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মাদকের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই: সমাধানের আগে প্রয়োজন মাদকাসক্তির প্রকৃত মানচিত্র

পঞ্জাবে সর্বপ্রথম মাদক ও আর্থ-সামাজিক গণনা শুরু হয়েছে ৷ দেশজুড়ে মাদকবিরোধী নীতি প্রণয়নের জন্য একটি কাঠামো বা নমুনা প্রদান করাই এর উদ্দেশ্য ৷

Punjab drug crisis
পঞ্জাবে মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 20, 2026 at 8:11 PM IST

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প্রতিদিন সকাল সাতটায়, হাতে একগুচ্ছ প্রশ্নপত্র নিয়ে জসবিন্দর সিং বাড়ি থেকে বের হন ৷ তিনি পঞ্জাবের একজন সরকারি স্কুলশিক্ষক ৷ তিনি রাজ্যের যেসব শিক্ষকরা নিজেদের শুধু শ্রেণিকক্ষের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি সেই শিক্ষকদের দলে ৷

জসবিন্দর বাড়ি বাড়ি গিয়ে কড়া নেড়ে এমন কিছু প্রশ্ন করেন, যার উত্তর দিতে পরিবারগুলি সাধারণত ইতস্তত করে ৷ "পরিবারের কোনও সদস্য কি মাদকাসক্ত ? এই এলাকায় কি মাদক ব্যবহার একটি বড় সমস্যা ?"—এ ধরনের প্রশ্নই তিনি চার ঘণ্টা ধরে করে যান ৷ এই সময়ে তিনি প্রতিটি বাড়িতে 20 মিনিট সময় কাটান এবং এভাবে তিনি প্রায় দশটি পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন ৷

পঞ্জাবে 'মাদক ও আর্থ-সামাজিক আদমশুমারি' করা হচ্ছে ৷ সরকারের দাবি, এটাই প্রথম ৷ এই কাজে হাজার হাজার সরকারি কর্মীকে নিযুক্ত করা হয়েছে ৷ শিক্ষক জসবন্দর তাঁদেরই একজন, যাঁরা পঞ্জাবের এই অভিনব উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ৷ এই সেনসাসের লক্ষ দীর্ঘকাল ধরে 'উড়তা পাঞ্জাব' (মাদক-বিধ্বস্ত পঞ্জাব) তকমা বয়ে বেড়ানো রাজ্যের মাদকাসক্তির প্রকৃত মানচিত্রটি তৈরি করা ৷

2025 সালের বাজেটে ভগবন্ত মান সরকার এই সেনসাসের কথা ঘোষণা করে এবং এর জন্য 150 কোটি টাকা বরাদ্দ করে ৷ এই সেনসাস পরিচালনার কাজে প্রায় 28 হাজার কর্মীকে নিযুক্ত করা হয়েছে ৷ চলতি বছরের 5 মে থেকে শুরু হওয়া এই কার্যক্রমের আওতায় প্রায় 65 লক্ষ পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷ সরকারি শিক্ষক, চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক এবং কম্পিউটার অপারেটররা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন, যা রাজ্যে মাদক ব্যবহারের প্রকৃত মাত্রা উন্মোচন করবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷

Drug Survey Punjab
পঞ্জাবে মাদকে আসক্তি নিয়ে সমীক্ষা (ইটিভি ভারত)

পঞ্জাব বহু বছর ধরে এই সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে ৷ একের পর এক সরকার এসে এমন এক বিষয়ের মোকাবিলা করে চলেছে, যা রাজ্যের পরিচয়ের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে ৷ সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির 51তম প্রতিবেদন (2022-23) অনুযায়ী, পঞ্জাবে 63 লক্ষেরও বেশি মানুষ গাঁজা, কোকেন, চরস এবং সিন্থেটিক মাদক সেবন করে থাকেন ৷

উদ্বেগের বিষয়, 10-17 বছর বয়সি ছ'লক্ষেরও বেশি শিশু-কিশোর এই মাদক ব্যবহার করছে বলে জানা গিয়েছে ৷ 2011 সালের জনগণনা অনুযায়ী পঞ্জাবের জনসংখ্যা 2.77 কোটি; এই পরিসংখ্যান ইঙ্গিত দেয়, প্রতি পাঁচজন বাসিন্দার মধ্যে অন্তত একজন মাদকাসক্তির শিকার ৷ হয়তো এই পরিসংখ্যানই বুঝিয়ে দেয়, কেন সরকার এই সমস্যা সমাধানের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এই সেনসাস শুরু করেছে ৷

