এটা তাঁর কাহিনি, আপনার ভার্সন নয়: সোনিয়ার আত্মজীবনীর সমালোচনায় বিজেপিকে কড়া তোপ পিত্রোদার

এটা তাঁর কাহিনি, আপনার ভার্সন নয়: সোনিয়ার আত্মজীবনীর সমালোচনায় বিজেপিকে কড়া তোপ পিত্রোদার
Sam Pitroda on Sonia Gandhi Memoir Belonging: সোনিয়া গান্ধির আত্মজীবনী প্রকাশের পরই রাজনীতির ময়দানে নেমেছে বিজেপি ৷ তাঁদের পাল্টা জবাব দিলেন রাজীব-ঘনিষ্ঠ স্যাম পিত্রোদা ৷
By PTI
Published : November 11, 2026 at 6:59 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 নভেম্বর: সদ্য প্রকাশিত আত্মজীবনীতে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি জানিয়েছেন, 2004 সালে প্রথম ইউপিএ সরকার গঠনের সময় কংগ্রেস ও জোটসঙ্গীদের প্রবল চাপ সত্ত্বেও তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন ৷ এদিকে তাঁর এই 'বিশাল আত্মত্যাগ' আসলে 'সুপার পিএম' হওয়ার জন্য়ই, প্রবল কটাক্ষ করেছে বিজেপি ৷ এর পাল্টা জবাব দিতে আসরে নামলেন ওভারসিজ কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্যাম পিত্রোদা ৷ রাজীব গান্ধি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি কংগ্রেস সরকারের তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন ৷
প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বলেন, "এই স্মৃতিকথা আপনাদের (বিজেপি) ভার্সন নয় ৷ তাঁর কাহিনি, তিনি যেটা চাইবেন, সেটাই বলবেন ৷" মঙ্গলবার 10 নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছে কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির আত্মজীবনী 'বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ' ৷
ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির পুত্র রাজীব গান্ধির সঙ্গে কেমব্রিজে আলাপ থেকে ভারতে এসে বিয়ে করে গান্ধি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং রাজনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে যাওয়ার ঘটনাগুলির অবতারণা করেছেন কংগ্রেসের সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন সোনিয়া ৷ 544 পাতার এই স্মৃতিকথা প্রকাশ করেছে হারপার কলিন্স ইন্ডিয়া ৷
এই আত্মজীবনীতে সোনিয়া গান্ধি উল্লেখ করেছেন, 2004 সালের মে মাসে নির্বাচন জয়ের পর কংগ্রেসের নেতৃত্বে প্রথম ইউনাইটেড প্রভিন্স অ্যালায়েন্স বা ইউপিএ সরকার গঠনের সময় কংগ্রেস-সহ অন্য জোটসঙ্গীদের নেতা-নেত্রীরা চেয়েছিলেন সোনিয়াই দেশের প্রধানমন্ত্রী হন ৷ কিন্তু পুত্র-কন্যা রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা এর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন ৷
ঠাকুমা ইন্দিরা গান্ধি ও বাবা রাজীব গান্ধির হত্যার ঘটনার পর তাঁরা চাননি তাঁদের মা দেশের প্রধানমন্ত্রীর আসনে আরোহণ করুন ৷ আর দুই সন্তানের চাপের কারণেই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন সোনিয়া ৷ এই ঘটনাকে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে 'বড় আত্মত্যাগ' বলে উল্লেখ করেছেন ৷
এই বই প্রকাশের পর কংগ্রেস নেত্রীর এই আত্মত্যাগ আসলে 'সুপার পিএম' হওয়ার জন্য বলে খোঁচা দিয়েছেন বিজেপি সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী ৷ গতকালের পর বুধবারও তিনি সাংবাদিক বৈঠক করে সোনিয়া গান্ধিকে আক্রমণ শানিয়েছেন ৷ তাঁর আক্রমণ, ইউপিএ জমানায় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং থাকলেও কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি পিছন থেকে সরকারের রাশ নিজের হাতে রেখেছিলেন ৷ তিনিই সরকার চালিয়েছেন ৷
বিজেপির এহেন মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন স্যাম পিত্রোদা ৷ আমেরিকার শিকাগো থেকে সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে পিত্রোদা জানান, তিনি এখনও সোনিয়া গান্ধির স্মৃতিকথা 'বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ' বইটি হাতে পাননি ৷
