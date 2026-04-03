দেশের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি পারমাণবিক শক্তিধর সাবমেরিন 'আইএনএস অরিদমন', সূচনা প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর
পারমাণবিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত সাবমেরিন আইএনএস অরিদমন পেল ভারত ৷ এদিন কেরলের একটি নৌঘাঁটি থেকে যাত্রার শুরু হয় ৷
By ANI
Published : April 3, 2026 at 8:48 PM IST
বিশাখাপত্তনম, 3 এপ্রিল: পারমাণবিক শক্তি চালিত সাবমেরিন আইএনএস অরিদমন-এর যাত্রার সূচনা করলেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ সূত্রের খবর, ভারতের মাটিতে তৈরি এই ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিন দেশের নৌবাহিনীকে আরও বেশি শক্তিশালী করবে ৷ এদিনই বিশাখাপত্তনম থেকে ভারতের যুদ্ধজাহাজ 'আইএনএস তারাগিরি'র সফরেরও সূচনা করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ৷
এদিন সকালে তিনি সোশাল মিডিয়ায় একটি ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করে লিখেছেন, "শব্দ নয়, 'অরিদমন' শক্তি ৷" এই ডুবোজাহাজের ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, সাংসদ জি কিষাণ রেড্ডি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিনহা ৷
शब्द नहीं शक्ति है, ‘अरिदमन’!— Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 3, 2026
বিশ্বে মাত্র কয়েকটি দেশে পারমাণবিক শক্তি চালিত ডুবোজাহাজ বা সাবমেরিন আছে- আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং চিন ৷ এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে ভারতও ৷
দেশের নিউক্লিয়ার ব্যালিস্টিক (ভূমি থেকে আকাশ) মিসাইল সাবমেরিন (এসএসবিএন)-র আওতায় 'আইএনএস আরিহান্ট' প্রথম নিউক্লিয়ার সাবমেরিন, যা ভারতেই তৈরি হয়েছিল ৷ এরপর দ্বিতীয় এই ধরনের ডুবোজাহাজ 'আইএনএস আরিঘাট'-এর সফর শুরু হয় ৷ এদিন তৃতীয় ডুবোজাহাজ অরিদমন-এর যাত্রার সূচনা হল ৷
India is all set to accord a grand and memorable welcome to its third nuclear-powered ballistic missile submarine, INS Aridhaman.— G Kishan Reddy (@kishanreddybjp) April 3, 2026
A powerful symbol of Aatmanirbharta, #INSAridhaman reflects India’s growing defence capabilities and unwavering commitment to national security.… pic.twitter.com/OxnENyuhvk
2009 সালের জুলাই মাসে আইএনএস আরিহান্ট লঞ্চ হয় এবং সফরের সূচনা হয়েছিল 2016 সালে ৷ এরপর 2024 সালে এসএসবিএন, আইএনএস আরিঘাট-এর যাত্রা আরম্ভ হয় ৷ বেশ কয়েক মাস ধরে সমুদ্রে পরীক্ষামূলক যাত্রার পর আইএনএস অরিদমন-এর যাত্রার সূচনা হল ৷ এই অনুষ্ঠানটি হয় কেরলের নৌঘাঁটিতে ৷
Attended the Commissioning Ceremony of #INSTaragiri at Visakhapatnam.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 3, 2026
A masterclass in modern naval shipbuilding, this latest stealth frigate, with a displacement of approximately 6,670 tonnes, has been designed by the Warship Design Bureau and built by Mazagon Dock… pic.twitter.com/UhUh3rFYQl
এর সঙ্গে বিশাখাপত্তনমে যুদ্ধজাহাজ তারাগিরি'র উদ্বোধন করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ মুম্বইয়ের মাজগন ডক শিববিল্ডার্স লিমিটেড (এমডিএল)-এর কারখানায় এই যুদ্ধজাহাজ তৈরি হয়েছে ৷ ভারতে নির্মিত এই অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ 'তারাগিরি' ওজন প্রায় 7 হাজার টন ৷ 'স্টেট অফ আর্ট' রেডারের এই যুদ্ধজাহাজ থেকে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা সম্ভব ৷ এমনকী 'ব্রহ্মস'ও ৷ পাশাপাশি জলপথে কড়া নজরদারি, প্রতিরক্ষা এবং দ্রুত সাড়া দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে এই যুদ্ধজাহাজে ৷
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং তাঁর বক্তৃতায় আইএনএস তারাগিরি সম্পর্কে বলেছেন, "এটা শুধু একটি যুদ্ধজাহাজ নয়, ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তির শক্তি, আত্মনির্ভরতা এবং নৌশক্তির দাপটের পরিচয় ৷"