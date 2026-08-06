ETV Bharat / bharat

ভাগাভাগির দিন শেষ ! RAC যাত্রীদের জন্য নয়া ব্যবস্থা রেলের

এসি কোচে RAC যাত্রীদের প্রায়শই একজন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে এতদিন বেডরোল ভাগ করে নিতে হত ৷ বারবার অভিযোগ আসার পর নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।

Bedrolls For RAC Passengers
প্রতীকী ছবি (আরকেসি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 6, 2026 at 12:14 PM IST

|

Updated : August 6, 2026 at 12:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 6 অগস্ট: রেলের এসি কোচে ভ্রমণকারী আরএসি (RAC) যাত্রীদের জন্য সুখবর ৷ এবার থেকে আর রিজার্ভেশন এগেইনস্ট ক্যান্সেলেশন বা আরএসি যাত্রীদের একই বার্থে থাকা অন্য যাত্রীর সঙ্গে বেডরোল, অর্থাৎ কম্বল-চাদর-বালিশ ভাগ করে নিতে হবে না । এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় রেল ৷

রেল বোর্ড নির্দেশ দিয়েছে, এসি চেয়ার কার ছাড়া অন্য সব এসি শ্রেণির আরএসি যাত্রীদের জন্য পৃথক বেডরোল কিট (পরিষ্কার চাদর ও কম্বল-সহ কিট) সরবরাহ করা হবে । এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।

রেলের তরফে জানানো হয়েছে, মূলত এসি কোচে ভ্রমণকারী আরএসি যাত্রীদের তরফে বারেবারে রেলে বেডরোল ভাগাভাগি নিয়ে অভিযোগ আসছিল ৷ যাত্রীদের কাছ থেকে পাওয়া সেইসব অভিযোগের প্রেক্ষিতেই এই নয়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ কারণ, রাতের যাত্রার সময় তাঁদের প্রায়শই অপরিচিত সহযাত্রীর সঙ্গে একটিমাত্র বেডরোল কিট ভাগ করে নিতে হত এতদিন । অনেক যাত্রীই বিষয়টিকে অস্বস্তিকর, অস্বাস্থ্যকর এবং অনিরাপদ বলে অভিযোগে উল্লেখ করেছিলেন ।

আরএসি ব্যবস্থায় যাত্রীদের ট্রেনে ওঠার নিশ্চয়তা থাকলেও টিকিট নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের একটি বার্থ ভাগ করে নিতে হয় । পুরো ভাড়া দেওয়ার পরেও, এসি কোচের আরএসি যাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছিলেন যে তাঁদের আরাম ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে আপস করতে হচ্ছে ।

গাজিয়াবাদের লোনির বাসিন্দা কবিতা শর্মা বলেন, "এসি কোচে আরএসি টিকিটে ভ্রমণকারী যাত্রীদের দ্বিগুণ ভোগান্তির শিকার হতে হয় । পুরো ভাড়া দেওয়ার পরেও আমাদের অন্য একজন যাত্রীর সঙ্গে বার্থ ভাগ করে নিতে হয় এবং অনেক সময় আমরা ঠিকঠাক বেডরোল কিটও (বালিশ-চাদর-কম্বল ইত্যাদি) পাই না । বৈধ টিকিট থাকা সত্ত্বেও যাত্রীদের এমন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হওয়াটা অন্যায্য ।" উত্তর দিল্লির যমুনা বিহারের আরেক যাত্রী মুকেশ শর্মার কথায়, "বেডরোল ভাগ করে নেওয়ার বিষয়টি উভয় যাত্রীর জন্যই অসুবিধার সৃষ্টি করে ।"

রেলওয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, "ট্রেনে থাকা কর্মী, ট্রাভেলিং টিকিট এগজামিনার (টিটিই) এবং হাউসকিপিং কর্মী-সহ সংশ্লিষ্ট সকল আধিকারিককে অবিলম্বে এই নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।" যাত্রাপথে বেডরোল কিট না পেলে যাত্রীদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যেন তারা ট্রেনের টিটিই-র সঙ্গে যোগাযোগ করেন অথবা 'রেল মদদ' হেল্পলাইনে 139-এ অভিযোগ জানান ।

অন্যদিকে, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বুধবার লোকসভায় জানিয়েছেন যে, সংরক্ষিত আসন-ব্যবস্থা সম্বলিত বিশেষ ট্রেনগুলি সাধারণ নির্ধারিত ট্রেনের তুলনায় তুলনামূলকভাবে বেশি ভাড়ায় চালানো হয় । বিশেষ ট্রেনের ভাড়া নির্ধারণের পদ্ধতি বা মানদণ্ড-সহ এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে কংগ্রেস সাংসদ সঞ্জনা জাটভের কাছে রেলমন্ত্রী এই লিখিত উত্তরটি পেশ করেন ।

তিনি গত তিন বছরে কতগুলি ট্রেনকে বিশেষ পরিষেবা থেকে সাধারণ পরিষেবায় রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং হনুমানগড়-জয়পুর ট্রেনের ভাড়া একই রুটে চলাচলকারী অন্যান্য সাধারণ ট্রেনের ভাড়ার চেয়ে বেশি কি না, সে বিষয়েও জানতে চেয়েছিলেন । রেলমন্ত্রী বলেন, যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে ভারতীয় রেল সর্বদা সচেষ্ট । এই লক্ষ্য অর্জনে নতুন পরিষেবা চালু করা, বিদ্যমান ট্রেন পরিষেবার সময়সীমা বা রুট বাড়ানো, যাতায়াতের সংখ্যা (ফ্রিকোয়েন্সি) বৃদ্ধি এবং বিদ্যমান ট্রেনে কোচের সংখ্যা বাড়ানোর মতো পদক্ষেপ নেওয়া হয় ।

অশ্বিনী বৈষ্ণব আরও বলেন, "পাশাপাশি, বিদ্যমান ট্রেন পরিষেবার ক্ষেত্রে ট্রেনের দৈর্ঘ্য বা কোচের সংখ্যা বাড়ানোর (লোড অগমেন্টেশন) কাজও করা হয় । এগুলি একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা পরিচালনগত সম্ভাব্যতা, সম্পদের প্রাপ্যতা এবং অন্যান্য চাহিদার ওপর নির্ভর করে । তাছাড়া, পিক সিজন বা ব্যস্ত সময়, উৎসব এবং বিশেষ অনুষ্ঠান চলাকালীন যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে ভারতীয় রেল বিশেষ ট্রেন চালায় । সেই সঙ্গে যাত্রী চলাচলের ধরন, বাণিজ্যিক যৌক্তিকতা, পরিচালনগত সম্ভাব্যতা এবং সম্পদের প্রাপ্যতার মতো বিষয়গুলো বিবেচনা করে সেগুলিকে নিয়মিত পরিষেবায় (রেগুলারাইজেশন) রূপান্তর করার উদ্যোগও নেওয়া হয় ।"

Last Updated : August 6, 2026 at 12:29 PM IST

TAGGED:

INDIAN RAILWAYS
BEDROLLS FOR RAC PASSENGERS
বেডরোল
ট্রেনের বিছানাপত্র
BEDROLL KIT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.