তিনি বলেন, "আশা করছি, আগামী সপ্তাহে বইটি আমি পেয়ে যাব ৷ আমি যেটুকু শুনেছি, বইটি ভালোবাসা, সাহসিকতা, প্রতিশ্রুতি, দৃঢ় সিদ্ধান্ত এবং চরিত্রের উপর লেখা ৷ একজন বিদেশে জন্মগ্রহণ করে ভারতে এসেছেন এবং তাঁর পুরো জীবন ভারতীয় পরিবার, ভারতীয় নীতি এবং সংস্কৃতির জন্য উৎসর্গ করেছেন ৷"
তিনি আরও বলেন, "সমালোচনা সবসময় হবে ৷ কারণ, যার দৃষ্টিভঙ্গি যেমন, সে সেভাবে দেখবে ৷ এটা ঠিকাছে ৷ কেউ এধরনের বই লিখলে, আপনাকে সেই বই নিয়ে মন্তব্য করার আগে বইটির প্রতি আপনাকে বিনম্র হতে হবে, কারণ বইটি তাঁর, আপনার নয় ৷"
স্যাম পিত্রোদার সংযোজন, "তিনি যেটা চান, সেটা লিখতে পারেন ৷ এটা তাঁর কাহিনি এবং সেই কাহিনি আপনার ভার্সন নয় ৷ যদি তাঁর লেখা আপনার পছন্দ না-হয়, তাহলে তাঁর কিছু করার নেই ৷"
সোনিয়া গান্ধির আত্মজীবনীতে বহু বিতর্কিত 1975 সালের জরুরি অবস্থার কথাও উঠে এসেছে ৷ এই ঘটনার নেপথ্যে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির ছোট ছেলে সঞ্জয় গান্ধির ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি ৷ এও জানিয়েছেন, তাঁর স্বামী রাজীব গান্ধির সঙ্গে আলোচনা করে ইমার্জেন্সি বা জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন ইন্দিরা ৷ 1984 সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার শিখ-বিরোধী 'অপারেশন ব্লু স্টার'-এর ক্ষেত্রেও রাজীব গান্ধিকে ক্লিনচিট দিয়েছেন স্ত্রী সোনিয়া ৷
বিজেপি আক্রমণ করেছে, এই বিতর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে নিজের আত্মজীবনীতে সাফাই দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ সোনিয়া গান্ধি ৷ শাসকদল এই বইকে 'বিলংগিং'-এর বদলে 'হোয়াইটওয়াশিং' নাম দেওয়া উচিত বলে তোপ দেগেছে ৷ ভারতীয় জনতা পার্টির অভিযোগ, "এই আত্মজীবনে সোনিয়া আসল চেহারাটা সামনে এসেছে ৷ মুসলিম ভোট পাওয়ার জন্যই তাঁর চোখে জল আসে ৷ কিন্তু যখন পাকিস্তানের জঙ্গিরা ভারতীয়দের হত্যা করে এবং মাওবাদীরা সনাতনীদের গণহত্যা চালায়, তখন চোখের সব জল শুকিয়ে যায় ৷"
এর প্রেক্ষিতে পিত্রোদা পাল্টা বিজেপির সমালোচনা করেন, "আমি আমার জীবনের উপর লেখা 'ড্রিমিং বিগ' বইটি পড়েছি এবং এটা আমার কাহিনি ৷ এবার আপনি পাল্টা সওয়াল করতে পারেন, 'আপনি এটা বলেননি, ওটা বলেননি' ৷ ঠিকাছে ৷ যাইহোক না কেন, আমি যেটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি, সেটা লিখেছি ৷ হতেই পারে আমি কিছু জিনিস উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছি ৷ সেটা আমার ব্যাপার ৷"
তিনি আরও বলেন, "অতএব, আপনাকে বইটা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পড়তে হবে, যিনি আপনাকে তাঁর কাহিনি বলার চেষ্টা করেছেন ৷ আপনি তাঁর সঙ্গে সহমত হতে পারেন, নাও হতে পারেন, কিন্তু আগে পুরো বইটা পড়া শেষ করুন, প্রেক্ষাপটগুলি বোঝার চেষ্টা করুন, আবেগ, ঘটনা, এইসবকিছু বুঝুন ৷ হঠাৎ বন্দুক নিয়ে গুলি চালাতে শুরু করলে হবে না ৷"
আত্মজীবনী প্রকাশের আগে বইটির ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন সবচেয়ে দীর্ঘ সময় কংগ্রেসের সভানেত্রীর দায়িত্বে থাকা সোনিয়া গান্ধি ৷ তিনি ভিডিয়োতে বলেন, "এই বইটি প্রকাশিত হলে নিশ্চয়ই বেশ হইচই হবে ৷ এতদিন অন্যরা আমার 'গল্প' বলে এসেছেন, এবার আমার পালা ৷"
1 মিনিট 28 সেকেন্ডের এই ভিডিয়োটিতে সোনিয়া গান্ধিকে তাঁর আত্মজীবনীর পাতাগুলি উল্টোতে দেখা যায় ৷ সিনেম্যাটিক এই ভিডিয়োতে তাঁকে মনে মনে ভাবতে শোনা যায়, "আমি জানি না, পুরো ঘটনাটি আমার বলা উচিত কি না ৷" গতকাল বইটি প্রকাশের পর থেকেই দিল্লি-সহ সারা দেশের বিভিন্ন বইয়ের দোকানে উৎসুক জনতা বইটি কেনার জন্য ভিড় করেছেন ৷ এমন দৃশ্য দেখা গিয়েছে ৷