আমাদের বাঁচান ! আতর্নাদ ইরানে আটকে থাকা ভারতীয়দের

আমাদের বাঁচান ! আতর্নাদ ইরানে আটকে থাকা ভারতীয়দের
ইরানের বিভিন্ন বন্দরে প্রায় 1 হাজার নাবিক আটকে আছেন ৷ তাঁদের অনেকেই বাঁচতে পেয়ে ভিডিয়ো থেকে শুরু করে মেসেজ পাঠাচ্ছেন ৷
Published : March 13, 2026 at 8:55 PM IST
নীতা খোলাতকার
মুম্বই, 13 মার্চ: ভিডিয়োর শুরুতেই বেশ কয়েকটি উদ্বিগ্ন মুখের দেখা মিলছে ৷ সকলেই ভারতীয় ৷ ইরানের কাছে সমুদ্রপথে আটকে থাকা জাহাজে বন্দি ৷ সকলরেই আর্তনাদ, 'আমাদের বাঁচান...' ৷ নেপথ্যে পরপর বিস্ফোরণের গগনভোদী শব্দ ৷ এমনই নানা ভিডিয়ো এসে পৌঁছেছে ফরওর্য়াড সিমেন ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বা এফএসইউআইয়ের কাছে ৷
একটি ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, এক নাবিক জানলার পাশে বসে রয়েছেন ৷ বাইরে একের পর এক জোরালো বিস্ফোরণ ৷ এরকমই আরেকটি ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে এক নাবিক বলছেন, "আমরা 20 জন ভারতীয় বান্দার আব্বাস পোর্টে আটকে আছি ৷ আমাদের এখান থেকে দ্রুত উদ্ধার করুন ৷ জয়হিন্দ ৷ জয় ভারত ৷ "
এফএসইউআইয়ের সাধারণ সম্পাদক মনোজ যাদবের সঙ্গে কথা বলেছেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি ৷ তিনি জানান, যুদ্ধ শুরুর সময় থেকে ইরানের বিভিন্ন বন্দরে হাজার খানেক নাবিক আটকে রয়েছেন ৷ সময় যত এগোচ্ছে ততই তাঁদের কাছে থাকা রশদ শেষ হয়ে আসছে ৷ টান পড়েছে পানীয় জলে ৷ এই নাবিকদের অনেকে স্পিড বোর্ডে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন ৷ প্রায় 120 জন নাবিকের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখছেন মনোজ ৷
মহারাষ্ট্রের লাতুরের বাসিন্দা অভিজিৎ গুন্দ্রের পাঠানো ভিডিয়ো ইটিভি ভারতের সঙ্গে শেয়ার করে নিয়েছেন মনোজ ৷ তাতে ইরানে ইঞ্জিনিয়র হিসেবে কর্মরত অভিজিৎ বলছেন, তাঁকে নিয়ে 7 ভারতীয় একটি স্পিড বোর্ডে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছেন ৷ তাঁর কথায়, "যুদ্ধ শুরুর পর থেকে আমরা যে সংস্থায় চাকরি করি তাদের একাধিকবার অনুরোধ করেছি দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে ৷ কিন্তু তাদের দিক থেকে কোনও জবাব আসেনি ৷"
আটকে আছেন অরবিন্দ শুক্লাও ৷ এই ক'দিনে একাধিক মেসেজ পাঠিয়েছেন তিনি ৷ তাঁর মধ্যে একটিতে মনোজকে তিনি লিখেছেন, "স্যর, জানি না কোনটা আমার শেষ মেসেজ হবে ৷ দয়া করে আমাদের রক্ষা করুন ৷ 20 জন ভারতীয় আপনাদের থেকে সাহায্য পাওয়ার অপেক্ষায় আছি ৷"
এদিকে, মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তির আবহে ইরানে থাকা ভারতীয়দের ফেরাতে উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ বৃহস্পতিবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে এ কথা জানিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ৷ তিনি জানান, উপসাগরীয় অঞ্চলে বহু ভারতীয় বাস করেন ৷ তাঁদের সকলের ভালো থাকা ভারতের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷
তিনি বলেন, "ইরান থেকে যে সব ভারতীয়রা আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া সীমান্ত হয়ে ফিরতে চান, তাদের আমরা সহযোগিতা করছি ৷ তাঁদের ভিসা দেওয়া হচ্ছে ৷ তাঁরা সেখান থেকে বাণিজ্যিক বিমানে বাড়ি ফিরতে পারেন ৷ সীমান্ত পেরনোর সময় তাঁদের সাহায্য়ও করা হচ্ছে ৷ 9 হাজার ভারতীয় নাগরিক হয় ইরানে ছিলেন, অথবা এখনও সেখানে আছেন ৷ তাঁদের মধ্যে পড়ুয়া, নাবিক, ব্যবসায়ী, বিভিন্ন পেশার মানুষ এবং তীর্থযাত্রীও আছেন ৷ ইতিমধ্যে বহু ভারতীয়, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই পড়ুয়া, ইরান থেকে বাড়ি ফিরেছেন ৷"