এছাড়া, গত বছরের 1 মার্চ পঞ্জাব সরকার ‘মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ (War Against Drugs) কর্মসূচির সূচনা করে ৷ পঞ্জাবের ডিজিপি গৌরব যাদবের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 2025 সালে প্রায় 29 হাজার 784 টি এফআইআর (FIR) দায়ের করা হয় এবং 39 হাজার 867 জনকে গ্রেফতার করা হয় ৷ তদন্তকারী সংস্থাগুলি প্রায় 2 হাজার 21 কেজি হেরোইন, 35 হাজার কেজি পপি হাস্ক (আফিমের খোসা), 698 কেজি আফিম, 26 কেজি মেথামফেটামিন এবং 55 লক্ষেরও বেশি নেশাজাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে ৷ পাশাপাশি 16.81 কোটি টাকা নগদ অর্থও উদ্ধার করা হয় ৷

কঠোর ব্যবস্থা সত্ত্বেও অতিরিক্ত মাত্রায় মাদক গ্রহণের (ওভারডোজ) ফলে মৃত্যুমিছিল থামেনি ৷ এনসিআরবি (NCRB)-র তথ্য অনুযায়ী, 2024 সালে পঞ্জাবে ড্রাগ ওভারডোজ-এর কারণে 106 জনের মৃত্যু হয়েছে, যা রাজ্যটিকে দেশের অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যে পরিণত করেছে ৷ 2022 সালে এই সংখ্যাটা ছিল 144 এবং 2021 সালে ছিল 78 । চার বছরে ড্রাগ ওভারডোজ-এর কারণে মোট 417 জন প্রাণ হারিয়েছেন ৷

সরকার আশা করছে, এই সমীক্ষা থেকে এমন কিছু তথ্য ও উত্তর পাওয়া যাবে, যা শুধু তদন্ত করে পাওয়া সম্ভব নয় ৷ এই অভিযানের সূচনা করার সময় মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান বলেন, "সংগৃহীত তথ্য ভবিষ্যতে নীতি প্রণয়ন এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম জোরদার করতে সাহায্য করবে ৷"

War Against Drugs
পঞ্জাবে অতিরিক্ত মাদক সেবনের কারণে মৃত্যু (ইটিভি ভারত)

অভিযানের সময় শনাক্ত মাদকাসক্তদের অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে না ৷ এই বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ বলবীর সিং বলেন, “তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে না; বরং তাঁদের মাদক নিরাময় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ৷ তবে মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ৷” তথ্য সংগ্রহকারীরা 26টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন; এসব প্রশ্নের আওতায় শুধু মাদক সেবনের ধরন ও মাদক নিরাময় কেন্দ্রের সহজলভ্যতার পাশাপাশি শিক্ষা, অভিবাসন, পারিবারিক ঋণ, স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত পছন্দ এবং এমনকী যানবাহনের মালিকানার মতো বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

এই সংক্রান্ত সমীক্ষা করেছেন এমন কয়েকজন ভুক্তভোগী পরিবারগুলির তথ্য প্রকাশ করতে না চাইলেও যা বলেছেন, তা এখানে তুলে ধরা হল ৷ "বলা যত সহজ, করা তত কঠিন", বলেন ডেমোক্রেটিক টিচার্স ফ্রন্টের দলজিৎ সিং ৷ তিনি আরও জানান, অনেক পরিবারই তাদের মধ্যে কে মাদক ব্যবহার করছে, তা প্রকাশ করে না ৷

সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক রুপিন্দর পাল সিং জানান, কীভাবে প্রশ্ন করতে হবে এবং কীভাবে উত্তর আদায় করে নিতে হবে— এ বিষয়ে শিক্ষকদের ব্যাপক পরামর্শ বা প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন, "গ্রাম বা শহর— যেখানেই শিক্ষকরা ফর্ম নিয়ে যান না কেন, অনেক পরিবারই উত্তর দিতে ইতস্তত বোধ করে ৷ তারা প্রকাশ করতে চায় না যে বাড়িতে কে মাদক সেবন করেন বা কী ধরনের মাদক গ্রহণ করা হয় ৷ মানুষ কথা বলতে ভয় পায়, আর বিশেষত একজন মাদক ব্যবহারকারী এই অভ্যাসের কথা স্বীকার করবেন, সেই সম্ভাবনা অনেক কম ৷"

কংগ্রেস বিধায়ক সুখপাল খায়রা প্রশ্ন তুলেছেন, কেউ মাদক সেবন করলে তা স্বীকার করার ক্ষেত্রে তিনি কেন সত্যবাদী হবেন ? তাঁর প্রশ্ন, “পরিবারের কোনও সদস্য কীভাবে এবং কেন প্রকাশ করবে যে কেউ মাদক ব্যবহার করে কি না ? আর যদি তারা তা করেও, তবে কেন তারা বলবে কোন নির্দিষ্ট মাদক ব্যবহার করা হয় ?”

