক পাচার করে, যাতে কেউ ধরতে না-পারে ৷ যে সব পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তারা স্বীকার করে নিয়েছে প্রায়শই সিল করা প্যাকেট পাচার করত ৷ কিন্তু তারা জানত না যে ওই প্যাকেটে কী রয়েছে এবং যাদের কাছে এই প্যাকেটগুলি পৌঁছাত, তাদের সঙ্গে কোডের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হত ৷
এই বছর জানুয়ারি থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সীমান্তবর্তী জেলাগুলি পাচারের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল ৷ প্রশাসন 20টি মামলা দায়ের করেছে ৷ 30 জন পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে ৷ 404 কেজি গাঁজার সঙ্গে ব্রাউন সুগার, স্ম্যাক এবং মরফিন ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে ৷ মাদক পাচারের ঘটনা ঘটেছে পটনা, মুজফফরপুর, পূর্ণিয়া, কাটিহার, গয়া, ভাগলপুর, সীতামারি এবং পূর্ব চম্পারন জেলায় ৷
এছাড়া তথাকথিত 'জোম্বি ড্রাগ'-ও ব্যবহার করা হয় বলে জানা গিয়েছে ৷ এর মধ্যে রয়েছে জাইলাজিন নামক পদার্থ ৷ ঘোড়া ও গরুর মতো বিশালাকার প্রাণীকে অচৈতন্য করতে এই পদার্থ ব্যবহার করা হয় ৷ এই ধরনের পদার্থগুলি মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে ৷ যাঁরা এই জোম্বি ড্রাগ সেবন করেন, তাঁরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না এবং দীর্ঘসময় ধরে শরীর অচল থাকতে পারে বলে আশঙ্কা ৷
বিহারের এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি জানিয়েছে, 1.6 লক্ষের মধ্যে 11 হাজার 836 জন এইআইভি রোগী সংক্রামিত হয়েছে মাদক নেওয়ার ইনজেকশন নেওয়ার সময় ৷ মাদকের বিপুল দামের ফলে অনেকে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ভাগ করে নেয় ৷ এর ফলে এইচআইভি-সহ অন্যান্য রক্তের মাধ্যমে সংক্রমণের ঝুঁকি বৃদ্ধি পেতে থাকে ৷
মদ নিষিদ্ধ হওয়ার পর থেকে রাজ্যে নেশা মুক্তি কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ 2016 সালের আগে বিহারে মাত্র 13-14টি রিহ্যাব কেন্দ্র ছিল ৷ আজ শুধু পটনাতেই 20টিরও বেশি কেন্দ্র রয়েছে ৷ রাজ্যজুড়ে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় 200টি রিহ্যাব কেন্দ্র রয়েছে ৷
সমাজকর্মী অঙ্কুর কুমার মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে প্রচার করে চলেছেন ৷ তিনি জানালেন, প্রতি বছর নেশা মুক্তি কেন্দ্রের সন্ধানে 8-15 হাজার গুগল সার্চ হয় ৷ তিনি বলেন, "একবার মানুষ আসক্ত হয়ে পড়লে, তারা সাধারণত ক্ষিপ্ত ও অশান্ত হয়ে ওঠে ৷ অনেকে চুরি-ছিনতাই করে মাদক কেনার টাকা জোগাড় করে ৷ কখনও কখনও নিজের বাড়ির জিনিসপত্রই বেচে দেয় ৷"
তিনি জানালেন, 12-75 বছর বয়সি মাদকাসক্তদের পরিবারের সম্মতিতে নেশামুক্তি কেন্দ্রে রেখে তিন থেকে ছ'মাস পর্যন্ত চিকিৎসা করানো হয় ৷ অঙ্কুরের কথায়, "তাঁরা ছাড়া পেলে আমরা এঁদের পরিবারগুলিকে ভালোবেসে গ্রহণ করার পরামর্শ দিই ৷ তাঁদের অতীতের ভুলগুলি যেন তাঁদের মনে করানো না-হয় ৷ যে সব পরিবার আসক্তদের সমর্থন করে তাঁদের পাশে থাকেন, তাঁরা একশো শতাংশ সাফল্য পান ৷"
ড. বিকাশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 2023 সালে সারা ভারতে 2 হাজার 669 কোটি টাকার গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল ৷ এর মধ্যে বিহারে 91 কোটি টাকার গাঁজা উদ্ধার করা হয় ৷ একইভাবে, সারা দেশে দু'হাজার কোটি টাকার হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং বিহারে উদ্ধার করা হয় 40 কোটি টাকার হেরোইন ৷
তিনি বলেন, "সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলির মাদক-বিরোধী আইন আরও কঠোরভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন ৷ পাশাপাশি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মাদক সেবন নিয়ে গবেষণা করা উচিত এবং সেই গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সরকারের তথ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক নীতি প্রণয়ন করা উচিত ৷"
প্রাক্তন আইপিএস (IPS) আধিকারিক প্রান্তোষ কুমার দাস জানান, স্থানীয় মাদক চক্র দমনে 'কমিউনিটি পুলিশিং' ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ৷ অন্যদিকে, অর্থনীতিবিদরা তথ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক নীতি প্রণয়নের উপর জোর দিয়েছেন ৷ পটনা পুলিশ জানিয়েছে, আইন প্রয়োগের প্রক্রিয়া জোরদার করা হয়েছে এবং গত তিন-চার মাসে প্রায় 45 কোটি টাকার মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷
সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী বিধানসভায় জানিয়েছেন, 2025 সালে এনডিপিএস (NDPS) আইনের আওতায় 2 হাজার 161টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং 3 হাজার 520 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তিনি আরও জানান, মাদক-বিরোধী অভিযান জোরদার করার লক্ষ্যে 2025 সালের সেপ্টেম্বরে একটি 'স্টেট নারকোটিকস ব্যুরো' গঠন করা হয়েছে ৷ বিহারের আবগারি মন্ত্রী মদন সাহনি বলেন, "মদ্যপান নিষিদ্ধকরণ আইন বলবৎ থাকবে এবং অবৈধ মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"