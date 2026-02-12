মার্কিন মুলুকে পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু ভারতীয়ের, 262 কোটির ক্ষতিপূরণ পরিবারকে

মার্কিন মুলুকে পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু ভারতীয়ের, 262 কোটির ক্ষতিপূরণ পরিবারকে
অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা পড়ুয়া জাহ্নবী উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকায় গিয়েছিলেন ৷ এর জন্য তাঁর মা ঋণ নিয়েছিলেন ৷ কিন্তু সে আশা পূরণ হয়নি ৷
Published : February 12, 2026 at 6:34 PM IST
হায়দরাবাদ, 12 ফেব্রুয়ারি: পড়ুয়ার মৃত্যুতে কয়েকশো কোটি টাকা (ভারতীয় মুদ্রায়) ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হল আমেরিকা ৷ ওই পড়ুয়া উচ্চশিক্ষার জন্য মার্কিন মুলুকে গিয়েছিলেন ৷ সেখানে পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় তাঁর মৃত্যু হয় ৷ পড়ুয়ার মৃত্যুতে সিয়াটেলের পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে সুরক্ষা না-মেনে গাড়ি চালানোর অভিযোগ ওঠে ৷ শেষ পর্যন্ত মৃতার পরিবারকে 29 মিলিয়ন মার্কিন ডলার (262 কোটি টাকা) ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়েছে কর্তৃপক্ষ ৷
ওই পড়ুয়ার নাম জাহ্নবী কান্দুলা (23) ৷ তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের কুরনুল জেলায় থাকতেন ৷ 2021 সালে উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকায় যান ৷ সেখানে সিয়াটেল-এর সাউথ লেক ইউনিয়নে নর্থইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশোনা করছিলেন ৷ তাঁর মা স্কুল শিক্ষিকা ৷ তিনি মেয়েকে বিদেশে পড়তে পাঠানোর জন্য ঋণ নিয়ছিলেন ৷ আশা করেছিলেন, ওই বছরের শেষ দিকে জাহ্নবী পড়াশোনার পাঠ শেষ করে দেশে ফিরবেন ৷
সেই আশা পূরণ হয়নি ৷ 2023 সালের 23 জানুয়ারি রাতে টহল দেওয়ার সময় পুলিশের গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মারে ৷ গাড়িটি দ্রুতগতিতে আসছিল ৷ আর সেই সময় জাহ্নবী রাস্তা পার হচ্ছিলেন ৷ তিনি গুরুতর আহন হন এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷ জানা যায়, ঘণ্টায় 120 কিমি বেগে গাড়িটি চালাচ্ছিলেন পুলিশ আধিকারিক কেভিন ডাভ ৷ শুধু তাই নয়, পড়ুয়ার মৃত্যু নিয়ে মশকরা করেন অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিক ৷ সেই মন্তব্য ও হাসি ধরা পড়ে আরেক পুলিশ আধিকারিকের বডি ক্যামেরায় ৷ সিয়াটেলে ভারতীয় পড়ুয়ার মৃত্যুতে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ কড়া বার্তা দেয় নয়াদিল্লি ৷
পুলিশ আধিকারিক ডাভে মজা করে বলেছিলেন, "তিনি একজন সাধারণ মানুষ... এভাবে মৃত্যু তাঁর প্রাপ্য নয় ৷ একটা চেক দিয়ে দিলেই হল !" ওই এলাকায় সর্বোচ্চ 40 কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে গাড়ি চালানোর অনুমতি রয়েছে ৷ কিন্তু সেই সময় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী কেভিন 119-120 কিমি প্রতি ঘণ্টায় গাড়িটি চালাচ্ছিলেন ৷ পুলিশের গাড়িটি জাহ্নবীকে এত জোরে ধাক্কা মারে যে সেই অভিঘাতে তিনি 100 ফুট দূরে ছিটকে পড়েন ৷ ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷
ভারত সরকার তৎকালীন সিয়াটেল প্রশাসনের কাছে এই ঘটনার যথোপযুক্ত তদন্তের আর্জি জানিয়েছিল ৷ পাশাপাশি ওই পুলিশ আধিকারিকের মশকরার কঠোর সমালোচনা করেছিল ৷ পুলিশ দফতর কেভিনকে গাড়ি চালানোয় গাফিলতির জন্য ছাঁটাই করে ৷ তাঁকে 5 হাজার মার্কিন ডলার জরিমানা করা হয় ৷ কিং কাউন্টির সরকারি কৌঁসুলি অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের চার্জ গঠনে সম্মত হননি ৷ তিনি জানান, কেভিন ইচ্ছাকৃত নিরাপত্তাকে তুড়ি মেড়ে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলেন, তা প্রমাণ করা যাবে না ৷
জাহ্নবীর পরিবারের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে চায় সিয়াটেল প্রশাসন ৷ সেই চুক্তি অনুযায়ী তারা পড়ুয়ার পরিবারকে 29 মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় 262 কোটি) ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়েছে ৷ এর মধ্যে প্রায় 20 মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিয়েছে শহরের বিমা দফতর ৷
সিয়াটেলের সিটি অ্যাটর্নি এরিকা ইভানস একটি বিবৃতিতে বিষয়টি জানিয়েছেন ৷ স্থানীয় সময় বুধবার তিনি বিবৃতি দিয়েছেন, "জাহ্নবীর কান্দুলার মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক ৷ আমরা আশা করি, এর ফলে তাঁর পরিবার একটু স্বস্তি পাবেন ৷" এই ঘোষণার জাহ্নবীর পরিবারের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি ৷ গত সপ্তাহে জাহ্নবীর পরিবার আদালতে ক্ষতিপূরণ চেয়ে আবেদন জানিয়েছিল ৷