বিরোধীরা এর সমালোচনা করা সত্ত্বেও, অনেকেই বিশ্বাস করেন, এই সমীক্ষাটি উপকারী হবে ৷ ফুলওয়াল গ্রামের সমাজকর্মী ও পঞ্চ নবজিন্দর সিং সেখন মাদকবিরোধী প্রচারাভিযানে কাজ করেন ৷ তিনি বলেন, "পরিবারগুলি সহযোগিতা করলে এই সমীক্ষা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সাহায্য করবে ৷ পরিবারগুলি যদি অস্বীকারের মনোভাব পোষণ করে, তবে এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে এবং আসক্তি মোকাবিলায় কোনও কাজের কাজ হবে না ৷"

জসবিন্দরের মতো যাঁরা এই বিষয়ে সমীক্ষা চালিয়েছেন তাঁরা দেখেছেন, অনেক পরিবারই এই সমীক্ষার বিষয়ে অবগত নন ৷ পরিবারগুলি ‘মাদক’ শব্দটি উল্লেখ করা মাত্রই অস্বস্তিতে পড়ে যায় ৷ তিনি বলেন, “আমাদের প্রায়শই তাদের বোঝাতে হয়, এটি একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমীক্ষা ৷ কারণ, মাদকের কথা শুনলে মানুষ অস্বস্তি বোধ করে। কখনও কখনও, যে যুবকরা স্পষ্টতই মাদকাসক্ত, তাঁরা পরিবারের সদস্যদের সামনে তাঁদের আসক্তির সবকিছুই অস্বীকার করেন ৷”

Punjab drug crisis
পঞ্জাবে মাদক সঙ্কট (ইটিভি ভারত)

এই সমীক্ষা ছাড়াও, জনপরিসরে সচেতনতা তৈরির জন্য অন্যান্য পদ্ধতি নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে সরকার ৷ স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ বলবীর সিং বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের রেকর্ড করা বার্তা বহনকারী ই-রিকশাগুলি গ্রাম এবং শহুরে এলাকাগুলিতে চলাচল করছে ৷ এই রিকশাগুলিতে বেনামে অভিযোগ ও পরামর্শ সংগ্রহের জন্য বাক্স রাখা আছে এবং এর পাশাপাশি মানুষকে নির্ভয়ে তথ্য জানাতে উৎসাহিত করা হচ্ছে ৷ এই উদ্যোগটি একটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে শুরু হয়েছে ৷ এখন 117টি বিধানসভা কেন্দ্রকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷

রাজস্ব, পুনর্বাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী হরদীপ সিং মুন্ডিয়ান মনে করেন, এই কার্যক্রমটি সরকারকে মাদকের উৎস এবং সেবনের ধরন বুঝতে সাহায্য করবে ৷ তিনি বলেন, “ভবিষ্যৎ নীতি প্রণয়ন এবং অভ্যস্ত যুবকদের মাদক নিরাময় কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ ৷”

এই সমীক্ষাটি 45 দিনের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ লুধিয়ানার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার অমিত বাম্বি জানিয়েছেন যে, এই সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রক্রিয়াটির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁরা প্রত্যেকেই প্রায় 250টি পরিবারের হিসাব রাখবেন এবং পরিবার পিছু 250 টাকা সাম্মানিক পাবেন। তিনি আরও বলেন, “এই প্রক্রিয়াটি যাতে সততার সঙ্গে সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করতে সুপারভাইজারও নিয়োগ করা হয়েছে।”

একটি সেনসাস কি মাদকাসক্তির মোকাবিলা করতে পারবে ?

মাদক-বিরোধী অভিযান ও শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে প্রচারের সঙ্গে যুক্ত আইনজীবী জিতেন্দ্র মালিক ৷ তিনি এই উদ্যোগকে সাহসী বলে বর্ণনা করলেও, এটি যে গতি ও শক্তি অর্জন করতে পারে, সে বিষয়ে সতর্ক করেছেন ৷ তিনি মনে করেন, তথ্য সংগ্রহ কোনও সমাধান দিতে পারে না, এটি একটি পদ্ধতির মতো ৷ “সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল সেই প্রক্রিয়া যা অবশ্যই গোপনীয়, স্বচ্ছ এবং পক্ষপাতমুক্ত থাকতে হবে, কারণ সামাজিক কলঙ্ক এবং আইনি পরিণতির ভয় মানুষকে সততার সঙ্গে কথা বলতে নিরুৎসাহিত করতে পারে,” তিনি সতর্ক করেন ৷

