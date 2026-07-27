সোনার খনি কিনে অপহৃত ! 44 কোটি মুক্তিপণ দিয়ে রেহাই গুজরাতের ব্যবসায়ীর

সোনার খনি কিনে অপহৃত ! 44 কোটি মুক্তিপণ দিয়ে রেহাই গুজরাতের ব্যবসায়ীর
এপ্রিল নাগাদ পরিবারের সদস্য়রা জানতে পারেন ধীরুকে অপহরণ করা হয়েছে ৷ অবশেষে মুক্তিপণ বাবদ 44 কোটি দিয়ে ছাড়া পেলেন ৷ চাওয়া হয়েছিল 100 কোটি !
By PTI
Published : July 27, 2026 at 9:59 AM IST
সুরাত, 27 জুলাই: অপহৃত হয়েছিলেন মাস তিনেক আগে ৷ পশ্চিম অফ্রিকার দেশ মালিতে সোনার খনি কিনেছিলেন সম্প্রতি ৷ সেই কাজে গিয়েই তাঁকে অপহরণের শিকার হতে হয় ৷ অবষশেষে 44 কোটির মুক্তিপণের বিনিময়ে ছাড়া পেলেন গুজরাতের সুরাতের 75 বছর বয়সি হীরে ব্যবসায়ী ধীরু রামানি ৷
তাঁর মুক্তির জন্য ভারতীয় টাকায় 100 কোটি চেয়েছিল অপহরণকারীরা ৷ তবে ব্যবসায়ীর পরিবারের সদস্যরা 44 কোটির বেশি দিতে রাজি হননি ৷ মুক্তি পেলেও এখনও মালিতেই আছেন ব্যবসায়ী ৷ অপহরণের বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে স্থানীয় পুলিশ ৷
ব্যবসায়ীর পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য় এখন আমেরিকায় থাকেন ৷ কয়েকজন থাকেন সুরাতে ৷ তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছে সংবাদসংস্থা পিটিআই ৷ ধীরুও আমেরিকায় থেকেই ব্যবসা পরিচালনা করতেন ৷ সম্প্রতি মালিতে একটি সোনার খনি কেনেন ৷ সেই সংক্রান্ত কাজে কয়েক মাস আগে সে দেশের রাজধানী বামাকোয় যান ৷ বেশ কিছু দিন কেটে যাওয়ার পর এপ্রিল মাস নাগাদ পরিবারের সদস্যদের কাছে অপহরণের খবর যায় ৷
প্রাথমিকভাবে 100 কোটি টাকা চায় অপহরণকারীরা ৷ দীর্ঘ তিনমাসেরও বেশি সময় ধরে আলোচনার পর 44 কোটি বা 4 মিলিয়ন ইউরো নিতে রাজি হয় অপহরণকারীরা ৷ সেই টাকা তাদের হাতে গিয়ে পৌঁছেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ এরপর গত সপ্তাহে ব্যবসায়ীকে মুক্তি দেওয়া হয় ৷ কিন্তু মালি ছাড়ার আগে তাঁকে স্থানীয় পুলিশের জেরার মুখে পড়তে হয় ৷ এখনও তিনি মালিতেই আছেন ৷ মুক্তি পেলে আমেরিকায় ফিরবেন বলে জানা গিয়েছে ৷
ধীরুর জন্ম গুজরাতের আমরেলি জেলার ধর গ্রামে ৷ এখানেই শুরু কর্মজীবন ৷ অনেক পরে 1980 সাল নাগাদ তিনি ব্যবসা করতে আমেরিকায় যান ৷ প্রথমে অন্য কয়েকটি ব্যবসার পর শেষমেশ হীরের কারবার শুরু করেন ৷ ধীরে ধীরে ব্যবসায় লাভ বাড়তে থাকে ৷ পরবর্তী সময়ে পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য পাড়ি দেন মার্কিন মুলুকে ৷ সম্প্রতি মালিতে সোনার খনি কেনার পাশাপাশিন আফ্রিকার আরও কয়েকটি জায়গা ব্যবসা শুরুর পরিকল্পনা করেছিলেন ৷ সে সংক্রান্ত কাজেই তিনি মালি গিয়েছিলেন বলে পরিবার সূত্রে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে ৷
ব্যবসায়ীর অপহরণের আগে ভারতীয় দূতাবাসের একটি সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছিল ৷ পর্যটক থেকে শুরু করে ভারতীয়দের জন্য জারি করায় ওই সতর্কতাবার্তায় স্পষ্ট লেখা ছিল অপহরণের মতো ঘটনা ঘটতে পারে বলে ভারতীয় হাইকমিশন জানতে পেরেছে ৷ কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করার আগেই ধীরুকে অপহরণ করা হয় ৷ এবরা মোট টাকার বিনিময়ে ছাড়া পেলেন ৷