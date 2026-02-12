ETV Bharat / bharat

মার্কিন মুলুকে পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু ভারতীয়ের, 262 কোটির ক্ষতিপূরণ পরিবারকে

অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা পড়ুয়া জাহ্নবী উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকায় গিয়েছিলেন ৷ এর জন্য তাঁর মা ঋণ নিয়েছিলেন ৷ কিন্তু সে আশা পূরণ হয়নি ৷

Indian Student Died in Road Accident in Seattle
ভারতীয় পড়ুয়া জাহ্নবীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য (ছবি: এপি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 12, 2026 at 6:34 PM IST

হায়দরাবাদ, 12 ফেব্রুয়ারি: পড়ুয়ার মৃত্যুতে কয়েকশো কোটি টাকা (ভারতীয় মুদ্রায়) ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হল আমেরিকা ৷ ওই পড়ুয়া উচ্চশিক্ষার জন্য মার্কিন মুলুকে গিয়েছিলেন ৷ সেখানে পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় তাঁর মৃত্যু হয় ৷ পড়ুয়ার মৃত্যুতে সিয়াটেলের পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে সুরক্ষা না-মেনে গাড়ি চালানোর অভিযোগ ওঠে ৷ শেষ পর্যন্ত মৃতার পরিবারকে 29 মিলিয়ন মার্কিন ডলার (262 কোটি টাকা) ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়েছে কর্তৃপক্ষ ৷

ওই পড়ুয়ার নাম জাহ্নবী কান্দুলা (23) ৷ তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের কুরনুল জেলায় থাকতেন ৷ 2021 সালে উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকায় যান ৷ সেখানে সিয়াটেল-এর সাউথ লেক ইউনিয়নে নর্থইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশোনা করছিলেন ৷ তাঁর মা স্কুল শিক্ষিকা ৷ তিনি মেয়েকে বিদেশে পড়তে পাঠানোর জন্য ঋণ নিয়ছিলেন ৷ আশা করেছিলেন, ওই বছরের শেষ দিকে জাহ্নবী পড়াশোনার পাঠ শেষ করে দেশে ফিরবেন ৷

সেই আশা পূরণ হয়নি ৷ 2023 সালের 23 জানুয়ারি রাতে টহল দেওয়ার সময় পুলিশের গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মারে ৷ গাড়িটি দ্রুতগতিতে আসছিল ৷ আর সেই সময় জাহ্নবী রাস্তা পার হচ্ছিলেন ৷ তিনি গুরুতর আহন হন এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷ জানা যায়, ঘণ্টায় 120 কিমি বেগে গাড়িটি চালাচ্ছিলেন পুলিশ আধিকারিক কেভিন ডাভ ৷ শুধু তাই নয়, পড়ুয়ার মৃত্যু নিয়ে মশকরা করেন অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিক ৷ সেই মন্তব্য ও হাসি ধরা পড়ে আরেক পুলিশ আধিকারিকের বডি ক্যামেরায় ৷ সিয়াটেলে ভারতীয় পড়ুয়ার মৃত্যুতে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ কড়া বার্তা দেয় নয়াদিল্লি ৷

Indian Student died in road accident in Seattle US
মার্কিন মুলুকে পড়তে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ভারতীয় পড়ুয়ার (ফাইল ছবি)

পুলিশ আধিকারিক ডাভে মজা করে বলেছিলেন, "তিনি একজন সাধারণ মানুষ... এভাবে মৃত্যু তাঁর প্রাপ্য নয় ৷ একটা চেক দিয়ে দিলেই হল !" ওই এলাকায় সর্বোচ্চ 40 কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে গাড়ি চালানোর অনুমতি রয়েছে ৷ কিন্তু সেই সময় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী কেভিন 119-120 কিমি প্রতি ঘণ্টায় গাড়িটি চালাচ্ছিলেন ৷ পুলিশের গাড়িটি জাহ্নবীকে এত জোরে ধাক্কা মারে যে সেই অভিঘাতে তিনি 100 ফুট দূরে ছিটকে পড়েন ৷ ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷

ভারত সরকার তৎকালীন সিয়াটেল প্রশাসনের কাছে এই ঘটনার যথোপযুক্ত তদন্তের আর্জি জানিয়েছিল ৷ পাশাপাশি ওই পুলিশ আধিকারিকের মশকরার কঠোর সমালোচনা করেছিল ৷ পুলিশ দফতর কেভিনকে গাড়ি চালানোয় গাফিলতির জন্য ছাঁটাই করে ৷ তাঁকে 5 হাজার মার্কিন ডলার জরিমানা করা হয় ৷ কিং কাউন্টির সরকারি কৌঁসুলি অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের চার্জ গঠনে সম্মত হননি ৷ তিনি জানান, কেভিন ইচ্ছাকৃত নিরাপত্তাকে তুড়ি মেড়ে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলেন, তা প্রমাণ করা যাবে না ৷

জাহ্নবীর পরিবারের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে চায় সিয়াটেল প্রশাসন ৷ সেই চুক্তি অনুযায়ী তারা পড়ুয়ার পরিবারকে 29 মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় 262 কোটি) ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়েছে ৷ এর মধ্যে প্রায় 20 মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিয়েছে শহরের বিমা দফতর ৷

সিয়াটেলের সিটি অ্যাটর্নি এরিকা ইভানস একটি বিবৃতিতে বিষয়টি জানিয়েছেন ৷ স্থানীয় সময় বুধবার তিনি বিবৃতি দিয়েছেন, "জাহ্নবীর কান্দুলার মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক ৷ আমরা আশা করি, এর ফলে তাঁর পরিবার একটু স্বস্তি পাবেন ৷" এই ঘোষণার জাহ্নবীর পরিবারের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি ৷ গত সপ্তাহে জাহ্নবীর পরিবার আদালতে ক্ষতিপূরণ চেয়ে আবেদন জানিয়েছিল ৷