তিনি মাদকের সরবরাহ শৃঙ্খল নিয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন ৷ নীতি প্রণয়নের জন্য তথ্য প্রয়োজন, কিন্তু তার আগে সরবরাহ শৃঙ্খলগুলি ভেঙে দিতে হবে, মাদক মাফিয়াদের নিশানা করতে হবে, পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলির সম্প্রসারণ করতে হবে এবং যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান ও খেলাধুলোর সুযোগ তৈরি করতে হবে ৷ পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক সংগঠনগুলিকে অবশ্যই সমান অংশীদার হতে হবে, কারণ আসক্তি ছড়িয়ে পড়ছে - এর মূলে রয়েছে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যগত কারণ ৷

ডাঃ ইন্দরজিৎ ধিংরা, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র চালান ৷ তিনি জানান, গত 20-30 বছরে এই সমস্যার গতিপ্রকৃতি বদলে গিয়েছে ৷ চিকিৎসকের কথায়, “সেই দিনগুলিতে আমরা বেশিরভাগ মধ্যবয়সি এবং বয়স্ক মানুষদের পোস্ত ও আফিমে আসক্ত হতে দেখতাম ৷ আজ, সিন্থেটিক ড্রাগ যুবক এবং এমনকী নাবালকদের কাছেও পৌঁছে গিয়েছে ৷ মেয়েরাও মাদক সেবন করছে। জন্ডিস এবং এইচআইভির মতো রোগ ছড়িয়ে পড়ছে ৷ কারণ, সিরিঞ্জ ভাগাভাগি করে ব্যবহার করা হচ্ছে ।"

ডাঃ ইন্দরজিৎ ধিংরা আরও বেশি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র এবং শক্তিশালী কাউন্সেলিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আত্মবিশ্বাসী ৷ তিনি বলেন, “যেহেতু আমরা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র চালাই, তাই আমাদের কাছে ইতিমধ্যেই কিছু তথ্য ছিল। চ্যালেঞ্জটি হল, যাঁরা ইতিমধ্যেই আসক্তিতে আটকা পড়েছেন, তাঁদের কীভাবে মূলধারায় ফিরিয়ে আনা যায় ।”

War Against Drugs
পঞ্জাবে মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই (ইটিভি ভারত)

কংগ্রেস সাংসদ সুখজিন্দর সিং রান্ধাওয়া মাদকের তালিকা থেকে অ্যালকোহলকে বাদ দেওয়ার বিষয়ে তীব্র সমালোচনা করেছেন ৷ তিনি বলেন, “পরিবারের পুরুষদের অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে পঞ্জাবের হাজার হাজার মা ও মেয়ে প্রতিদিন কাঁদছেন ৷ শিক্ষকদের বলা হয়েছে অ্যালকোহল মাদকের আওতায় পড়ে না ৷ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অ্যালকোহল হল বিদ্যুতের জলের মতো, কিন্তু পঞ্জাবের মানুষের কাছে এটি এমন এক মাদক, যা ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিচ্ছে।”

এদিকে, বিজেপির প্রবীণ নেতা তরুণ চুঘের মতে, শিক্ষকদের পরিবর্তে পুলিশ ও বিশেষ সংস্থাগুলিরই এই ধরনের সমীক্ষা পরিচালনা করা উচিত ছিল ৷

পঞ্জাবে যখন এই উদ্যোগের ভালো-মন্দ নিয়ে বিতর্ক চলছে, তখন একটি প্রশ্ন থেকেই যায়: আসক্তির প্রকৃত ব্যাপ্তি বা গভীরতা না বুঝে কি এর বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব ?

দীর্ঘদিন ধরে পঞ্জাব মাদক-সমস্যায় 'কুখ্যাত' হয়ে আছে ৷ এখন রাজ্যটি এমন এক পদক্ষেপ করছে যা খুব কম জায়গাতে দেখা গিয়েছে— সমাধান খোঁজার আগে সমস্যাটির প্রকৃত মাত্রা পরিমাপ করা ৷ পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এই সমীক্ষাটিকে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া জরুরি ৷ তবেই এটি দেশের অন্যান্য অংশের জন্য একটি আদর্শ উদাহরণ হয়ে উঠতে পারবে। পরিসংখ্যান গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু সঠিক সংশোধনমূলক পদক্ষেপই রাজ্যটিকে ‘উড়তা পঞ্জাব’-এর সেই কুখ্যাত তকমা ঝেড়ে ফেলতে সাহায্য করতে পারে ৷

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